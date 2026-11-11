ఆ రాశి వారికి అదృష్ట కాలం- ఒక్క వార్త వల్ల ఇంట్లో ఆనందాలు- ఖర్చులు విషయంలో జాగ్రత్త!

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2026 నవంబరు 11వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 11, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 11th November 2026 : 2026 నవంబరు 10వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. నూతనోత్సాహంతో పనిచేసి లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతను చాటుకుని మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెంచుకునేందుకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ ఉన్నప్పటికీ సమయానుకూల నిర్ణయాలతో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీరామ నామజపం శక్తినిస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గొప్ప కీర్తి సంపాదిస్తారు. సరైన ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో నిదానం వహించాలి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్ధలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చాకచక్యంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమయోచితమైన నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పొదుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలకు, అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ చొరవతో, కార్యదక్షతతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. కీలకమైన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన రోజు. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యానికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. పోటీ పరిస్థితులను సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. మీ ఆశయాలు, కర్తవ్యాలు అన్ని నెరవేరుతాయి. వృత్తి పరంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోనిబ్బరంతో వ్యవహరించి మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవం క్లిష్టమైన సమయంలో ఆదుకుంటుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ఆదాయాన్ని పెంపొందించుకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా చోటు చేసుకునే శుభ పరిణామాలు ఉత్సాహం కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం తెలివైన పని. మిత్రుల తోడ్పాటు, పెద్దల ఆశీస్సులు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ కార్యదక్షతకు, సమర్ధతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. క్లిష్టమైన వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పోటీని అధిగమించి విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు తెలివిగా నిర్వహించి ధనలాభాలు పొందుతారు. ఒక శుభవార్త మీలో మరింత ఉత్సాహం నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి నృసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాప్యం జరిగిన నిరుత్సాహం చెందవద్దు. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆదాయవ్యయాలను సమతుల్యంగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాలను గౌరవించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
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