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ఆ రాశి వారికి వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు- విశేషమైన ధనయోగం- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 జులై 11వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 12:00 AM IST

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Horoscope Today 11th July 2026 : 2026 జులై 11వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగడంతో మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. సమాజంలో మీ పట్ల గౌరవాభిమానాలు పెరుగుతాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో కలిసి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో వివేకంతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన సమయం. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాల్లో అధికశ్రమ ఉండవచ్చు. ఈశ్వరారాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే శ్రమ తగ్గుతుంది. ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొన్ని శుభవార్తలు ఉత్సాహం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల మూలంగా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభ సూచనలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. నిరంతర కృషితో లక్ష్యాలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. శుక్రగ్రహ అనుకూలత వల్ల విశేషమైన ధనయోగం ఉంది. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. నూతన పనులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభ సంఘటనలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ప్రియమైన వారితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో హోదాతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. సమయస్ఫూర్తితో కీలక సమస్య పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఒత్తిడికి గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం, శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఒత్తిడికి గురికాకుండా ఓర్పుతో ముందుకు సాగితే మంచిది. వ్యాపారులకు అనుకూలమైన సమయం. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. శివసహస్రనామావళి పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో రుణభారం తగ్గుతుంది. కీలక విషయాల్లో పెద్దల సలహాలు పాటించడం మంచిది. సేవాభావం కలిగి ఉండడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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