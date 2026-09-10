ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో లాభాలు- ఇంట్లో శుభకార్యాలు- శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 10, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 10th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గతంలో కంటే పరిస్థితులు మెరుగు పడతాయి. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబంలో సమస్యలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహబలం తక్కువగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగంలో కొంత పరీక్షాకాలం. సహనంతో మెలగాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో తెలివిగా, జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే మంచి లాభాలు పొందగలరు. ఆర్థికంగా నిధులు పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన పదోన్నతులకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో వాస్తవ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు సాగాలి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. ప్రియమైన వారితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఇంటి వాతావరణం కలహపూరితంగా ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రారంభించిన ప్రతీ పని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అవసరానికి ధనసహాయం లభిస్తుంది. పితృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఊహించని మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారంలో పోటీ ఉన్నప్పటికీ మంచి లాభాలు పొందుతారు. లక్ష్య సాధనలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సమాచార లోపం లేకుండా చూసుకోండి. ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపార పరమైన వ్యవహారాల్లో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం కొనసాగుతోంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగు పడతాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకొని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో మోసపూరిత వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో వివేకంతో వ్యవహరించాలి. ఒక సంఘటనతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మాతృవర్గం నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో దూకుడు తగ్గించండి. అందరినీ కలుపుకుని పోవడం వలన ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ఆ గణపతి ఆలయాన్ని దర్శిస్తే- కోరికలు తీరడం ఖాయం- అది ఎక్కడుందో తెలుసా?
కాశీని కాపాడే 56 మంది వినాయకులు- ఈ ఆలయాల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా?