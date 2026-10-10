ఆ రాశి వారికి నేడు వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 అక్టోబర్ 10వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 10, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 10th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 10వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాల వలన నష్టం కలగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు చేపట్టిన మంచి పనులతో కీర్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కీలక విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఇష్టమైన వారితో ఆనందంగా కాలక్షేపం చేస్తారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. మనఃసౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించాలి. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార పరమైన నిర్ణయాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. ఆదాయానికి అనుగుణంగా ఖర్చులు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది. అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాప్యం చోటు చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం వేచి చూడాలి. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం జరగవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ధనయోగాలున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. సన్నిహతులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక విషయాలను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. సన్నిహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ధ్యానం శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో అపరిచితులు అతిగా నమ్మవద్దు. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనవసర ఆందోళనలు పక్కన పెట్టి ప్రశాంతంగా ఉండడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వాదప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన మనోవిచారం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివ సహస్రనామాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్నివిధాలా అనుకూలమైన సమయం. అనుకున్న పనులు విజవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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