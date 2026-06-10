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ఆ రాశివారికి నేడు చిన్న ప్రయత్నంతోనే పెద్ద విజయం- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 జూన్ 10వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 10th June 2026 : 2026 జూన్ 10వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏకాగ్రత, పట్టుదలతో ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా క్రమంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గుచూపుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తితో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అద్భుతాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విహారయాత్రలు, విందు వినోదాలతో సరదాగా కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంటుంది. సంతానం నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి యోగంతో ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో పాల్గొనే చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అనురాగం పెరుగుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. మీ ప్రతిభ, నాయకత్వ లక్షణాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారులు పదోన్నతులతో సత్కరిస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సులభంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారులకు భాగస్వాములకు మధ్య చాలా అనుకూలత ఉంటుంది. సమిష్టి నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. నూతన వస్త్ర, ధనలాభాలు ఉంటాయి. స్నేహితులతో కలిసి చేసే పర్యటనలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి శుభ సమయం నడుస్తోంది. శ్రీలక్ష్మి కటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులు అవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ సహనం, పట్టుదల మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి. అపారమైన అనుభవంతో వ్యాపారంలో ఆటంకాలు అధిగమించి ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కుటుంబంతో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సంతృప్తికరమైన పురోగతి ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలతో ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో శుభ యోగాలుంటాయి. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. స్థిరాస్తి రంగంలో అమ్మకాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏకాగ్రత, సహనం విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించడం ద్వారా శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అత్యంత అనుకూలమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. కొన్ని శుభవార్తలు మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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