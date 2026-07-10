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ఆ రాశివారు నేడు ఆస్తులు, భూముల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు!

2026 జులై 10వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 10th July 2026 : 2026 జులై 10వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి మందగిస్తుంది. శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. వ్యాపారానికి సంబంధించి కీలక ఒప్పందం చేసుకుంటారు. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవబలం అండగా ఉంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. మిత్రుల నుంచి ఆర్థికంగా లబ్ది పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో చక్కగా రాణిస్తారు. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో వివాదాలు, ఘర్షణలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో ఆటంకాలు తొలగుతాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. బాధ్యతలు పెరగడంతో ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. గృహనిర్మాణ అవసరాల నిమిత్తం రుణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. బంధుమిత్రుల సహకారంతో ఆర్ధిక పురోగతి సాధిస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) :కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీరు సాధించే విజయం మీ కీర్తిని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులకు సంబంధించి పెద్దలను కలుస్తారు. నిర్ణయం మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు శుభప్రదంగా సాగుతాయి. డబ్బుకు లోటుండదు. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విష్ణుమూర్తి దర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనులు వాయిదా వేయకుండా ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగాలి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ముందుచూపు అవసరం. ఆరోగ్యం క్రమేపీ క్షీణించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పొరపాట్లు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తప్పనిసరి. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఆస్తులు, భూములకు సంబంధించిన వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమయం అనుకూలంగా ఉంది. నూతనోత్సాహంతో కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏ పని తలపెట్టినా ఇట్టే పూర్తవుతుంది. ఆర్థిక పరమైన లాభాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగత జీవితం కంటే వృత్తికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. విపరీతమైన పనిఒత్తిడి ఉండవచ్చు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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