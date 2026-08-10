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ఆ రాశివారు వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండడం బెటర్- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఆగస్టు 10వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 10th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 10వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. వ్యాపారానికి సంబంధించి కీలక ఒప్పందం చేసుకుంటారు. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి మందగిస్తుంది. శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మౌనంగా, ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవబలం అండగా ఉంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. వ్యర్థమైన ఖర్చులు నివారించండి. మిత్రుల నుంచి ఆర్థికంగా లబ్ది పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి చూస్తారు. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో వివాదాలు, ఘర్షణలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో ఆటంకాలు తొలగుతాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా, అంతటా విజయమే! వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి పదోన్నతి ద్వారా, ఆదాయం వృద్ది ద్వారా బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా అనుకూలంగా ఉంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లబ్ధి పొందవచ్చు. భూ, గృహ, స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీరు సాధించే విజయం మీ కీర్తిని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు శుభప్రదంగా సాగుతాయి. డబ్బుకు లోటుండదు. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి, కెరీర్ కు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారుల ఆదరణ ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం ఐశ్వర్యదాయకం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో అందరినీ కలుపుకొని పోవడం వలన పనుల్లో జాప్యం జరగదు. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సమస్యలు అధిగమించడం కొంత కఠినమైనప్పటికీ బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సాధ్యమే! ఆర్థిక నష్టం సంభవించే ప్రమాదం ఉంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు, గొడవలకు దిగవద్దు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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