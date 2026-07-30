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"జాబ్‌ చేస్తా, పెళ్లి మాత్రం వద్దు" - ప్రముఖ జ్యోతిషులు ఏమంటున్నారంటే!

వివాహం చేసుకోకపోవడానికి కారణాలేంటి? - ఆలస్యమైతే వచ్చే సమస్యలేంటి?

reasons_for_declining_marriage
reasons_for_declining_marriage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:25 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 10:30 AM IST

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Reasons for Declining Marriage : తమ కూతురు 'ఉద్యోగం చేస్తా కానీ, పెళ్లి మాత్రం చేసుకోను' అని చెప్తోందని ఓ తండ్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు, వివాహ ఘడియలు, తన జాతకంలో ఏమైనా దోషాలున్నాయా? అనే వివరాలు చెప్పండి అంటూ జ్యోతిష్యుడిని ఆశ్రయించారు. ఈ సమస్య ఆ ఒక్క తండ్రిది మాత్రమే కాదు! ఈ మధ్య కాలంలో యువతీ, యువకులు పెళ్లి విషయంలో దూరంగానే ఉంటున్నారు. ఈ విషయమై ప్రముఖ జ్యోతిష పండితులు పులుపుల ఫణికుమార శర్మ ఏమన్నారంటే!

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ఫణికుమార శర్మ ముందుగా అమ్మాయి జాతకాన్ని పరిశీలించారు. జాతకం ప్రకారం వివాహ యోగం ఉందని తెలిపారు. కాకపోతే, కొద్దిగా ఆలస్యమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోందని, గోచార రీత్యా నాలుగో స్థానంలో ఉన్న రాహువు డిసెంబర్ 5న మూడో స్థానానికి మారిపోతాడని పేర్కొన్నారు. ఆ తరువాత ఆమె ఆలోచనా విధానంలో కొంత మార్పు వచ్చే అవకాశాలున్నాయని, అందుకే ప్రస్తుతం తన వద్ద వివాహం గురించి ప్రస్తావించి ఒత్తిడికి గురి చేయకుండా ఉద్యోగం, కెరీర్‌ గురించి ఆలోచించేలా ప్రోత్సహించండి అని సూచించారు. మీ అమ్మాయి భవిష్యత్తు గురించి మీరు అంత పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదని భరోసా ఇస్తూ యోగ్యుడైన వరుడు లభించి ఆమె భావి జీవితం చక్కగా ఉంటుందని తెలిపారు. అందువల్ల ఎక్కువగా ఆలోచించి దిగులు పడొద్దని సూచిస్తూ పలు పరిహారాలు వివరించారు. అమ్మాయి పేరు మీద వీలైనప్పుడల్లా పేదలకు అన్నదానం, యథాశక్తిగా వస్త్రదానం చేయాలని సూచించారు. తన భవిష్యత్తు మరింత మెరుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉందని, వీలైనప్పుడు రాహు -కేతు పూజ జరిపిస్తే శుభం, జయం కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం ఒక్క అమ్మాయి జీవితం, జాతకం మాత్రమే. కానీ, ఇటీవల చాలా మంది యువత పెళ్లికి దూరంగా ఉంటున్నారు.

30 ఏళ్లు దాటినా!

"మూడు ముళ్లు, ఏడడుగులు" అని సింపుల్​గా చెప్పినా వివాహం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఇద్దరు వ్యక్తులు పెళ్లి అనే బంధంతో ఒక్కటై జీవితాంతం ఒకే ఆత్మగా, ఒకరికొకరు తోడు, నీడలా ఉంటారు. వివాహం చేసుకునేందుకు సరైన వయసును చట్టంతో పాటు వైద్యులు, మన పెద్దలు ఎప్పుడో నిర్ణయించినా చాలా మంది ఆ ఆలోచన కూడా చేయడం లేదు. అనేక మంది యువత పలు కారణాలతో 3 పదుల వయస్సు దాటినా పెళ్లికి ముందుకు రావడం లేదు.

వివాహం చేసుకోకపోవడానికి కారణాలివే?

  1. జీవితంలో స్థిరపడకపోవడం
  2. కోరుకున్న తోడు దొరకకపోవడం
  3. స్వేచ్ఛ దూరమవుతుందని భావించడం
  4. కుటుంబ బాధ్యతలపై ఉన్న భయం

ప్రధానంగా పై కారణాల వల్ల యువత వివాహ బంధానికి దూరంగా ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఆలస్యంగా చేసుకుంటే

ఆలస్యంగా పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల అనేక నష్టాలు కలుగుతాయంటున్నారు వైద్యులు. ఎక్కువ కాలం ఒంటరిగా జీవించడంతో జీవిత భాగస్వామితో ఇమడలేక, సర్దుబాటు కాలేక గొడవలు, వాగ్వాదాలు జరుగుతుంటాయని, 30 ఏళ్లు దాటిన మహిళల్లో సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు. దాంపత్య జీవితంలో అవాంతరాలు, మానసిక, శారీరక అనారోగ్యం దరి చేరుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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Last Updated : July 30, 2026 at 10:30 AM IST

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