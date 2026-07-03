కాశీతో సమానమైన హొరనాడు స్వయంభూ అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే 7 జన్మల వరకు అన్నానికి లోటుండదట!
కర్ణాటకలోని హొరనాడులో స్వయంభువుగా వెలసిన శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవి ఆలయం విశిష్టత- భక్తులకు అన్నపూర్ణ కటాక్షాన్ని ప్రసాదించే పవిత్ర క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి- ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే కాశీ అన్నపూర్ణా దేవిని దర్శించిన ఫలం
Published : July 3, 2026 at 5:01 AM IST
Horanadu Annapoorneshwari Temple : అన్నపూర్ణాదేవి సమస్త జీవకోటికి ఆహారాన్ని, పోషణను, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే పార్వతీ దేవి అవతారం. "అన్న" అంటే ఆహారం, "పూర్ణ" అంటే పరిపూర్ణం అని అర్థం. సమస్త ప్రాణికోటికి ఆహారాన్ని అందించే అన్నపూర్ణాదేవిని ఆహారానికి దేవతగా పూజిస్తారు. అన్నపూర్ణాదేవిని నిత్యం పూజించడం వల్ల, వీలున్నప్పుడు దర్శించడం వల్ల ఇంట్లో అన్నపానీయాలకు లోటు ఉండదని నమ్ముతారు. కాశీతో పాటు ఎన్నో ప్రదేశాల్లో అన్నపూర్ణాదేవిని దర్శించుకోవచ్చు. ప్రత్యేకించి ఓ చోట స్వయంభువుగా వెలసిన అన్నపూర్ణా దేవిని దర్శించుకుంటే కాశీలో అన్నపూర్ణాదేవిని దర్శించుకున్న ఫలం లభిస్తుందని విశ్వాసం.
అన్నపూర్ణాదేవి మందిరం - హొరనాడు
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరికి సుమారు 125 కిలోమీటర్ల దూరంలో, బెంగళూరుకి 320 కిలోమీటర్ల దూరంలో బద్రానదీ తీరాన కొండలు, అడవుల మధ్య ఉన్న చిన్న గ్రామం హొరనాడు. ఈ గ్రామంలో వెలసిన అన్నపూర్ణాదేవి స్వయంభువుగా వెలసిన తల్లి అని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ అమ్మవారిని అదిశక్త్యాత్మక శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరి అని అంటారు. అగస్త్య ముని నిర్మించినట్లుగా భావించే ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
ఓ సారి పార్వతీ పరమేశ్వరులు కైలాసంలో ప్రియంగా సంభాషించుకునే సమయంలో శివుడు పార్వతితో 'అంతా మాయ! మనం తినే తిండి కూడా మాయే! అని అన్నాడట! లోకానికి ఆహారం ప్రసాదించే జగన్మాత ఆ మాటకు కొంత నొచ్చుకుని, అలిగి మాయమైపోయిందట.
ప్రకృతి స్తంభించడంతో ఏర్పడిన కరువు కాటకాలు
జగన్మాత అంతర్ధానం కాగానే ప్రకృతి స్థంబించిపోయి, కరువు కాటకాలు విలయతాండవం చేశాయి. పంటలు పండక దేవతలకు నైవేద్యాలు కూడా కరువయ్యాయి. అప్పుడు దేవతలు శివునకు మొరపెట్టుకొనగా శివుడు పార్వతిని వెతుకుతూ భూలోకానికి వచ్చి హొరనాడులో పార్వతిని కనుగొని ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకొన్నాడట.
అన్నపూర్ణగా అవతరించిన పార్వతి
అప్పుడు ఆ జగన్మాత కరువు కాటకాల నుంచి భూమిని కాపాడడం కోసం అన్నపూర్ణగా అవతరించి భూలోకవాసులకు ఆకలి తీర్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. హొరనాడులో పార్వతీ దేవి అన్నపూర్ణగా అవతరించినది అక్షయ తృతీయ కావడంతో ఆ రోజు ఇక్కడ విశేష పూజలు జరుపుతారు.
శివునికి భిక్ష వేసిన పార్వతి
మరో కథనం ప్రకారం చతుర్ముఖ బ్రహ్మశిరస్సును శివుడు ఖండించగా, ఆ కపాలం శివుని చేతికి అతుక్కుపోయిందట. ఎవరైతే ఆ కపాలంలో నిండేంత వరకు ధాన్యం పోయగలిన రోజు ఆ కపాలం శివుని చేతి నుంచి ఊడిపడుతుందని శాపం ఉంటుంది. శివుడు సకల దేవతల వద్దకు వెళ్లి వారిచ్చిన ధాన్యం బ్రహ్మకపాలంలో పోసినా ఆ కపాలం నిండదు. బ్రహ్మహత్యా పాతకం నుంచి విముక్తి కోసం శివుడు ఆ కపాలాన్ని చేత ధరించి ఎన్నో క్షేత్రాలు తిరిగాడు. అలా హొరనాడు కొండల్లో తిరుగుతూ ఉండగా ఒకనాడు పార్వతీ దేవి శివుని కనుగొంటుంది. ఆ మహాదేవుని శాపవిముక్తుణ్ణి చేయడం కోసం ఆ పార్వతి దేవి అన్నపూర్ణగా అవతరించి బ్రహ్మ కపాలంలో పిడికెడు ధాన్యం వెయ్యగా అది నిండిపోయి శివుని చేతి నుంచి విడిపడిందట అప్పటినుండి అమ్మవారు అక్కడే కొలువై తన భక్తులను కరువు కాటకాల నుంచి కాపాడుతుందని ఆలయ స్థల పురాణాన్ని తెలిపే మరో కథనం.
ఆలయ విశేషాలు
హొరనాడు గ్రామం మొదలులోనే అన్నపూర్ణ కోవెల ద్వారం ఉంటుంది. గర్భగుడిలోని అమ్మవారు ప్రధాన మార్గానికి అభిముఖంగా వెలసి ఉంటుంది. ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే వారు బయట నుంచే అమ్మవారిని దర్శించుకొనేటట్లుగా అమ్మవారి విగ్రహం ప్రతిష్ఠించి ఉంది. గర్భాలయంలో బంగారు తాపడం చేసిన నిలువెత్తు అమ్మవారి విగ్రహం కళకళలాడుతూ, చిరునవ్వుతో భక్తులను నవ్వుతూ పలకరిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది.
మరువలేని దర్శనం
హొరనాడు గ్రామం కొంత మారుమూలగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మందికి ఈ మందిరం గురించి తెలీదు. అయితే ఒకసారి దర్శించుకున్న వారు మాత్రం అమ్మవారి సుందర విగ్రహాన్ని, ఆ ప్రదేశాన్ని మరచిపోలేరు. సాక్షాత్తు అన్నపూర్ణాదేవియే అక్కడ కొలువై ఉందన్న భావన కలుగుతుంది. ఆలయ ముఖద్వారం నుంచి మెట్ల ద్వారా లోపలికి వెళితే ఎదురుగా గర్భగుడి దర్శనమిస్తుంది. గర్భగుడిని చుట్టుకొని ఆదిశేషుడు, చుట్టూరా వివిధ దేవతా మూర్తులను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. అమ్మవారు నాలుగు చేతులలో శంఖం , చక్రం, శ్రీ చక్రం, గాయత్రీమాతను ధరించి భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన ఆది శంకరాచార్యులు ఈ ఆలయంలో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని పునఃప్రతిష్ఠించినట్లుగా చెబుతారు.
పూజోత్సవాలు
హొరనాడు అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయంలో ప్రతి రోజూ రెండుసార్లు హారతి సేవ జరుగుతుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం 11 గంటలకు కుంకుమ పూజలు విశేషంగా చేస్తారు. దసరా నవరాత్రులలో 9 రోజులు ఇక్కడ వైభవంగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఏడాదికోసారి 5 రోజులు పాటు సాగే రథయాత్ర చూసి తీరాల్సిందే! ఇక అక్షయ తృతీయ రోజు అన్నపూర్ణాదేవి పుట్టినరోజుగా జరుపుకుంటారు.
ప్రసాద మహత్యం
హొరనాడు అన్నపూర్ణాదేవి కోవెలలో అమ్మవారి దర్శనం కంటే, అమ్మవారి ప్రసాదానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ప్రతిరోజూ ఇక్కడ నిత్యాన్నదానం జరుగుతుంది. అన్నదానం కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన ఒక పెద్ద హాలులో ఉచిత ప్రసాద వితరణ పగలంతా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఏ సమయంలో వెళ్లినా భోజనం పెడతారు. అమ్మవారి అన్నప్రసాదంలో పప్పు, రెండు కూరలు, పులుసు, అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన పప్పు పాయసం, తీపి బూంది, పులిహోర, నెయ్యి, పెరుగులతో చక్కని భోజనం వడ్డిస్తారు.
సస్యశ్యామలంగా ఆలయ పరిసరాలు
ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలు చూస్తే నిజంగా అన్నపూర్ణ కొలువైన ప్రదేశమనే అనిపిస్తుంది. చుట్టూతా పచ్చని పంటపొలాలు ప్రశాంతతో పాటు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కూడా కలిగిస్తాయి. పర్యాటక ప్రదేశంగా కూడా ఈ ప్రాంతం ప్రసిద్ధి చెందింది. పశ్చిమ కనుమల నడుమన ఆహ్లాదాన్ని పంచే కుద్రేముఖ్ జలపాతాలు, వాగులు వంకలు, కొండలు, కోనలు, పచ్చని అడవులు, పక్షుల కిలకిలారావాలతో ఎన్నిసార్లు వెళ్లినా, మళ్లీ మళ్లీ వెళ్లాలనిపిస్తుంది.
అన్నానికి లోటుండదు!
హొరనాడు అన్నపూర్ణాదేవిని ఒక్కసారి దర్శించుకున్న వారికి ఏడు జన్మల వరకు అన్నానికి లోటుండదని విశ్వాసం. అంతేకాదు ఇక్కడ అన్నపూర్ణా దేవిని దర్శించుకుంటే కాశీలో అన్నపూర్ణాదేవిని దర్శించుకున్న ఫలం లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ అద్భుతమైన ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి అన్నపూర్ణమ్మ అనుగ్రహంతో ధనధాన్య సిద్ధిని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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