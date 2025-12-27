మరో తిరుపతి, శ్రీరంగం- రథంతో సహా భూమిపై విష్ణువు వెలసిన పుణ్య క్షేత్రం- ఎక్కడుందంటే?
వైకుంఠ రథం ఆగిన పుణ్యక్షేత్రం కుంభకోణం- సారంగపాణిగా వెలసిన శ్రీమన్నారాయణుని దివ్య లీలా విశేషాలు
Published : December 27, 2025 at 2:52 AM IST
Kumbakonam History In Telugu : దక్షిణ భారతంలో తమిళనాడులో ద్రావిడ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే అనేక ఆలయాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆలయాల నగరంగా పేరొందిన కుంభకోణం తిరుపతి, శ్రీరంగం తరువాత అంతటి పుణ్యక్షేత్రంగా ఖ్యాతి చెందింది. అంతేకాదు శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠం నుంచి తన రథంతో సహా భూమిపై వెలసిన పుణ్య క్షేత్రంగా కూడా కుంభకోణం విరాజిల్లుతోంది. ఇక్కడ సారంగపాణిగా శేషశయనుడు వెలసినట్లుగా తెలుస్తోంది. విష్ణు భక్తులైన ఆళ్వారులు స్తుతించిన ఈ క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వైకుంఠాన్ని వీడిన లక్ష్మీనారాయణులు
భృగు మహర్షి వైకుంఠానికి వచ్చిన సమయంలో తనను నారాయణుడు గమనించలేదని ఆగ్రహించి అతని వక్షస్థలంపై తన ఎడమ కాలితో తన్నగా అందుకు ఆగ్రహించిన లక్ష్మీదేవి వైకుంఠాన్ని వీడి భూలోకం చేరుకుంటుంది. వెంకటనాథుడు కూడా లక్ష్మీదేవిని అన్వేషిస్తూ తిరుమలలో శ్రీనివాసుడుగా వెలుస్తాడు.
భృగు మహర్షి పశ్చాత్తాపం
కొంతకాలం తర్వాత భృగు మహర్షి తన తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపం చెంది తనను మన్నించమని అమ్మవారిని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు లక్ష్మీదేవి భృగు మహర్షిని తపస్సు చేయమని ఆదేశిస్తుంది.
భృగు మహర్షి తపస్సు
లక్ష్మీదేవి ఆదేశం మేరకు భృగు మహర్షి కుంభకోణంలో తపస్సు ఆచరించగా ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న హేమ పుష్కరిణిలో అమ్మవారిని చిన్న శిశువుగా కనుగొని తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి కోమలవల్లి అనే పేరు పెట్టి ప్రేమగా పెంచుకుంటాడు.
సారంగపాణి కోమలవల్లి వివాహం
కొంతకాలానికి వైకుంఠం నుంచి శ్రీ మహావిష్ణువు రథంపై కుంభకోణం వచ్చి కోమలవల్లిని వివాహమాడతాడు. విష్ణుమూర్తి భూలోకానికి వచ్చే సమయంలో కొన్ని రోజులు భూగర్భంలో ఉంటాడంట! అలాగే చేతిలో సారంగం అనే విల్లును కూడా ధరించి ఉండడం వలన స్వామికి సారంగపాణి అని పేరు వచ్చింది. శ్రీ మహావిష్ణువు భక్తులైన 12 మంది ఆళ్వారులు సారంగపాణి పై అనేక దివ్య గీతాలు రచించడం విశేషం.
రథాన్ని పోలిన ఆలయం
వైకుంఠనాథుడు రథంలో వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆలయం రథాకారంలో నిర్మించి ఉంటుంది. చోళుల కాలంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయం ఆనాటి శిల్పకళకు అద్దం పడుతుంది. భరతనాట్యంలో 108 భంగిమలు ఆలయ గోడలపై చెక్కి ఉండడం విశేషం. ప్రధాన గర్భాలయంలో స్వామి వారు కోమలవల్లి తో కలిసి దర్శనమిస్తారు. ఈ ఆలయానికి గాలి గోపురం 11 అంతస్తులతో నిర్మించి ఉంటుంది.
మహోత్సవం
ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి నిర్వహించే మహామహం ఉత్సవం జరిగే పంచ ఆలయాల్లో సారంగపాణి ఆలయం కూడా ఒకటి. పొట్రమరై పుష్కరిణి ఈ ఉత్సవానికి వేదికగా నిలుస్తుంది.
పంచరంగ క్షేత్రాలు
పంచరంగ క్షేత్రాలు గా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీరంగపట్నం, శ్రీరంగం, అప్పల రంగం, పరిమళ రంగనాథుని ఆలయాల కోవలో సారంగపాణి ఆలయం కూడా నిలుస్తుంది. ఈ పంచరంగ క్షేత్రాలన్నీ కావేరి నదీ తీరంలోనే ఉండడం విశేషం.
ఎలా చేరుకోవచ్చు?
తమిళనాడులోని తంజావూరు జిల్లాలో ఉన్న కుంభకోణానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు వంటి రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం కుంభకోణం సారంగపాణి, కోమలవల్లి క్షేత్రం. ప్రస్తుతం ధనుర్మాస వేడుకలు జరుపుకుంటున్న ఈ ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.