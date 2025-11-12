ETV Bharat / spiritual

పాల సముద్ర నురుగుతో పుట్టిన వినాయకుడు– అభిషేకం లేని గణపతి- 'శ్వేత వినాయకర్' చరిత్ర ఇదే!

శ్రీ శ్వేత వినాయకర్ ఆలయం విశేషాలు మీకోసం!

Swetha Vinayagar Temple
representative Image (Getty Images)
Published : November 12, 2025 at 12:01 AM IST

Swetha Vinayagar Temple : ఏదైనా కార్యం మొదలుపెట్టే సమయంలో ఖచ్చితంగా విఘ్నరాజైన వినాయకుడికి పూజ చేయాలి. లేదంటే ఆ కార్యం నిర్విఘ్నంగా పూర్తి కాదన్న విషయం మన పురాణాలు చెబుతాయి. గణపతి అనుగ్రహం ఉంటే అసాధ్యం అనుకున్న పనులు కూడా చక్కగా పూర్తవుతాయి. అందుకు గణపతి ప్రథమ పూజనీయుడయ్యాడు. గణపతి ఆలయం లేని ఊరంటూ ఉండదు. కానీ తమిళనాడులోని ఒక గణపతి ఆలయంలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

శ్రీ నురుగు గణపతి
పాల సముద్రపు నురుగుతో చేసిన " శ్రీ నురుగు గణపతి " విగ్రహం ప్రపంచంలో ఒకటే ఒకటి ఉంది. ఆ విగ్రహం తమిళనాడులో శ్వేత వినాయకర్ పేరుతో పూజలందుకుంటోంది. ఈ ఆలయాన్ని సంస్కృతంలో శ్వేత వినాయక దేవాలయం లేదా తమిళంలో వెల్లై వినాయక దేవాలయం అని కూడా పిలుస్తారు. దీని అర్థం "తెల్ల వినాయకుని ఆలయం". ఈ శ్వేత వినాయక దేవాలయం తమిళనాడులోని కుంభకోణం బస్టాండు నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
అమరత్వం కోసం అమృతాన్ని సంపాదించాలని దేవతలు, రాక్షసులు కలిసి క్షీర సాగరాన్ని మధనం చేసిన విషయం తెలిసిందే. క్షీర సాగర మథనం సమయంలో చాలా అడ్డంకులు వచాయి. ఈ క్షీర సాగర మథనంలో అమృతం కన్నా ముందు హాలహలం వచ్చింది. ఇలా ఎందుకు జరిగిందా అని దేవతలు ఆలోచిస్తారు. ఆ సమయంలో నారద మహర్షి దేవదానవులతో క్షీర సాగర మథనానికి ముందుగా గణేశుని పూజించక పోవడం వల్లనే ఇలా ఆటంకాలు వచ్చాయని చెబుతాడు.

పాల సముద్రపు నురుగుతో గణపతి
నారద మహర్షి మాటలు విన్న రాక్షసులతో పాటు దేవతలకు కూడా తాము చేసిన తప్పు తెలిసివచ్చింది. వెంటనే దేవతలు, అసురులు పరమశివుడి సూచన మేరకు పాల సముద్రం నుంచి నురుగును తీసి, దానితో ఒక గణేశుడిని తయారు చేసి పూజించారు.

ఉద్భవించిన అమృతం
వినాయకుని పూజించిన తరువాత క్షీర సాగర మధనం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగి చివరికి దేవదానవులు అమృతం దక్కించుకొన్నారు. అటుపై ఇంద్రుడు ఆ నురుగుతో తయారైన విగ్రహాన్ని తనతో పాటు స్వర్గానికి తీసుకువెళ్లి అక్కడ పూజించేవాడు. ఇలా కొన్నాళ్లపాటు కొనసాగిన తర్వాత అహల్య వల్ల తనకు గలిగిన శాప నివృత్తికోసం సముద్ర నురుగుతో తయారుచేసిన విగ్రహాన్ని భూమి పైకి తీసుకువచ్చి కొన్ని పవిత్ర ప్రదేశాల్లో ఉంచి పూజలు చేసేవాడు.

గణపతి మెచ్చిన కుంభకోణం
ఒకసారి ఇంద్రుడు ప్రస్తుతం కుంభకోణం ఉన్న ప్రాంతానికి ఆ నురుగుతో చేసిన ఆ శ్వేత వినాయకుడి విగ్రహాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. అయితే వినాయకుడు ఈ ప్రాంతం యొక్క పవిత్రతకు, వాతావరణానికి ముగ్దుడై ఇక్కడే శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలనుకొంటాడు. ఇందుకోసం తన తండ్రి పరమశివుడి సహాయాన్ని కోరుతాడు. దీంతో శివుడు ఒక చిన్నపిల్లాడి రూపంలో అక్కడికి వస్తాడు.

గణపతి కోరిక తీర్చిన శివుడు
అదే సమయంలో ఇంద్రుడికి శివార్చనకు సమయం అవుతుంది. దీంతో ఆ పిల్లవాడి చేతికి శ్వేత వినాయకుడిని ఇచ్చి శివార్చనకు వెలుతాడు. శివార్చన ముగించుకొని వచ్చేదాకా ఆ విగ్రహాన్ని కింద పెట్టకూడదని చెబుతాడు. అయితే ఇంద్రుడు అలా పూజ కోసం వెళ్లిన వెంటనే పిల్లవాడి రూపంలో ఉన్న పరమేశ్వరుడు తన చేతిలో ఉన్న శ్వేత వినాయకుడిని అక్కడ ఉన్న బలిపీఠం కింద పెట్టి వెళ్లిపోయాడు.

ఇంద్రుని విఫలయత్నం
శివపూజ ముగించుకుని తిరిగి వచ్చిన ఇంద్రుడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆ విగ్రహం అక్కడి నుంచి కొంచెం కూడా కదలలేదు. అటుపై దేవ శిల్పిని రప్పించి రథం తయారు చేయిస్తాడు. ఆ రథంపై వినాయకుడు ఉన్న ప్రాంతంతో సహా వినాయకుడిని స్వర్గానికి తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నించి విఫలమవుతాడు.

అశరీరవాణి సందేశం
ఆ సమయంలో ఆకాశం నుంచి అశరీరవాణి శ్వేత వినాయకుడు కుంభకోణంలోనే ఉండాలని భావిస్తున్నాడని చెబుతుంది. అంతే కాకుండా ప్రతి వినాయక చవితికి ఇంద్రుడు స్వర్గం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి వినాయకుడిని పూజించాలని తద్వారా ప్రతి రోజూ పూజించిన ఫలితం లభిస్తుందని అశరీరవాణి ఇంద్రుడికి సూచిస్తుంది. దీంతో ఇంద్రుడు తన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకొంటాడు. ఆనాటి నుంచి ప్రతి వినాయక చవితికి ఇంద్రుడు ఇక్కడికి వచ్చి వినాయకుడిని పూజిస్తాడని భక్తులు నమ్ముతారు.

అభిషేకం లేని గణపతి
ఇక్కడి విగ్రహానికి అభిషేకం చేయరు, పూలు, కుంకుమ, పసుపుతో అర్చన చేయరు. వస్త్రాలు కూడా కట్టరు. అంటే ఏ విధంగానూ విగ్రహాన్ని తాకరు. విగ్రహాన్ని తాకకుండా కేవలం పచ్చ కర్పూరం పొడిని విగ్రహం పైకి చల్లుతారు. సముద్ర నురుగుతో తయారు కావడం వల్ల ఆ విగ్రహాన్ని తాకితే మాయమవుతుందని ఎవరూ విగ్రహాన్ని తాకరని స్థానికులు చెబుతారు.

కపర్దీశ్వరర్‌గా వెలసిన శివుడు
ఈ ఆలయంలో శివుడు ప్రధాన దేవుడు. ఇక్కడ శివుడు కపర్దీశ్వరర్‌గా భక్తులచే పూజలందుకుంటాడు. పార్వతి దేవిని 'పెరియనకై దేవత' అని పిలుస్తారు. ఈ ఆలయానికి సమీపంలో కావేరీ నది ప్రవహిస్తుంటుంది.

ఆలయ విశేషాలు
శ్వేత వినాయకర్ ఆలయ సముదాయం సుమారు 7.25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, తూర్పు ముఖంగా ఐదు అంతస్తుల గోపురంలో, 5 మండపాలతో నిర్మించబడి ఉంది. ఆలయంలో వెలసిన శ్వేత గణేశుని ముందు 6 అడుగుల ఎత్తులో నాలుగు రాతి స్తంభాలు ఉన్నాయి.

అష్టభుజ మహాకాళి ఆలయం
ఎనిమిది చేతులతో అష్టభుజ మహాకాళి లేదా కాళి దేవత ఆలయంలో మరొక ముఖ్యమైన మూర్తి. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో అనేక శివలింగాలు ఉన్నాయి. ఆయితే ఈ శివలింగాలు దుర్వాస మహర్షి నిర్వహించిన యజ్ఞంలో పాల్గొన్న ఋషులు ప్రతిష్ఠించారని విశ్వాసం.

గాయత్రి మండపం
శ్వేత గణేశుడి గర్భగుడి పక్కన ఉన్న మండపాన్ని గాయత్రి మండపం అంటారు. ఈ మండపంలో 24 సంక్లిష్టంగా చెక్కబడిన స్తంభాలు ఉన్నాయి. ప్రతి స్తంభం గాయత్రీ మంత్రంలో ఒక అక్షరాన్ని సూచిస్తుందని అంటారు.

వినాయకుని వివాహం
ఇక్కడ వినాయకుడు మహావిష్ణువు కళ్ల నుంచి పుట్టిన ఇంద్రదేవి కమలాంబల్​ను, బ్రహ్మ వాక్కు నుంచి పుట్టిన బుద్ధి దేవిని వివాహం చేసుకొన్నారని స్థానిక భక్తుల కథనం. అందువల్లే ఇక్కడ స్వామిని సేవిస్తే వివాహ విషయంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

శ్వేత వినాయకర్ దర్శనం సకల పాపహరణం. సర్వ శుభకరం.

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

