త్రిమూర్తుల తత్వం ప్రతిబింబించిన జ్యోతిర్లింగం- చేధించలేని రహస్యం- త్రయంబకేశ్వర క్షేత్ర విశేషాలివే!
త్రయంబకేశ్వర క్షేత్ర విశిష్టత మీ కోసం!
Published : November 12, 2025 at 12:02 AM IST
Trimbakeshwar Jyotirling Mandir : హరిహరులు ఒకే చోట దర్శనమిచ్చే ఆలయాలు అతి అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అలాంటిది బ్రహ్మ, విష్ణువు శివునితో కలిసి ఒకే పానవట్టంలో దర్శనమిచ్చే అరుదైన క్షేత్రం త్రయంబకం. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన త్రయంబకేశ్వర క్షేత్ర ప్రత్యేకతే వేరు! ఈ క్షేత్రానికి ఇంతటి ప్రత్యేకత ఎందుకు వచ్చిందో, అసలు త్రయంబకేశ్వర క్షేత్ర విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
పచ్చని పరిసరాలు, పవిత్ర గోదావరి గలగలల మధ్య నల్లరాతితో నిర్మించిన సుందరమైన ఆలయం త్రయంబకం. త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ పట్టణానికి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో నెలకొని ఉంది.
త్రయంబకం పేరు ఇందుకే!
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో పదవ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రంలో బ్రహ్మ విష్ణువులు ఒకే పానవట్టంలో పరమేశ్వరుడితో కలిసి లింగాకారాల్లో కొలువుదీరి దర్శనమిస్తారు. ఇలా త్రిమూర్తులు ఒకేచోట లింగరూపంలో దర్శనమివ్వడం అరుదైన విషయం. అందుకే ఈ ఆలయానికి త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రం అని పేరు వచ్చింది.
ఆలయ స్థల పురాణం
కొన్ని యుగాలకు పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో ఋషులు, సాధువులు, మహర్షులు నివసిస్తుండేవాడు. గౌతమ మహర్షి తన ధర్మపత్ని అహల్యతో కలిసి ఇక్కడే నివసించేవారు. ఒకానొక సమయంలో ఈ ప్రాంతం కరువు కాటకాలతో అల్లాడింది. ఆ సమయంలో గౌతమ మహర్షి తన తపఃశక్తితో ఒక సరస్సును సృష్టించారు. అహల్యతో పాటు తక్కిన ఋషిపత్నులు కూడా ఈ సరస్సులోని నీటినే వాడుకునేవారు.
ఋషిపత్నుల అసూయాద్వేషాలు
కొంతకాలానికి తక్కిన ఋషిపత్నులకు గౌతమ మహర్షి, అహల్య పట్ల అసూయా ద్వేషాలు పెరిగాయి. వారు తమ భర్తలను కూడా అలాంటి సరస్సును సృష్టించమని పోరు పెట్టసాగారు.
గణపతి కోసం తపస్సు చేసిన ఋషులు
ఋషిపత్నుల కోరిక మేరకు ఋషులందరూ కలిసి గణపతి కోసం తపస్సు చేసారు. గణపతి ప్రత్యక్షమై ఏమి వరం కావాలో కోరుకోమంటాడు. అప్పుడు ఋషులందరూ కలిసి ముక్తకంఠంతో గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉండే ఆవు మరణించేలా చేయమని కోరుకుంటారు. గణపతి గోహత్య పాపం అని ఎంత వారించినా ఋషులు వినరు. ఇక చేసేది లేక గణపతి అలాగే అని వరం ఇచ్చి వెళ్లిపోతాడు.
దర్భ తగిలిన మరణించిన గోవు
ఒకసారి గౌతమ మహర్షి దర్భతో ఆవుని అదిలించగా అది మరణిస్తుంది. అప్పుడు ఋషులందరూ కలిసి గోహత్య మహాపాపం కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో గంగానది ప్రవహించేలా చేయాలని, లేకుంటే గౌతమ మహర్షికి మహాపాపం చుట్టుకుంటుంది భయపెడతారు.
గంగ కోసం గౌతముని తపస్సు
చేసేదిలేక గోహత్య పాపం నుంచి బయట పడటానికి గౌతమ మహర్షి, అహల్యతో కలిసి శివుని కోసం కొన్నివేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు. చివరకు పరమశివుడు విష్ణువు, బ్రహ్మ, ఆదిపరాశక్తితో కలిసి ప్రత్యక్షమవుతాడు.
ఉబికి వచ్చిన గంగ - ప్రవహించిన గౌతమి
పరమ శివుడు గౌతమ మహర్షిని ఏమి వరం కావాలో కోరుకోమనగా, గౌతముడు ఈ ప్రాంతంలో గంగానది ప్రవహించేలా చేయమని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు శివుడు తన జటాజూటం నుంచి ఒక జటను తీసి విసరగా, ఆ జట వెళ్లి బ్రహ్మగిరి పర్వతంపై పడి అక్కడ నుంచి ఉబికి వచ్చిన గంగ ప్రవహిస్తూ కిందకు వచ్చి ఆ ప్రాంతాన్ని పునీతం చేస్తుంది. గౌతమ మహర్షి తపస్సు కారణంగా వెలసిన నది కాబట్టి ఈ నదికి గౌతమి అని, గోదావరి అని పేరు వచ్చింది.
త్రయంబకం
త్రిమూర్తులు ప్రత్యక్షమైన ప్రదేశం కాబట్టి ఇక్కడ పావనవట్టంపై బ్రహ్మ, విష్ణువు, పరమేశ్వరునితో కలిసి లింగాకారాల్లో దర్శనమిస్తారు. అందుకే ఈ క్షేత్రానికి త్రయంబకం అనే పేరు వచ్చింది. అలాగే ఆదిపరాశక్తి కూడా ఇక్కడే కొలువై ఉందని ప్రశస్తి. అంతేకాదు 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ఇక్కడే వెలసి ఉన్నారని విశ్వాసం.
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ప్రత్యేకం
త్రిమూర్తులు వెలసిన త్రయంబకం క్షేత్రం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఎంతో ప్రత్యేకం! గర్భాలయంలో వెలసిన జ్యోతిర్లింగం స్వయభువు లింగం. సోమనాథ, మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాల తర్వాత అంతటి విశిష్టత, అంతటి పెద్ద లింగం ఇదేనని తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
మూడో పేష్వా అయిన బాలాజీ బాజీరావు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. సువిశాలమైన ప్రాంగణంలో వెలసిన ఈ ఆలయాన్ని నల్లరాతితో నిర్మించారు.
నందీశ్వరుడు
సాధారణంగా ప్రతి శివాలయంలో శివునికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు ఉంటాడు. కానీ త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రంలో శివునికి ఎదురుగా నంది ఉండదు. త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రంలో మాత్రం నందీశ్వరునికి ప్రత్యేక ఆలయం ఉంటుంది. త్రయంబకేశ్వరుని దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా నందీశ్వరుని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ! ఇది ఈ ఆలయ నిబంధన కూడా!
ఉపాలయాలు
ఆలయ ప్రాంగణంలో అనేక చిన్న చిన్న శివలింగాలుంటాయి. గుడి ప్రాకారాలు చాలా ఎత్తులో నిర్మించి ఉంటాయి. ప్రాకారంలోని కలశాలు బంగారంతో నిర్మించారు. 16 వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయ ప్రాకార కలశాలకు అప్పట్లోనే 16 లక్షలు ఖర్చయినట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
చేధించలేని రహస్యం
శివలింగం పానవట్టం నుంచి నిత్యం జలధార ఉబికి వస్తుంటుంది. అయితే ఈ నీరు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో ఎవరికీ అంతు చిక్కని రహస్యంలాగానే ఉండిపోయింది.
పాండవ కోనేరు
ఆలయ ప్రాంగణంలో పాండవులు నిర్మించినట్లుగా చెప్పే ఒక కోనేరు ఉంటుంది. ఈ కోనేరు ఎప్పుడూ గోదావరి జలాలతో నిండి ఉంటుంది. ఈ కోనేట్లో స్నానం చేస్తే సకల పాపాలు పోతాయని విశ్వాసం
కుంభమేళా
ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి త్రయంబకంలో కుంభమేళా నిర్వహిస్తారు. సూర్యుడు, చంద్రుడు, బృహస్పతి ఒకేసారి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఇక్కడ సింహస్థ కుంభమేళా జరుగుతుంది. కుంభమేళా సందర్భంగా త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రంలో ముక్కోటి దేవతలు కొలువై ఉంటారని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవచ్చు?
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ చేరుకోడానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. నాసిక్ నుంచి త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
ఆధ్యాత్మిక మాసమైన కార్తిక మాసంలో త్రయంబకేశ్వర క్షేత్ర దర్శనం జీవులకు ముక్తిమార్గం. మనం కూడా త్రయంబకేశ్వర క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం. మోక్షాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.