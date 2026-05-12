మద్దిచెట్టు ఆలయ శిఖరమై వెలసిన ఆంజనేయుడు - ప్రదక్షిణలతో పరవశించే పవనసుతుడు!

భక్తుల కోరికలు తీర్చే హనుమాన్ - మద్ది చెట్టు తొర్రలో స్వయంభువుడై దర్శనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:16 AM IST

Hanuman Temple : శ్రీరామ భక్తుడైన హనుమంతుడు తనను ఆరాధించే భక్తులను అనుగ్రహించడంలో ముందుంటారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో వెలసిన స్వామి వారి చరిత్ర ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేస్తోంది. భక్తుడి కోరిక మేరకు మద్ది చెట్టులో కొలువైన స్వామి వారు భక్తుల కొంగుబంగారమై విలసిల్లుతున్నారు. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో స్వామి వారు స్వయంభువై కొలువుదీరగా ప్రదక్షిణలు చేస్తే దోషాలు పోగొడతాడని భక్తుల నమ్మకం. మద్ది చెట్టు తొర్రలో వెలిశాడు కాబట్టే మద్ది ఆంజనేయుడుగా పేరొందారు. ఓ చేతిలో గద, మరో చేతిలో పండు పట్టుకుని భక్తులకు దర్శనమిస్తుంటారు.

స్థలపురాణం

సీతాదేవిని అపహరించిన రావణాసురుడి సైన్యంలో 'మధ్వాసుర' అనే రాక్షసుడు ఆంజనేయుడి పరాక్రమానికి పరవశించి పోయి నిత్యం ఆరాధించేవాడు. మరో జన్మలోనైనా ఆయన అనుగ్రహం పొందాలనే ఆలోచనతో యుద్ధంలో స్వామివారికి ఎదురెళ్లి వీరమరణం పొందాడట. తిరిగి ద్వాపరయుగంలో మధ్వకుడిగా మళ్లీ జన్మించి యుద్ధంలో కౌరవసేన తరఫున పోరాడాడట. ఆ సమయంలో అర్జునుడి రథంపై రెపరెపలాడుతున్న ఆంజనేయస్వామి చిత్రాన్ని చూస్తూ కన్నుమూశాడట. తిరిగి కలియుగంలో మధ్వమహర్షిగా పుట్టిన ఆ అసురుడు ఇక్కడి ఎర్రకాలువలో నిత్యం స్నానమాచరించి, స్వామి సాక్షాత్కారం కోసం తపస్సు చేసేవాడట. ఏళ్లు గడిచి, వయసు మీదపడిన సమయంలో ఓ రోజు ఎర్రకాలువ వద్దకు వెళ్తూ పడిపోతుంటే వానరం వచ్చి ఊతం అందించిందట. అరటిపండును ఇచ్చి ఆకలి తీర్చి రోజూ తనకు సాయమై ఉండేదట. స్వామి వారే వానర రూపంలో వచ్చి తనకు సాయమై నిలిచాడన్న విషయాన్ని ఆలస్యంగా అర్థం చేసుకున్న మధ్వమహర్షి ఆనందపరవశుడయ్యాడట. ఆ మరు క్షణంలో హనుమంతుడు ప్రత్యక్షమై, తపస్సుకు మెచ్చి రోజూ వచ్చి ఆకలి తీరుస్తున్నానని గుర్తు చేశాడట. దీంతో మధ్వమహర్ష తన జన్మ సార్థకమైందనే ఆనందంలో స్వామి వారిని జీవితాంతం ఉండిపొమ్మని కోరాడట. దీంతో స్వామి వారు మధ్వమహర్షిని మద్దిచెట్టు రూపంలోకి మారమని వరమిచ్చి, ఆ చెట్టు తొర్రలోనే స్వయంభువుగా వెలిశాడట. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు ఓ భక్తురాలి కలలో సాక్ష్యాత్కరించి తన ఉనికిని వెల్లడించాడట. మద్ది చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లిన భక్తురాలికి ఓ చేతిలో గద, మరో చేతిలో పండుతో స్వామివారి విగ్రహం కనిపించడంతో అక్కడే గర్భాలయాన్ని నిర్మించి ఏళ్ల తరబడి పూజలు కొనసాగిస్తున్నారు.

ప్రదక్షిణ చేస్తే ఫలితం

ఏలినాటి శని దోషాలు, అవివాహితులు, వివాహ సమస్యల్లో ఉన్నవారు మంగళవారం రోజున ఇక్కడి మద్ది ఆంజనేయస్వామిని ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తుంటారు. ముందుగా 21 ప్రదక్షిణలు చేసి వెళ్తారు. తమ సమస్యలు పరిష్కారమైనా, కోరికలు నెరవేరినా 108 ప్రదక్షిణలు చేసి పరమాన్నం నివేదించి మొక్కు చెల్లించుకుంటారు.

పరమాన్నం తయారీకి ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులు నేరుగా గర్భాలయంలోకి వెళ్లి స్వామి వారిని దర్శించుకుని పూజించే వీలు కల్పించారు. ప్రతి శనివారం పంచామృత అభిషేకం, ప్రతినెలా పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం రోజున సువర్చలా సమేత ఆంజనేయస్వామి కల్యాణం జరిపిస్తుంటారు. నిత్య పూజలతోపాటు అంగరంగవైభవంగా జరిగే హనుమాన్‌ జయంతి వేడుకలకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తుంటారు. ఈ సమయంలో హనుమాన్ మాలధారులు ఇక్కడ ఇరుముడిని అర్పించి దీక్ష విరమిస్తుంటారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో వేంకటేశ్వరస్వామినీ దర్శించుకోవచ్చు.

ఎలా చేరుకోవచ్చు

భక్తులు మద్ది ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వెళ్లాలంటే ఏలూరు చేరుకోవాలి. రైల్వేస్టేషన్‌ నుంచి బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు ఉంటాయి.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

