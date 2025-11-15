Bihar Election Results 2025

ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన శివాలయం- శాస్త్రవేత్తలకే మిస్టరీగా మారిన శివక్షేత్రం- ఎక్కడో తెలుసా?

తుంగనాథ్ శివాలయం విశిష్టత మీ కోసం

Tungnath Temple History
Tungnath Temple History (BKTC)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 4:31 AM IST

Tungnath Temple History : పరమేశ్వరుని శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలు పంచ కేదారాలుగా వెలసినట్లుగా చెప్పుకున్నాం కదా! ఈ పంచ కేదారాలలో రెండవ క్షేత్రం తుంగనాథ్! హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో వెలసిన తుంగనాథ్ క్షేత్రం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన శివాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కథనంలో తుంగనాథ్ క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

తుంగనాథ్ అంటే!
తుంగనాథ్ అంటే పర్వతాలకు ప్రభువు అని అర్ధం. పంచ కేదారాలలో అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశంలో వెలసిన ఆలయం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి తుంగనాథ్ అని పేరు వచ్చింది.

తుంగనాథ్ ఎక్కడుంది?
తుంగనాథ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం, రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలో చంద్రశిలా శిఖరానికి దిగువున 3700 మీటర్ల ఎత్తులో వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయం 7వ శతాబ్దంలో స్థాపించబడిందని భావిస్తారు. ఇక్కడి చంద్రశిలా శిఖరం నుంచి నందాదేవి, త్రిశూల్, కేదార్‌నాథ్ శిఖరాలతో సహా హిమాలయాల అద్భుతమైన దృశ్యాలను చూడవచ్చు.

ఆలయ స్థల పురాణం
శివానుగ్రహం కోసం పాండవులు వృషభ రూపంలో ఉన్న శివుని వెంబడిస్తూ హిమాలయాలకు చేరుకుంటారు. భీముడు వృషభ రూపంలోని శివుని తోక, కాళ్లు పట్టుకోబోగా, ఆ వృషభం భూమిలోకి దిగిపోతుంది. అప్పుడు శివుని శరీర భాగాలు అయిదు ప్రదేశాలలో పడుతాయి. అవే పంచ కేదారాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. తుంగనాథ్​లో శివుని బాహువులు పడినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. పరమేశ్వరుని బాహువులు పడిన ఈ ప్రదేశంలోనే శ్రీరామచంద్రుడు తపస్సు చేసినట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

చేధించలేని మిస్టరీ
తుంగనాథ్ ఆలయంతో పాటు, గర్భాలయంలోని శివలింగం కూడా పక్కకు ఒరిగినట్లుగా, ఏటవాలుగా ఉండడాన్ని భక్తులు గమనించవచ్చు. మరో విచిత్రం ఏమిటంటే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఉపాలయాలు కూడా కాస్త పక్కలు ఒరిగి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. అయితే ఇలా ఎందుకు ఉంటాయో ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు. శాస్త్రవేత్తల ఊహకందని అద్భుతం తుంగనాథ్ ఆలయం.

ఆలయ విశేషాలు
1000 సంవత్సరాలకు పైగా పురాతనమైన తుంగనాథ్ ఆలయంలోని ప్రధాన దైవం శివుడు. ఇక్కడ శివుడు 'తుంగనాథ్' అనే పేరుతో పూజలందుకుంటాడు. ఈ ఆలయం మొత్తం అతి ప్రాచీనమైన కఠిన శిలలతో నిర్మిచబడి ఉంది. పరమేశ్వరుని స్వయంభు లింగం చుట్టూ నిర్మించిన తుంగనాథ్ ఆలయం చిన్న ఆలయం. గర్భాలయంలోకి వెళ్లే మార్గం చిన్నగా ఉంటుంది. ఆలయం లోపలకు ఒకేసారి చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వెళ్లగలరు. తుంగనాథ్ ఆలయం సమీపంలో చంద్రశిలా శిఖరం, డిఒరియా తాల్, శ్రీ మాధ్యమహేశ్వర్ ఆలయం వంటి అనేక దర్శనీయ ప్రదేశాలున్నాయి.

తుంగనాథ్​కు ఎలా వెళ్లాలి?
తుంగనాథ్ చేరుకోడానికి రెండు మార్గాలున్నాయి. మొదటి మార్గం గౌరికుండ్ నుంచి ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో 14 కిలోమీటర్ల ట్రెక్కింగ్ చేసి తుంగనాథ్ చేరుకోవాలి. మరొకటి సోన్ ప్రయాగ్ నుంచి ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో 19 కిలోమీటర్ల ట్రెక్కింగ్ చేసి తుంగనాథ్ చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.

తుంగనాథ్ దర్శించుకోడానికి ఎప్పుడు సరైన సమయం?
తుంగనాథ్ దర్శించుకోడానికి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ సరైన సమయం. ఈ సమయంలో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వర్షాలు తగ్గు ముఖం పడతాయి. హిమపాతం కూడా ఉండదు. అటు తరువాత శీతాకాలంలో భారీ హిమపాతం కారణంగా ఆలయం మూసివేయబడుతుంది.

తుంగనాథ్ ఆలయానికి ముప్పు పొంచి ఉందా?
ఉత్తరాఖండ్‌లోని రుద్ర ప్రయాగ్ జిల్లా గర్వాల్ హిమాలయాల్లో ఉన్న తుంగనాథ్ ఆలయం దాదాపు ఆరు డిగ్రీల మేర వంగిపోయిందని, ఆ ప్రాంగణంలోని ఉపాలయాలు కూడా 10 డిగ్రీల మేర వంగిపోయినట్టు ఆర్కియాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సర్వే వారు నిర్ధారించారు. దీంతో తుంగనాథ్ ఆలయానికి ముప్పు పొంచి ఉందా అంటే అవునంటోంది ఆర్కియాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సర్వే. అయితే ఇలా ఎందుకు జరుగుతోందో ఎవరికీ అంతు పట్టడం లేదు. శాస్త్రజ్ఞులకు సవాల్ విసురుతున్న ఈ తుంగనాథ్ ఆలయాన్ని కేదార్‌నాథ్ యాత్రలో భాగంగా భక్తులు తప్పకుండా దర్శించుకుంటారు.

జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం తుంగనాథ్!

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

