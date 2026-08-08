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శయనముద్రలో దర్శనమిచ్చే వేంకటేశ్వరస్వామి- ఆ ఆలయం విశేషాలు ఇవే!

శయనముద్రలో స్వయంభువుగా వెలసిన శ్రీనివాసుడు- ఆ పుణ్య క్షేత్రం స్థల పురాణం, ఆలయ పూజోత్సవాల విశేషాలు మీ కోసం!

Venkateswara Swamy
Venkateswara Swamy (ETV Bharat (Representative Image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 4:16 AM IST

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Ammapeta Srinivasa Swamy Temple : వేంకటేశ్వరస్వామి కొండలపైనే ఎక్కువగా ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఎక్కడ వెలసినా స్వామి విగ్రహం మాత్రం స్థానక మూర్తిగానే అంటే నిలుచున్న భంగిమలోనే దర్శనమిస్తుంది. కానీ ఒక క్షేత్రంలో వెలసిన వేంకటేశ్వర స్వామి చాలా ప్రత్యేకం. ఇక్కడ స్వామి శయనముద్రలో దర్శనమివ్వడం విశేషం. ఈ అరుదైన ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శయనముద్రలో శ్రీనివాసుడు
సహజంగా వేంకటేశ్వరస్వామి ప్రకృతి ప్రేమికుడిగా కనిపిస్తాడు. ఎందుకంటే స్వామి ఎప్పుడు పచ్చని కొండలపైనే ఎక్కువగా ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాడు. అలా స్వామివారు తిరుమల కాకుండా కొండపై వెలసిన మరో క్షేత్రమే 'అమ్మపేట'. ఖమ్మం జిల్లా ముదిగొండ మండల పరిధిలో ఉండే అమ్మపేట క్షేత్రంలో శ్రీనివాసుడు శయనముద్రలో కొండపై వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఈ గ్రామంలోకి ప్రవేశించగానే దూరంగా కొండపై వెలసిన ఆలయం కనిపిస్తుంది.

అతి పెద్ద బండరాళ్ల సముదాయం
సాధారణంగా కొండ అంటే కొన్ని చిన్న చిన్న బండరాళ్ల సముదాయంగా ఉంటుంది. కానీ అమ్మపేటలో మాత్రం అతి పెద్ద బండరాళ్లు దర్శనమిస్తాయి. ఒకే చోట నిలుచుని ఒక బండరాయిని పూర్తిగా చూడలేం అంటే అవి ఎంత పెద్ద బండరాళ్లో అర్ధం చేసుకోవచ్చు.

బండరాళ్ల నడుమ వెలసిన కోనేటిరాయడు
కొండపై భాగంలో ఒక పెద్ద బండరాయి వేదికగా, మరో పెద్ద బండరాయి పైకప్పుగా ఉంటే ఆ రెండింటి మధ్యలో వేంకటేశ్వరస్వామి శయనముద్రలో వెలసి ఉండడం విశేషం. ఇక్కడ వేంకటేశ్వర స్వామి వెలిగొండ వేంకటేశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ స్వామి స్వయంభువు అని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం స్వామివారు ఒక భక్తుడికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి తన ఉనికిని తెలిపి, తానున్న ప్రదేశం ఆనవాళ్లను తెలియజేశాడంట! అలా ఇక్కడ స్వామివారు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

పురాణ ప్రాశస్త్యం
రామాయణం ప్రకారం సీతారాములు భద్రాచలం వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో ఈ ప్రదేశంలో కొంతసేపు విశ్రమించారని తెలుస్తోంది. ఇందుకు నిదర్శనంగా ఇక్కడ సీతమ్మవారి పాదముద్రలు కూడా చూడవచ్చు. సీతమ్మ వారి పాదస్పర్శతో పునీతమైన ప్రదేశం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి 'అమ్మపేట' అని పేరు వచ్చిందని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ విశేషాలు
కొండపైకి చేరుకోవడానికి మెట్ల మార్గంలో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు రెండువైపులా ఆధారం కోసం ఎవరో పేర్చినట్లుగా బండరాళ్లు ఉండడం విశేషం. ఇది భగవంతుని లీలావిశేషమే అని స్థానికులు భక్తిపారవశ్యంతో చెబుతారు. చుట్టూ పంట పొలాల మధ్య ఎవరో తెచ్చి పెట్టినట్లుగా ఉండే ఈ కొండ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. దూరం నుంచి పరిశీలనగా చూస్తే ఈ కొండ ఏనుగు ఆకారంలో ఉంటుంది. సరిగ్గా ఏనుగు తల పైభాగంలో వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వెలసి ఉండడం విశేషం. శ్రీనివాసుని శిరస్సున మోస్తున్న గజేంద్రుని వలే ఈ కొండ దర్శనమిస్తుంది.

శయనముద్రలో శ్రీనివాసుడు
కొండపై రెండు బండరాళ్ల మధ్యలో ఉన్న గర్భాలయంలో వేంకటేశ్వర స్వామి శయన భంగిమలో దర్శనమిస్తాడు. అలసిపోయి సేదదీరుతున్నట్టుగా ఈ స్వామి కనిపిస్తాడు. అనంతపద్మనాభస్వామి మాదిరిగా వేంకటేశ్వరస్వామి వెల్లకిల పడుకుని ఉండటం ఇక్కడి విశేషం. శయనముద్రలో ఉన్న వేంకటేశ్వర స్వామి మూర్తి 6 అడుగులకు పైనే ఉంటుంది. రెండు కొండరాళ్ల మధ్య వెలసిన స్వామిని దర్శించుకోవాలంటే భక్తులు వంగుతూ లోపలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అర్చక స్వాములు కూడా బండరాళ్ల మధ్యలో నుంచి దూరి వెళ్లి నిత్యపూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే స్వామివారు శయనించిన ప్రదేశం మాత్రం ఇరుకుగా లేకుండా విశాలంగా ఉంటుంది. తులసి మాలలతో స్వామి వారికి నిత్యం చేసే అలంకారం మనోహరంగా ఉంటుంది.

శ్రీనివాసుని విహారం కోసం విమానం
ఈ కొండ పైభాగంలో ఒక వైపున పొడవైన బండరాయి 'విమానం' ఆకారంలో కనిపిస్తుంది. దీనిపైనే స్వామివారు ముల్లోకాలు విహరిస్తూ ఉంటారని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు.

ఇతర విశేషాలు
కొండ దిగువున స్వామి వారి కల్యాణోత్సవం నిర్వహించే మండపం ఉంటుంది. మరోవైపు స్వామి పుష్కరిణి ఉంటుంది. స్వామి వారి పూజలకు, అభిషేకాలకు ఈ తీర్థ జలాన్నే వినియోగిస్తారు.

పూజోత్సవాలు
శయన శ్రీనివాసునికి నిత్య నైమిత్తిక పూజలు ఆగమ శాస్త్రానుసారం గా జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు స్వామివారి కళ్యాణం వైభవంగా జరుగుతుంది. అలాగే రథసప్తమి రోజు తిరుమల తరహాలో స్వామివారికి ప్రత్యేక సేవలు జరుగుతాయి. ఈ సమయంలో చుట్టపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి స్వామిని దర్శించుకుని ధన్యులవుతారు.

శుభకరం ఈ దర్శనం
అమ్మపేట శయన శ్రీనివాసుని దర్శించుకోవడం వలన సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా అమ్మపేట శయన శ్రీనివాసుని దర్శించుకుందాం... సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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