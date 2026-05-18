మానవ రూపంలో దర్శనమిచ్చే పరమశివుడు!- అరుదైన హేమావతి సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయ విశేషాలివే!

పంచలింగ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన హేమావతి సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయం- పరమేశ్వరుడు అరుదుగా మానవాకారంలో కొలువై ఉండడం విశేషం- ఈ ప్రాచీన శివాలయం మహిమలు మీకోసం

Hemavathi Siddeshwara Swamy Temple
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 2:47 AM IST

Hemavathi Siddeshwara Swamy Temple : సాధారణంగా పరమశివుడు అన్ని ఆలయాల్లో లింగాకారంలోనే దర్శనమివ్వడం సహజం. ఇటు జ్యోతిర్లింగాల మొదలుకొని పంచారామ క్షేత్రాల్లోనూ, పంచభూత క్షేత్రాల్లోనూ కూడా శివుడు లింగాకారంలోనే దర్శనమిస్తాడు. అయితే అత్యంత అరుదుగా హేమావతి సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయంలో శివుడు మనవాకారంలో దర్శనమిస్తారు.

పంచలింగ శివక్షేత్రం
ఆదియోగి అయిన పరమేశ్వరుడు లింగాకారంలో కాకుండా మానవాకారంలో కొలువై ఉండగా, నిలువెత్తు స్వామి రూపంతో పాటు మరో నాలుగు శివలింగాలు కొలువైన ఈ పంచలింగ శైవక్షేత్రానికి వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేమిటో చూద్దాం.

పంచలింగ శివ క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిరకు సమీపంలో అమరాపురం మండలం హేమావతి గ్రామంలో కొలువైన ఈ పంచలింగాల క్షేత్రం హేమావతి సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అతి ప్రాచీన నిర్మాణ శైలితో, అబ్బురపరిచే శిల్పకళా నైపుణ్యంతో దాదాపు 15 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో వెలసిన హేమావతి సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయం దేశంలోని అరుదైన శైవ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ ఆలయంలో శివుడు లింగ రూపంలో కాకుండా మానవ రూపంలో సిద్ధయోగిగా దర్శనమివ్వడం విశేషం.

ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం ఈ ప్రాంతం పేరు హేంజేరుగా ఉండేది. ఆ సమయంలో ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే నొళంబ పల్లవ రాజుల కులదైవం పరమేశ్వరుడు. ఈ వంశానికి చెందిన చిత్రశేఖర, సోమశేఖర అనే సోదరులకు చాలాకాలం సంతానం లేకపోవడంతో వారు తమ కులదైవమైన శివుని పూజించగా ఒకసారి శివుడు వారికి కలలో కనిపించి, తనను పూజిస్తే సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని, సంతానం కలిగాక తనకు లింగాకారంలో కాకుండా మానవాకారంలో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించాడంట! ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు ఈ వంశంలో ఒక ఆడపిల్ల జన్మించడంతో ఆ పాపకు హేమావతి అని పేరు పెట్టి శివాజ్ఞ ప్రకారం శివాలయం నిర్మించి మానవాకారంలో శివుని విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారంట!

మరో కథనం
మరో కథనం ప్రకారం చిత్రశేఖర, సోమశేఖర సోదరులు సంతానం కలిగే ఉపాయం చెప్పమని కులగురువులను ఆశ్రయించగా, గురువులు తమ దివ్యదృష్టితో వాస్తవాలు తెలుసుకుని, 'శివుని శాపం వల్లనే వారికి సంతానం కలగడం లేదని, అందుకు పరిహారం గా మానవ రూపంలో శివుని ప్రతిష్టించి, పూజించమని సూచించారట! ఆ సోదరులు రాజగురువులు చెప్పినట్లే చేసి ఒక ఆడపిల్లని సంతానంగా పొందారని, ఆ పాపకు హేమావతి అని పేరు పెట్టారని తెలుస్తోంది. పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో హేమావతి నది ప్రవహించేదని అంటారు.

ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో శివుడు సుమారు 5.8 అడుగుల ఎత్తులో పానవట్టంపై పశ్చిమాభిముఖంగా కూర్చుని, చతుర్భుజుడిగా దర్శనమిస్తాడు. స్వామి చతుర్భుజాలలో అభయముద్ర, త్రిశూలం, ఢమరుకం, భిక్షాపాత్ర ధరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటాడు. స్వామి శిరసుపై సూర్యచంద్రులు కూడా స్పష్టంగా గోచరిస్తారు.

పక్కకు ఒరిగి ఉన్న నంది విగ్రహం
ఇతర ఆలయాలతో పోలిస్తే స్వామికి ఎదురుగా ఉన్న నందీశ్వరుడు కొంచెం పక్కకు ఒరిగి ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు. గర్భాలయంలో సిద్ధేశ్వరుడిగా మానవాకారంలో ఉన్న ప్రధాన స్వామిని దర్శించిన తర్వాత ఇదే ప్రాంగణంలో ఉన్న మరో మూడు శివాలయాలను కూడా భక్తులు దర్శించుకుంటారు. అటు తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణం వెలుపల ఉన్న మరో శివాలయాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకుంటారు. ఇలా మొత్తం 5 శివాలయాలున్నందున ఈ క్షేత్రాన్ని పంచలింగ క్షేత్రమని కూడా పిలుస్తారు.

బ్రహ్మ సూత్రంతో భాసిల్లే లింగాలు
డొల్లేశ్వర, సోమేశ్వర, మల్లేశ్వర, విరూపాక్షేశ్వర అనే పేర్లతో వెలసిన ఈ నాలుగు శివలింగాలకు బ్రహ్మసూత్రం ఉండడం విశేషం. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే ఈ లింగాలలకు యజ్ఞోపవీతాన్ని బ్రహ్మసూత్రంగా అలంకరించాడని అంటారు. ఇలాంటి అరుదైన శివలింగాలు మరెక్కడా లేవని స్థానికులు అంటారు.

రోగాలను హరించే కళ్యాణి బావి
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న పవిత్ర పుష్కరిణికి కళ్యాణి బావి అని పేరు. ఈ పుష్కరిణిలోని పవిత్ర జలాలకు సర్వ రోగాలను నివారించే శక్తి ఉందని విశ్వాసం.

స్వామికి సూర్యాభిషేకం
చైత్ర వైశాఖ మాసాల్లో స్వామివారి మూలమూర్తి శిరసుపై సూర్యకిరణాలు పడే అద్భుత దృశ్యాన్ని వీక్షించడానికి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు. అలాగే ఇక్కడున్న నంది విగ్రహాలను చేతితో తడితే లోహపు శబ్దం రావడం విచిత్రం.

శివలింగాల ఊరు
అరుదైన సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉన్న ఈ గ్రామానికి 'శివలింగాల ఊరు' అనే పేరు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ గ్రామంలో ఎవరు గృహ నిర్మాణం కోసమో వేరే ఇతర కారణాల చేతనో భూమిని తవ్వితే అడుగడుగునా శివలింగాలు దర్శనమిస్తాయంట! ఈ శివలింగాలన్నింటిని మ్యూజియంలో భద్రపరచి ఉన్నారు.

సంతాన ప్రదాతగా ప్రసిద్ధి చెందిన సిద్దేశ్వర స్వామికి మహాశివరాత్రి సమయంలో నిర్వహించే బ్రహ్మోత్సవాలలో తెలుగు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.

మనం కూడా సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

