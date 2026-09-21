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ఒకే శిలలో శివకేశవులు- ప్రపంచంలోనే అరుదైన హరిహరేశ్వర ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా?

కర్ణాటకలోని హరిహర్‌లో వెలసిన హరిహరేశ్వర ఆలయం- శివుడు, విష్ణువు ఒకే శిలలో కనిపించే అద్భుత దృశ్యం

Harihareshwara Temple in Karnataka
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 2:02 AM IST

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Harihareshwara Temple Karnataka History : వైష్ణవాలయాల్లో శివుడు, శివాలయంలో విష్ణువు అత్యంత అరుదుగా దర్శనమిచ్చే దృశ్యం. హరిహరులిద్దరూ ఒకే చోట మాత్రమే కాదు ఒకే శిలలో దర్శనమిచ్చే అద్భుత దేవాలయం! అసుర సంహారం కోసం అర్ధనారీశ్వరులుగా వెలసిన శివ కేశవులు.

అరుదైన దృశ్యం
సాధారణంగా శివాలయాల్లో విష్ణువు కానీ, వైష్ణవాలయాల్లో శివుడు కానీ దర్శనమివ్వడం అరుదుగా కనిపిస్తుంది. అలాంటిది ఒకేచోట కాదు ఒకే శిలలో హరిహరులు వెలసి ఉన్న దివ్య క్షేత్రం ఎక్కడుందో తెలుసా! శివ కేశవులు రాక్షస సంహారం కోసం అర్ధనారీశ్వరుల మాదిరి ఒకే రూపంలో అవతరించిన దివ్యక్షేత్రమే హరిహరీశ్వర క్షేత్రం! ఇలాంటి అరుదైన క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

హరిహరీశ్వర క్షేత్రం - కర్ణాటక
కర్ణాటక రాష్ట్రం దావణగెరె జిల్లాలో హరిహర్ అనే ప్రాంతంలో ఈ హరిహరీశ్వర క్షేత్రం వెలసి ఉంది. ఓ అసురుని సంహరించేందుకు శివుడు, శ్రీమన్నారాయణుడు అర్ధనారీశ్వరుల మాదిరి ఒకే రూపంలో ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో వెలసి ఉండడమే ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత! పవిత్ర తుంగభద్రా నదీతీరంలో వెలసి ఉన్న ఈ ఆలయంలో అన్ని ప్రత్యేకతలే! హరిహరీశ్వర క్షేత్ర స్థల పురాణం, ఆలయ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

ఆలయ స్థల పురాణం
హరిహరీశ్వర క్షేత్రంలో శివకేశవులిద్దరు ఒకే శిలలో కొలువై ఉండటం వెనుక ఓ పౌరాణిక గాథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. పూర్వం గుహాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఈ ప్రాంతంలో సంచరిస్తుండేవాడు. ఈ రాక్షసుడు శివ కేశవుల నుంచి తనకు మరణం లేకుండా బ్రహ్మదేవుని నుంచి వరం పొందాడట! వరగర్వంతో ఈ రాక్షసుడు దేవతలను, ఋషులను, మునులను, మానవులను హింసించ సాగాడు. నానాటికీ అతని ఆగడాలు మితిమీరి పోవడంతో దేవతలు విష్ణుమూర్తిని శరణు కోరి కాపాడమని ప్రార్ధించారు. అప్పుడు విష్ణువు, శివుడు కలిసి ఒకే రూపంగా అర్ధనారీశ్వర స్వరూపాన్ని ధరించి గుహాసురుని సంహరించి, అటు తర్వాత శిలగా మరి, స్వయంభువుగా ఈ క్షేత్రంలోనే కొలువై ఉన్నారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీకారం ఇలా!
కొంతకాలానికి కర్ణాటకకు పరిపాలించే హొయసల రాజు అయిన రెండవ నరసింహ దగ్గర పనిచేసే పొల్వాల అనే మంత్రి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. కాలక్రమేణా ఈ ఆలయాన్ని ఇతర రాజులు కూడా అభివృద్ధి చేసారు.

ఆలయ విశేషాలు
అతి ప్రాచీనమైన చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలోని గర్భాలయంలో పీఠంపై ఒకే శిలలో కుడివైపు పరమేశ్వరుడు, ఎడమవైపు శ్రీ మహావిష్ణువు వెలసి ఉండడం విశేషం. శివకేశవులు అర్ధనారీశ్వర రూపంలో వెలసిన క్షేత్రం ప్రపంచంలో ఇదొక్కటే కావడం వలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో భక్తులు ఈ క్షేత్రానికి తరలి వస్తారు.

హరిహరులిద్దరు ఒకే శిలలో
ఇలా హరిహరులను ఒకే శిలలో దర్శించడం అద్భుతమని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో చెబుతారు. శివకేశవులు ఒకే శిలలో వెలసి ఉన్నారనడానికి నిదర్శనంగా ఈ ఏకశిలలో కుడివైపుకు కనిపించే దేవతామూర్తి చేతిలో త్రిశూలం, ఎడమవైపు దర్శనమిచ్చే దేవతామూర్తి చేతిలో శంఖం దర్శనమిస్తాయి.

దక్షిణ కాశీ
అతి ప్రాచీనమైన, విశిష్టమైన ఈ హరిహరీశ్వర క్షేత్రాన్ని దక్షిణ కాశీగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ ఆలయంలో పార్వతి దేవికి ప్రత్యేకమైన మందిరం ఉంటుంది.

పూజోత్సవాలు
హరిహరీశ్వర క్షేత్రంలో ఏడాది పొడవునా శైవ వైష్ణవ సంప్రదాయాలను అనుసరిస్తూ విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఇక శివకేశవుల మాసంగా పిలిచే కార్తిక మాసంలో ఈ ఆలయంలో విశేష అభిషేకాలు, పూజలు, కార్తిక దీపోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ ఆలయంలో భక్తులతో సందడిగా మారుతుంది.

క్షేత్ర దర్శనం - ముక్తి దాయకం
హరిహరులిద్దరూ స్వయంభువుగా ఇక శిలలో వెలసి ఉన్న ఈ పవిత్ర క్షేత్రాన్ని దర్శించడానికి ఏడాది పొడవునా భక్తులు తరలి రావడం విశేషం. దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ హరిహరీశ్వర క్షేత్రాన్ని సందర్శించి శివ కేశవులను దర్శిస్తే ముక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటకలోని దావణగెరె జిల్లాలో వెలసిన ఈ హరిహరీశ్వర క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కేంద్రాల నుంచి బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా ఈ హరిహరీశ్వర క్షేత్రాన్ని సందర్శించి ముక్తిని పొందుదాం.

ఓం నమః శివాయ! ఓం నమో నారాయణాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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