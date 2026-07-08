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హరిద్రా గణపతి అంటే ఎవరు?- 41 రోజుల పూజతో గురుగ్రహ అనుగ్రహం- సకల విఘ్నాలు తొలగుతాయా?

పసుపుతో రూపొందించే హరిద్రా గణపతి స్వరూపం- గురు గ్రహ అనుకూలత, వివాహ ప్రాప్తి, ఆరోగ్యం, శుభకార్య విజయం కోసం హరిద్రా గణపతి పూజ- పూజా విధానం, ధ్యాన శ్లోకం, దర్శించాల్సిన ప్రముఖ క్షేత్రాలు

Haridra Ganapati Significance
Haridra Ganapati Significance (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 5:02 AM IST

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Haridra Ganapati Significance : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గణపతికి నమస్కరించకుండా, వినాయకుని పూజించకుండా ఏ శుభకార్యాన్ని మొదలుపెట్టం. విఘ్నాలు కలగకుండా రక్షించమని ప్రతి శుభకార్యానికి ముందుగా గణపతిని ఆరాధించడం మన సంప్రదాయం. గణపతి ఆరాధనలో హరిద్రా గణపతి ఆరాధనకు మరింత విశిష్ఠత ఉంది. ఇటు గురుగ్రహ దోషాలు తొలగించడంతో పాటు సకల శుభాలు చేకూర్చే హరిద్రా గణపతి అంటే ఎవరు? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

హరిద్రా గణపతి అంటే?
మనం చేసే ప్రతి శుభకార్యంలోను, వినాయక చవితి, వరలక్ష్మీ వ్రతం, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం వంటి ఇతర శుభకార్యాల్లో కూడా ముందుగా పసుపు ముద్దతో తయారు చేసి పూజించే మంగళ వినాయకుడి మూల రూపమే ఈ "శ్రీ హరిద్రా గణపతి" స్వరూపం.

విగ్రహ రూపం - అమరిక.
'హరిద్రా' అనే సంస్కృత పదానికి తెలుగులో 'పసుపు' అని అర్థం. సర్వ మంగళం, ఆరోగ్యం, ఆధ్యాత్మిక పవిత్రతకు చిహ్నంగా నిలిచే గణపతి రూపమే శ్రీ హరిద్రా గణపతి స్వరూపం. ఈ గణపతి స్వరూపం స్వచ్ఛమైన పసుపు రంగు శరీరాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ గణనాథుని శరీరానికి పసుపు లేపనంతో అలంకరణ చేసి ఉంటుంది. మెరిసే పసుపు రంగు పట్టు వస్త్రాన్ని అంటే పీతాంబరాన్ని ధరించి ఉంటారు. చతుర్భుజాలతో వెలుగొందే హరిద్రా గణపతి నాలుగు చేతులలో పాశం, అంకుశం, విరిగిన దంతం అనే ఆయుధాలతో పాటు, ఒక చేతిలో మోదకాన్ని ధరించి ఉంటారు. హరిద్రా గణపతి ఒక సింహాసనంపై కూర్చుని ఎంతో ప్రశాంతంగా, శాంత స్వరూపిగా దర్శనమిస్తారు.

హరిద్రా గణపతి ఆధ్యాత్మిక తత్వం:
హరిద్రా గణపతి రూపం 'మంగళాల పరమావధిని' సూచిస్తుంది. మనం సాధారణంగా ఏ పూజను ప్రారంభించినా, మొదట పసుపుతో వినాయకుడిని చేసి పూజించడం మన సంప్రదాయం. ఇలా తొలి పూజలందుకునే ఆ మంగళకరమైన పసుపు గణపతి సంపూర్ణ, ధ్యాన రూపమే ఈ హరిద్రా గణపతి. సిద్ధులు ఈయన్ను 'ఆరోగ్యానికి అధిపతి' అని, చెడు శక్తులను తరిమికొట్టే 'మంగళ జ్యోతి' అని కొనియాడతారు.

పూజా ఫలాలు:
హరిద్రా గణపతిని నిరంతరం పూజించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

వివాహ ప్రాప్తి:
జాతకంలో గురు దోషం లేదా వివాహం కావడంలో అడ్డంకులు ఉన్నవారు హరిద్రా గణపతిని పూజిస్తే, ఆటంకాలు తొలగి త్వరలోనే వివాహం నిశ్చయమవుతుంది.

ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు:
పసుపు ఒక అద్భుతమైన క్రిమినాశకారి కనుక, పసుపు గణపతిని పూజించడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, విష ప్రభావాలు తొలగి శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.

శుభ కార్య విజయం:
నిత్యం హరిద్రా గణపతిని పూజించడం వలన కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం, ఇల్లు కట్టడం వంటి శుభ కార్యాలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.

ప్రతికూల శక్తులు తొలగించే హరిద్రా గణపతి
నిత్యం హరిద్రా గణపతిని పూజిస్తే ఇంట్లో ఉన్న నరదృష్టి దోషాలు, ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోయి, సానుకూల శక్తులు పెరుగుతాయి.

హరిద్రా గణపతి పూజ ఎలా చేయాలి?
ఒక గురువారం రోజున మంచి ఛాయ పసుపులో పన్నీరు కలిపి గణేశుని స్వరూపం తయారు చేయాలి. ఈ విగ్రహాన్ని పూజ మందిరంలో ఉంచి ప్రతిరోజు పువ్వులతో, అక్షింతలతో పూజించి, బెల్లం ముక్క లేదా అరటిపళ్లు, పటికబెల్లం నివేదించాలి. బుధవారం వరకు పూజించి బుధవారం ఈ హరిద్రా గణపతిని తులసి మొక్క మొదలు భాగంలో ఉంచాలి. ప్రతిరోజు తులసి మొక్కకు పోసే నీటితో ఈ పసుపు గణపతి విగ్రహం సహజంగా నిమజ్జనమవుతుంది. తిరిగి గురువారం రోజు మళ్లీ హరిద్రా గణపతిని తయారు చేసి పూజించాలి. ఇలా 41 రోజులపాటు హరిద్రా గణపతిని పూజించడం వలన గురుగ్రహ అనుకూలతతో అత్యంత శుభ ఫలితాలు సొంతమవుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. హరిద్రా గణపతిని పూజించే సమయంలో ఈ శ్లోకాన్ని పఠించడం ఉత్తమం.

ధ్యాన శ్లోకం
హరిద్రాభం చతుర్బాహుం పాశాంకుశ ధరం వరం | దంతమోదకహస్తం చ ధ్యాయేద్ధరిద్రగణపతిమ్ ||

ఎక్కడెక్కడ దర్శించుకోవచ్చు?
హరిద్రా గణపతికి విశేషించి ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడులోని కుంభకోణం సమీపంలో వెలసి ఉన్న సూర్యనార్ కోవిల్​లో హరిద్రా గణపతికి ప్రత్యేక సన్నిధి ఉంది. ఈ గణపతిని దర్శిస్తే నవగ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.

కర్ణాటక - నంజనగూడు:
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని శ్రీ నంజుండేశ్వర ఆలయంలో కూడా హరిద్రా గణపతి అందమైన విగ్రహ రూపాన్ని దర్శించుకోవచ్చు.

రిషికేశ్, హరిద్వార్:
ఉత్తర భారతదేశంలో గంగానది తీరంలోని హరిద్వార్, రిషికేశ్ లోని పలు ఆశ్రమాలలో పసుపు రంగు మార్బుల్ రాయితో చేసిన హరిద్రా గణపతిని ధ్యాన పూజల కొరకు ఉపయోగిస్తారు. మన జీవితంలో ఉండే అడ్డంకులను, రోగాలను తొలగించి, ఐశ్వర్యాలను కురిపించే 'హరిద్రా గణపతిని' పూజించి, సుఖసంతోషాలతో కూడిన జీవితాన్ని పొందుదాం!

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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