ETV Bharat / spiritual

అక్కడ స్త్రీ రూపంలో హనుమంతుడు - ఇక్కడ ఆరు అంగుళాల అంజనీసుతుడు!

మే 12న హనుమజ్జయంతి - ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా విరాజిల్లుతున్న కొన్ని బజరంగబలి క్షేత్రాల వివరాలు మీకోసం

Special Hanuman Temples
Special Hanuman Temples (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Hanuman Temples in India : హనుమంతుడు అద్వితీయ శక్తికి, అచంచల భక్తికి తార్కాణం. వినయానికి, అభయానికి నిలువుటద్దం. అబ్బురపరిచే ఆయన గుణగణాలు మానవాళికి మార్గదర్శకాలు. రామబంటు తత్వం అద్భుతం, ఆదర్శప్రాయం. అంతేకాక అష్టసిద్ధులకు అధిపతి. నవ వ్యాకరణాలను పఠించిన ఈశ్వర సంభూతుడు కూడా. అభయాంజనేయుడిగా, కార్యసిద్ధుడిగా కొలిచే ఈ రామబంటుకు ఊరూరా క్షేత్రాలే. మరో రెండు రోజుల్లో హనుమజ్జయంతి రానుంది. ఈ సందర్భంగా దేశంలో ప్రత్యేకంగా విరాజిల్లుతున్న కొన్ని బజరంగబలి దేవాలయాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

యంత్రంలో బందీగా హనుమంతుడు :

వ్యాసతీర్థులు మధ్వమత సిద్ధాంతకర్తతో పాటు పవనసుతుడి భక్తుడు. ఈయన భారతదేశంలో దాదాపు 732 హనుమంతుడి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు. వాటిల్లో ఒకటి కర్ణాటకలోని హంపిలో ఆంజనేయ పర్వతంపైన తుంగభద్రానదీ తీరంలో ఉన్న యంత్రోద్ధారక హనుమాన్‌ మందిర్‌. ఈ దేవాలయంలో స్వామి స్వయంభువుగా షట్‌యంత్రంలో కొలువుదీరిన వైనం ఆసక్తికరం. వ్యాసతీర్థులు ఈ ప్రాంతంలో తపస్సు చేసేటప్పుడు ఇక్కడున్న బండరాయిపైన ఆంజనేయుడి చిత్రాన్ని గీసి పూజించేవారట. విచిత్రంగా పూజ ముగిసిన వెంటనే ఆ చిత్రం మాయమైందట. ఇలా పన్నెండు రోజులయ్యాక వ్యాసతీర్థులు షట్‌కోణాన్ని గీసి, అందులో హనుమంతుడి రూపాన్ని చిత్రించి పూజించారు. దీనితో అది అదృశ్యం కాలేదట. అప్పటినుంచీ ఆంజనేయుడు యంత్రోద్ధారక మూర్తిగా ధ్యానముద్రలో పూజలు అందుకుంటున్నాడని ప్రతీతి.

Special Hanuman Temples
స్త్రీమూర్తిగా దర్శనమిచ్చే మాతా హనుమాన్‌ (ETV Bharat)

స్త్రీమూర్తిగా దర్శనమిచ్చే మాతా హనుమాన్‌ :

ఆంజనేయుడు ఆజన్మ బ్రహ్మచారి. కానీ ఈ పవనసుతుడిని స్త్రీ రూపంలో అలంకరించి, మాతా హనుమాన్‌గా పూజించే ఆలయం ఛత్తీస్​గఢ్​లోని రత్​నపూర్​లో ఉంది. ఇక్కడ గిరిజాబంధ్ హనుమాన్ క్షేత్రంలో స్వామి వారు స్త్రీ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. దీనికి వెనుక ఓ చరిత్ర దాగి ఉంది. ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన పృథ్విదేవ్‌జు అనే రాజు కుష్ఠువ్యాధి బాధితుడు. స్వస్థత కోసం ఆంజనేయుడిని పూజించాడు.

కొన్ని రోజుల తర్వాత పృథ్విదేవ్​జుకు స్వామి కలలో కనిపించి, తన విగ్రహం ఉన్న ప్రాంతం ఉనికిని తెలియజేసి దేవాలయాన్ని నిర్మించమన్నాడట. రాజు సైన్యంతో వెళ్లి వెతికితే స్త్రీరూపంలో ఉన్న వానరవీరుడి మూర్తి కనిపించిందట. ఆ విగ్రహాన్నే ప్రతిష్ఠించడంతో నేటికీ ఈ సదా బ్రహ్మచారి స్త్రీ రూపంలోనే దర్శనమిస్తున్నాడు. మూలమూర్తికి ముక్కుపుడక, కుంకుమ, కొంగు తదితర అలంకరణలు చేసి శక్తిస్వరూపిణిగా కొలుస్తారు. స్వామి భుజాలపైన రామలక్ష్మణులు ఉంటారు.

ఆరు అంగుళాల అంజనీసుతుడు! :

ఉత్తరప్రదేశ్​లోని అయోధ్య రామ జన్మభూమికి దాదాపు ఒకటిన్నర కిలోమీటరు దూరంలో హనుమాన్ గఢీ మందిర్ ఉంది. ఇక్కడ స్వామివారు ఆరు అంగుళాల బాలుడిగా, తల్లి అంజనాదేవితో కలిసి దర్శనమిస్తున్నారు. అంతేకా ఈ భక్త సులభుడు అయోధ్యకు రక్షకుడు కూడా. ఈ బాల హనుమంతుడిని పూజించాకే శ్రీరాముడిని భక్తులు దర్శించుకుంటారు.

Special Hanuman Temples
ఆకాశాన్ని తాకే పంచముఖ హనుమంతుడు (Getty Images)

ఆకాశాన్ని తాకే పంచముఖ హనుమంతుడు :

రావణాసురుడి సోదరుల్లో ఒకడైన అహిరావణుడిని సంహరించేందుకు ఆంజనేయుడు - నరసింహ, గరుడ, వరాహ, హయగ్రీవులతో కలిసి పంచముఖ హనుమంతుడిగా అవతరించాడనేది ఐతిహ్యం. ఆ రూపంతోనే ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాడా అని భ్రమింపజేసేలా 161 అడుగుల ఎత్తులో హనుమంతుడు దర్శనమిచ్చే ఆలయమే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది. అదే తూమ్కూరు జిల్లాలోని బిదనగెరెలో ఉండే పంచముఖి హనుమాన్‌ మందిర్‌. స్థానికంగా ఉండే బసవేశ్వర మఠానికి దగ్గరగా కొన్ని సంవత్సరాల ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు. ఈ గుడి పైన ఉన్న స్వామి విగ్రహం పసిడివర్ణంలో ఊరంతా కనిపిస్తూ 161 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. అంతేకాక దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నఎతైన హనుమంతుడి విగ్రహాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.

అప్పులిచ్చే అవతారమూర్తి :

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రాత్లాం జిల్లా, బిబడోడ్‌ గ్రామంలో అప్పులు ఇచ్చే హనుమాన్ ఆలయం ఉంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం స్థానికులు హనుమంతుడి ఆలయాన్ని నిర్మించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఓ యాగాన్ని నిర్వహిస్తే ఎక్కువ మొత్తంలో చందాలు వచ్చాయట. అందులో కొంత నగదును ఆలయ నిర్వాహకులు సామాజిక శ్రేయస్సును ఆకాంక్షించి, చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేవారికి చేబదులుగా ఇచ్చారట. దాన్ని తీసుకున్నవారు లాభాలు ఆర్జించడంతో నగదును తిరిగి ఇచ్చేశారట.

అంతేనా స్వామి ఖాతా నుంచి కొంత సొమ్మును అప్పుగా తీసుకుని ఏ పని తలపెట్టినా విజయం కలుగుతుందనే నమ్మకమూ ఏర్పడింది. దీంతో పేదలే కాదు, ధనికులూ అప్పుకోసం రావడం మొదలుపెట్టారు. దాంతో ఆలయ నిర్వాహకులు వడ్డీకి నగదు ఇవ్వడం ఆరంభించారు. ఏడాదికల్లా భక్తులు సొమ్మును దేవాలయానికి తిరిగిచ్చేస్తారు. అలా వచ్చే వడ్డీని దేవాలయ అభివృద్ధికి, నిర్వహణకు వాడుతున్నారట.

శనివారం మాత్రమే "ఈ ఆలయం" తెరుస్తారు! - నియమనిష్ఠలతో రాకుంటే తేనెటీగలు దాడి చేస్తాయ్!

హనుమాన్ చాలీసా ఎలా పుట్టింది? తులసీదాసుకు ప్రత్యక్షమైన ఆంజనేయస్వామి అద్భుత గాథ!

TAGGED:

SPECIAL HANUMAN TEMPLES IN INDIA
ICONIC HANUMAN TEMPLES IN INDIA
HANUMAN JAYANTI 2026 IN SOUTH INDIA
DIFFERENT HANUMAN TEMPLES
HANUMAN JAYANTI 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.