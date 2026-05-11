ఈసారి హనుమజ్జయంతి ఎప్పుడు? మే 11 లేదా 12? పండితులు ఏమి చెబుతున్నారు?
హనుమజ్జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి? ఈ నియమాలు పాటించాలి
Published : May 11, 2026 at 3:53 AM IST
Hanuman Jayanti 2026 Date : హనుమజ్జయంతి ఏడాదిలో రెండుసార్లు వస్తుందని అంటారు కానీ చైత్ర మాసంలో శ్రీరామ నవమి తరువాత వచ్చే రోజు హనుమజ్జయంతి కాదు ఆ రోజు హనుమత్ విజయోత్సవం. అసలైన హనుమజ్జయంతి వైశాఖ బహుళ దశమి, హనుమంతుని జన్మ నక్షత్రమైన పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ఉన్నరోజు మాత్రమే జరుపుకోవాలి. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హనుమజ్జయంతి ఏ రోజు జరుపుకోవాలి అనే అంశంపై భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో అసలు హనుమజ్జయంతి ఎప్పుడు? పండితులు ఏమి చెబుతున్నారు? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హనుమజ్జయంతి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ బహుళ దశమి, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం రోజు హనుమజ్జయంతిగా జరుపుకోవాలని హనుమంతుని జీవిత విశేషాలు తెలిపే పరాశర సంహితలో వివరించి ఉంది. ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొందరు పండితులు మే 11, సోమవారం హనుమజ్జయంతి అని పేర్కొంటుండగా, కొన్ని పంచాంగాలలో మాత్రం మే 12, మంగళవారం హనుమజ్జయంతి అని తెలుపుతున్నాయి. ఈ విషయం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఆంజనేయ మంగళాష్టకంలోని ఒక శ్లోకం ఇలా ఉంటుంది.
'వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశామ్యం మందవాసరే
పూర్వాభాద్ర ప్రభూతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్'
ఇదే సుముహూర్తం!
ఈ శ్లోకంలో వివరించిన ప్రకారం ఆంజనేయ స్వామి వైశాఖ మాసం, బహుళ పక్షంలో దశమి తిథి నాడు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో జన్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది మే 11, సోమవారం ఉదయం దశమి తిథి ఉదయం 10:17 నిమిషాలకు ప్రారంభమై మరుసటి రోజైన మే 12, మంగళవారం రోజు ఉదయం 9:54 వరకు ఉంది. అలాగే 11 వ తేదీ సోమవారం రోజు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం లేదు. మంగళవారం రోజు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ఉంది. అలాగే సూర్యోదయంతో దశమి తిథి కూడా ఉంది కాబట్టి మే 12, మంగళవారం రోజునే హనుమజ్జయంతి జరుపుకోవాలని పండితులు, పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
హనుమజ్జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి?
హనుమాన్ జయంతి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి హనుమంతునికి ఇష్టమైన సింధూరం రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. పూజామందిరంలో హనుమంతుని చిత్రపటాన్ని రకరకాల పూలతో, సింధూరంతో అలంకరించాలి. నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయాలి. హనుమాన్ అష్టోత్తర శత నామాలను శ్రద్ధగా చదవాలి. అనంతరం ఆంజనేయస్వామి దండకాన్ని పఠించాలి. హనుమకు వడపప్పు, పానకం, గారెలు, బెల్లం అప్పాలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. చివరలో ఆంజనేయ స్వామి మంగళాష్టకం పఠిస్తూ కర్పూర నీరాజనం ఇవ్వాలి.
ఆలయాల్లో ఇలా
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక సమీపంలోని హనుమంతుని ఆలయానికి వెళ్లి హనుమకు తమలపాకులతో ఆకు పూజ చేయించాలి. తమలపాకుల దండను హనుమంతునికి సమర్పించాలి. హనుమాన్ జయంతి రోజు హనుమంతునికి వడమాల సమర్పిస్తే శత్రుభయం తొలగి విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే హనుమంతునికి ప్రీతికరమైన అప్పాలు కూడా సమర్పించడం అభీష్టసిద్ధి కలిగిస్తుంది.
ఈ పారాయణతో అఖండ ఐశ్వర్యం
హనుమజ్జయంతి రోజు హనుమాన్ ఆలయంలో భక్తితో హనుమాన్ చాలీసా, సుందరకాండ పారాయణ వంటివి చేయడం వల్ల అఖండ ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
హనుమత్ విజయోత్సవం
ఈ రోజు గ్రామాల మొదలుకొని, నగరాల వరకు హనుమంతుని శోభాయాత్ర కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. ఈ శోభాయాత్రలో పాల్గొంటే సకల విజయాలు సొంతమవుతాయని శాస్త్ర వచనం. అందుకే హనుమంతుని శోభాయాత్ర ఎప్పుడు జరిగినా ఆ యాత్రను విజయోత్సవమనే అంటారు.
ఈ నియమాలు పాటించాలి
హనుమాన్ జయంతి రోజు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. రాత్రి వేళ భూశయనం చేయాలి. బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. ఈ రోజు పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం చేయడం మంచిది.
వివిధ ప్రాంతాల్లో ఇలా
హనుమాన్ భక్తులకు పెద్ద పండుగ అయిన హనుమజ్జయంతి తెలుగువారి సంప్రదాయం ప్రకారం వైశాఖ బహుళ దశమి రోజు జరుపుకుంటాం. ఉత్తరాదిన చైత్ర మాసంలో పౌర్ణమి రోజు హనుమజ్జయంతి జరుపుకున్నారు. కేరళలో మార్గశిర మాసంలో హనుమాన్ జయంతి జరుపుతారు.
ప్రాంతాలు వేరైనా పూజలు ఒకటే! ఆరాధించే దైవం ఒక్కరే! చిరంజీవిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆంజనేయునికి ప్రతిరోజూ జయంతినే! హనుమ భక్తులకు ప్రతిరోజూ ఉత్సవమే!
జై శ్రీరామ్! శ్రీ రామభక్త హనుమాన్ కీ జై!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
హనుమాన్ చాలీసా ఎలా పుట్టింది? తులసీదాసుకు ప్రత్యక్షమైన ఆంజనేయస్వామి అద్భుత గాథ!
మాతృ ప్రేమకు ప్రతిరూపం యశోదమ్మ- కన్నయ్యను పెంచి లోకానికి ఆదర్శమైన దివ్య మాత!