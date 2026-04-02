ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ విజయోత్సవమా? జన్మ దినోత్సవమా? శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
చైత్ర పౌర్ణమి రోజు హనుమజ్జయంతి కాదా? వైశాఖ మాసంలో వచ్చే అసలైన హనుమ జన్మ దినం ఏది?
Published : April 2, 2026 at 4:56 AM IST
Hanuman Jayanthi Significance : శ్రీరామనవమి నుంచి సరిగ్గా ఆరు రోజులకు చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు హనుమజ్జయంతి జరుపుకుంటాం. అయితే వైశాఖ మాసంలో బహుళ పక్షంలో వచ్చే దశమి రోజు కూడా హనుమజ్జయంతి జరుపుకుంటాం. అయితే చైత్ర మాసంలో వచ్చేది హనుమజ్జయంతి కాదని హనుమాన్ విజయోత్సవమని కొందరు అంటారు. ఇలా ఏడాదిలో రెండుసార్లు హనుమజ్జయంతి ఎందుకు జరుపుకుంటాం? దీని వెనుక ఉన్న ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా? ఏప్రిల్ 2, గురువారం హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమ జన్మదినం గురించి ఉన్న భిన్నాభిప్రాయాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రామభక్త హనుమాన్
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం రామభక్త హనుమాన్ ను ఆరాధించని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. భక్తికి, శక్తికి, విశ్వాసానికి ప్రతీక హనుమ.
"యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం
తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం
మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్" ||
ఎక్కడెక్కడ రామనామం కీర్తించబడుతుందో అక్కడ హనుమంతుడు చేతులు జోడించి అంజలి ఘటిస్తూ, ఆనందాశ్రువులు కంటి నుంచి వర్షిస్తుండగా పరవశుడై భక్తితో నిలుచుని వింటూ ఉంటాడంట! రాక్షసులను తుద ముట్టించే అలాంటి బజరంగబలి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తే కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయని విశ్వాసం. మరి బజరంగబలి జన్మదిన విశేషాలు తెలుసుకుందామా!
చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి
చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి రోజుని హనుమజ్జయంతి అని అంటారు. శ్రీ వాల్మీకి రామాయణంలోని సుందరకాండలో వివరించిన ప్రకారం హనుమజ్జయంతి చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు కాదు. సీతాన్వేషణలో లంకానగరంలోకి ప్రవేశించిన హనుమ సీతమ్మను అశోక వనంలో దర్శిస్తాడు. సీతమ్మను హనుమ తొలిసారి దర్శించిన రోజు చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి, చిత్తా నక్షత్రంతో కుడి ఉంటుంది.
లంకాదహనం
సీతమ్మను కనుగొన్న ఆనందంలో హనుమంతుడు అశోకవనాన్ని ధ్వంసం చేస్తాడు. రావణాసురుని సైన్యాన్ని హతమారుస్తాడు. రావణాసురుని కొలువులో రావణుని ముందే తన తోకతో కోటను కట్టి దానిమీద కూర్చుని రావణునికి సవాల్ విసురుతాడు. దూతను చంపకూడదన్న కారణంతో రావణుని ఆజ్ఞ మేరకు రావణాసురుని సైన్యం హనుమంతుని తోకకు నిప్పు పెట్టగా ఆ తోకతోనే లంకా నగరాన్ని మొత్తం దహించి తన పరాక్రమాన్ని చాటుకున్న ధీరుడు హనుమ. లంకానగరంలో బీభత్సం సృష్టించి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి, రాముడు ఇచ్చిన ఆనవాలు సీతమ్మకు చూపించి, సీతమ్మ ఇచ్చిన చూడామణిని జాగ్రత్తగా తీసుకుని ఆ సాధ్వీమణి ఆచూకీ రామునికి తెలియజేయడానికి లంక నుంచి హనుమ విజయవంతంగా తిరిగి వచ్చిన రోజు చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి. ఆనాటి హనుమంతుని విజయాన్ని పురస్కరించుకుని అప్పటి నుంచి చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమిని హనుమాన్ విజయోత్సవం పేరిట జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది. అంతేకాని ఈ రోజు హనుమాన్ జన్మదినోత్సవమైన హనుమజ్జయంతి కాదు.
అసలైన హనుమజ్జయంతి ఇదే!
హనుమాన్ జీవిత విశేషాలు తెలిపే పరాశర సంహితలో వివరించిన ప్రకారం వైశాఖ బహుళ దశమి, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం హనుమాన్ జన్మదినం. ఈ రోజునే అసలైన హనుమజ్జయంతి. పురాణం పురుషుల జన్మదినోత్సవం జరిపేటప్పుడు తిధితో పాటు నక్షత్రాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఎలాగైతే శ్రావణ బహుళ అష్టమి, రోహిణి నక్షత్రం రోజు శ్రీకృష్ణుని జన్మదినోత్సవం, చైత్ర శుద్ధ నవమి, పునర్వసు నక్షత్రం రోజు శ్రీరామనవమి చేస్తామో అదే మాదిరి వైశాఖ బహుళ దశమి, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ఉన్న రోజునే హనుమజ్జయంతి జరుపుకోవాలి. ఇదే హనుమజ్జయంతి లో దాగిఉన్న రహస్యం.
హనుమాన్ విజయోత్సవం ఎలా జరుపుకోవాలి?
హనుమాన్ విజయోత్సవం రోజు హనుమంతునికి ప్రీతికరమైన సింధూరం, అరటిపండ్లు సమర్పించాలి. ఈ రోజు హనుమకు తమలపాకులతో ఆకుపూజ చేయిస్తే కార్యసిద్ధి చేకూరుతుంది. హనుమాన్ విజయోత్సవం రోజు హనుమకు వడమాల వేయిస్తే శత్రుబాధలు, అనారోగ్య సమస్యలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
ఏప్రిల్ 2, హనుమాన్ విజయోత్సవం రోజు మనం కూడా రామభక్త హనుమాన్ ను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.