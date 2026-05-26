మంగళవారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా 7 సార్లు పఠిస్తే జరిగే అద్భుతం ఇదే!
హనుమంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు హనుమాన్ చాలీసా పఠనం అత్యంత శక్తివంతమైన మార్గం - హనుమాన్ చాలీసాను 7 సార్లు పారాయణ చేస్తే గ్రహ దోషాలు తొలగి, కష్టాలు దూరమై, విజయాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం
Published : May 26, 2026 at 2:41 AM IST
Hanuman Chalisa Parayanam Benefits : శ్రీ రామాయణంలోని ఉత్తరకాండ ప్రకారం హనుమంతుడు చిరంజీవి అని, ఇప్పటికి హిమాలయాలలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది. ఈ విశ్వాసాన్ని అనుసరించి హనుమంతుడు అన్ని యుగాలలో ఉన్నాడు. ప్రస్తుత కలియుగంలో కూడా హనుమంతుడు ఉన్నాడు. హనుమంతుని భక్తిశ్రద్ధలతో, ధర్మబుద్ధితో ఆరాధిస్తే ఎల్లప్పుడూ మనకు రక్షణగా నిలుస్తాడు. నిజానికి హనుమంతుడి గురించి, హనుమాన్ చాలీసా గురించి తెలియని వారంటూ ఉండరు. అలాంటి హనుమాన్ చాలీసాను హనుమకు ప్రీతికరమైన మంగళవారం రోజు నియమనిష్టలతో ఏడు సార్లు పఠిస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయని అంటారు. ఆ అద్భుతాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హనుమాన్ చాలీసా విశిష్టత
హనుమ అనుగ్రహాన్ని పొందే గొప్ప మార్గం హనుమాన్ చాలీసా పఠనం. హనుమాన్ చాలీసాను పఠిస్తే, హనుమంతుడి రక్షణతో పాటు శ్రీరాముడి కృపాకటాక్షాలు కూడా లభిస్తాయి. ఏ దేవుడు అయినా తనను పూజించడం కంటే తన భక్తులను పూజించి, స్తుతిస్తే చాలా తొందరగా అనుగ్రహిస్తారని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే శ్రీరాముడి అనుగ్రహం, హనుమంతుని అనుగ్రహం కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా హనుమాన్ చాలీసాను మంగళవారం, శనివారాలలో ఎక్కువగా పఠిస్తూ ఉంటారు. అందునా విశేషించి మంగళవారం రోజు హనుమాన్ చాలీసాను 7 సార్లు పఠించడం వల్ల అద్బుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని చెబుతారు. ఈ సందర్భంగా హనుమాన్ చాలీసాను 7 సార్లు పఠించే సమయంలో పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటి? జరిగే అద్భుతాలు ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
మంగళవారం ఎందుకు?
మంగళవారానికి అధిపతి అంగారకుడు. అంటే కుజుడు. మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించడం వలన కుజ గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని జ్యోతిష్ఠ శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. హనుమాన్ చాలీసా పఠించే సమయంలో ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో చూద్దాం.
ఏక ఆసనంపై
హనుమాన్ చాలీసాలో "జో శతవార పాఠకర కోయి, చూటహీ బంధి మహా సుఖ హోయి" అని ఒక దోహ ఉంటుంది. అంటే హనుమాన్ చాలీసాను ఒకే ఆసనం మీద కూర్చుని వంద సార్లు పారాయణ చేస్తే ఎలాంటి కష్టాలు అయినా తొలగిపోతాయట. అయితే వంద సార్లు పారాయణ చేయలేని వారు ఏడు సార్లు పారాయణ చేయవచ్చట. అందుచేత మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పఠించే సమయంలో ఏక ఆసనంపై కూర్చుని 7 సార్లు పఠించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఏక ఆసనం అంటే మధ్యలో లేవకుండా, ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా అని అర్ధం.
ఈ రంగు శ్రేష్టం
ఆంజనేయ స్వామికి సింధూరం రంగు ప్రీతికరం. అలాగే ఎరుపు రంగు కుజునికి సంకేతం. అందుకే హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేసేటప్పుడు సింధూరం రంగు కానీ ఎరుపు రంగు ఆసనంపై కానీ కూర్చుని పారాయణ చేయడం వలన వేగంగా ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. పారాయణ చేసే సమయంలో తూర్పు దిక్కుకు కానీ ఉత్తరం దిక్కుకు కానీ కూర్చోవడం మంచిది.
ఏ సమయంలో పఠించాలి?
మంగళవారం సూర్యోదయ సమయంలో గానీ లేదా సూర్యాస్తమయం తర్వాత గానీ హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలి. విశేషంగా గ్రహ దోషాలు శాంతింప చేయడానికి సాయంత్రం పూట హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం చాలా మంచిది.
ఈ దీపం వెలిగించాలి
హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ప్రారంభించే ముందు, మల్లె నూనెతో దీపం వెలిగించాలి. ఒకవేళ మల్లె నూనె అందుబాటులో లేకపోతే, స్వచ్ఛమైన నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనెతో కూడా దీపం వెలిగించవచ్చు.
ఈ సంకల్పం తప్పనిసరి
హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ప్రారంభించే ముందు ఒక పంచ పాత్రలో నీళ్లు తీసుకుని ఉద్ధరిణితో చేతిలో మూడుసార్లు నీళ్లు తీసుకుని ఆచమనం చేసి 'ఈ రోజు 7 సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేస్తాను' అని సంకల్పం చేసుకోవాలి.
ఉపవాస దీక్ష
హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేసే రోజు ఉదయం నుంచి పారాయణ పూర్తయ్యే వరకు ఏమి తినకుండా ఉపవాసం ఉండాలి. అలాగే ఈ రోజంతా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మద్య మాంసాలు నిషిద్ధం. అలాగే పారాయణ చేసే రోజు బ్రహ్మచర్య దీక్షను అవలంబించాలి.
ఈ నైవేద్యాలతో హనుమ సంతృప్తి
7 సార్లు హనుమ చాలీసా పారాయణ పూర్తయ్యాక హనుమంతునికి అరటి పండ్లు, బెల్లం అప్పాలు, పానకం, వడపప్పు, బూందీ లడ్డూలు, మినప వడ మాల వంటివి నైవేద్యంగా సమర్పించడం చాలా మంచిది. పారాయణ పూర్తయ్యాక హనుమంతుని ఆలయానికి వెళ్లి స్వామికి తమలపాకుల మాల సమర్పించినా చాలా మంచిది.
నీరాజనం
7 సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ పూర్తయ్యాక చివరగా, భక్తిశ్రద్ధలతో కర్పూర హారతి ఇవ్వాలి. స్వామికి నివేదించిన ప్రసాదాన్ని ముందుగా పారాయణ చేసిన వారు స్వీకరించి, అనంతరం ఇతరులకు కూడా పంచాలి.
పారాయణ ఫలం
భక్తి శ్రద్ధలతో ఇలా 7 మంగళవారాలు, 7 సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేయడం వలన గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు కలుగుతాయి. తలపెట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
