'హనుమద్వ్రతం' మహిమ- ఇలా పూజ చేస్తే- కార్యసిద్ధి, శత్రువులపై విజయం ఖాయం!
హనుమద్వ్రతం ఎప్పుడు? పూజా విధివిధానాలు ఏమిటి?- ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి?- పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!
Published : December 3, 2025 at 4:01 AM IST
Hanumadvratham Speciality : మార్గశిర మాసంలో చేసే చిన్న పుణ్య కార్యమైనా విశేష ఫలాన్ని ఇస్తుంది. ఇక ఈ మాసంలో లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం చేసే మార్గశిర గురువార వ్రతం, అవివాహితులకు కల్యాణ యోగాన్నిచ్చే శ్రీ వ్రతం ఇలా ఎన్నో వ్రతాలు ఉన్నాయి. ఇదే మాసంలో శత్రు భయాన్ని పోగొట్టే మరొక వ్రతం కూడా ఉంది. అదే హనుమద్వ్రతం. సాక్షాత్తు శ్రీరాముడు స్వయంగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి రావణుని పై విజయం సాధించాడని వాల్మీకి రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇంతకూ ఈ హనుమద్వ్రతం ఎప్పుడు? ఈ వ్రతం ఎలా చేసుకోవాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హనుమద్వ్రతం ఎప్పుడు?
మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి రోజు హనుమద్వ్రతం ఆచరించాలి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 3, బుధవారం మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి రోజున హనుమద్వ్రతం ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
హనుమద్వ్రతం విశిష్టత
అత్యంత శక్తివంతమైన హనుమద్వ్రతం ఆచరించడం వల్ల కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతుందని విశ్వాసం. జీవితంలో భరించలేని కష్టాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు కార్యసిద్ధిని కలిగించే హనుమద్వ్రతం ఆచరించడం వలన హనుమ అనుగ్రహంతో కష్టాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. హనుమద్వ్రతం ఆచరించడం వెనుక ఉన్న పురాణగాథను తెలుసుకుందాం.
పాండవులకు వ్యాస మహర్షి సూచన
పూర్వం పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో వ్యాస మహర్షి పాండవుల దగ్గరకు వచ్చాడు. ధర్మరాజు, భార్య ద్రౌపదితో, సోదరులతో సహా మహర్షికి ఎదురు వెళ్ళి స్వాగతం చెప్పి లోపలికి ఆహ్వానించి అర్ఘ్యపాద్యాలు యిచ్చి భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించాడు. అప్పుడు వ్యాసుడు సంతోషించి ధర్మరాజుతో "ఓ ధర్మరాజా! సకల జయాలను కలిగించే అతి రహస్యమైన వ్రతం ఒకటుంది. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే మీరు పోగొట్టుకున్న రాజ్యాన్ని కూడా తిరిగి పొందుతారు. ఈ వ్రతం సత్వరమే కార్య సిద్ధిని కలిగిస్తుందనీ, వెంటనే ఫలితం లభిస్తుందని" చెప్పాడు. అదే శ్రీ హనుమద్వ్రతం. ఈ వ్రతం దుష్ట గ్రహాల్ని, వ్యాధుల్ని పోగొట్టి సకల శుభాలు, శ్రేయస్సు ఇస్తుంది కాబట్టి వెంటనే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి మళ్ళీ రాజ్యాన్ని పొందమని ఉపదేశించాడు.
ద్రౌపది ఆచరించిన హనుమద్వ్రతం - అర్జునుని ఆగ్రహం
పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని శ్రీకృష్ణుని సలహా మేరకు ద్రౌపది ఆచరించింది. వ్రతంలో భాగంగా ద్రౌపది చేతికి కట్టుకున్న తోరాన్ని చూసి అర్జునుడు "ఇది ఏమిటి?" అని అడుగగా, ద్రౌపది హనుమద్వ్రతం గురించి వివరించింది. అప్పుడు అర్జునుడు 'కోతి కోసం వ్రతం ఏమిటి?' అని హనుమద్వ్రతాన్ని చులకన చేసి ద్రౌపది చేతికి ఉన్న తోరాన్ని తీసి వేసాడు. ఆ ఫలితంగానే వారు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుని అరణ్యాలు పాలయ్యారని వ్యాస మహర్షి పాండవులకు చెప్పి, తిరిగి వారిచే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేస్తాడు.
పాండవుల విజయం
వ్యాస మహర్షి సలహా మేరకు పాండవులు హనుమద్వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో విజయం సాధించి పోగొట్టుకున్న రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందుతారు.
శ్రీరాముడు ఆచరించిన వ్రతం
పూర్వం సీతాన్వేషణలో ఉన్నప్పుడు హనుమంతుని సలహా మేరకు శ్రీరాముడు కూడా హనుమద్వ్రతాన్ని ఆచరించి లంకపై విజయం సాధించి రావణాసురుని సంహరించి సీతను తిరిగి పొందాడు.
హనుమద్వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి?
మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి రోజు బ్రాహ్మీ ముహూర్తాన్నే నిద్రలేచి శుచియై నిత్య పూజాదికాలు యధావిధిగా పూర్తి చేసుకోవాలి. హనుమంతుడు పంపా నదీ తీరాన విహరిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈ వ్రతం పంపా నదీ తీరాన చేయడం ఉత్తమం. అందరికీ అది సాధ్యపడదు కాబట్టి పంపా నదికి బదులుగా పంపా కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ముందుగా కలశ పూజ చేసి తరువాత హనుమద్వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే హనుమ పంపా నదీ తీరాన్నే తనను పూజించినట్లుగా భావించి అనుగ్రహిస్తాడు.
పూజా విధానం
హనుమద్వ్రత పూజలో భాగంగా ముందుగా గణపతి పూజ పూర్తి చేసి హనుమంతుని, ఆయన శక్తి స్వరూపమైన సువర్చలాదేవిని, పంపా నదిని కలశంలోకి ఆవాహన చేసి పూజించాలి. 13 పోగుల నూలు దారానికి పసుపు పూసి 13 ముళ్ళు వేసి తోరాన్ని తయారు చేసుకోవాలి.
షోడశోపచార పూజ
గంధం, సింధూరం, పసుపు, ఎరుపు రంగులో ఉండే పుష్పాలు, తమలపాకులతో ఆంజనేయుని షోడశోపచారాలతో పూజించాలి. గోధుమ నూక, బెల్లంతో తయారు చేసిన పాయసం, అప్పాలు స్వామికి నివేదించాలి. పిదప ఒక బ్రహ్మచారిని గంధం, అక్షింతలతో పూజించి పదమూడు అప్పాలు వాయనం ఇవ్వాలి. బ్రహ్మచారికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించి నమస్కరించుకోవాలి.
అన్నదానం మహాదానం
హనుమద్వ్రతం రోజున అన్నదానం చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. ఈ విధంగా 13 సంవత్సరాలు ఆటంకం లేకుండా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి తరువాత ఉద్యాపన చేసుకోవాలి. ఈ వ్రతాన్ని కుల మత జాతి లింగ భేదం లేకుండా ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు.
పూజ పూర్తయ్యాక వ్రత కథను చదువుకుని శిరస్సున అక్షింతలు వేసుకుంటే వ్రతం సంపూర్ణం అవుతుంది.
రానున్న మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి రోజు మనం కూడా హనుమద్వ్రతం ఆచరిద్దాం. కార్యసిద్ధి శత్రుజయాన్ని పొందుదాం. జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.