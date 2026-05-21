గురువాయూర్ మహత్స్యం :  ఆ శ్లోకాన్ని పారాయణ చేస్తే సమస్త రోగాలు దూరం!

ద్వాపర యుగాంతంలో సముద్ర జలాలపై తేలియాడిన శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాం - దేవగురువు బృహస్పతి, వాయుదేవుడు కలిసి ప్రతిష్ఠించిన పవిత్ర క్షేత్రం గురువాయూర్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 2:52 AM IST

Guruvayur Sri Krishna Temple : జగన్నాటక సూత్రధారి అయిన శ్రీకృష్ణుడు వెలసిన దివ్యక్షేత్రం గురువాయూర్. ద్వాపరయుగం చివరలో ద్వారకా నగరం సముద్రంలో మునిగి పోయాక అక్కడ మాయమైన శ్రీకృష్ణుడు సముద్ర జలాలపై తేలుతూ కనిపించగా సాక్షాత్తు దేవతల గురువైన బృహస్పతి, వాయుదేవుడు కలిసి కృష్ణుని విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించిన పుణ్య ప్రదేశం గురువాయూర్! భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందిన ఈ క్షేత్రం కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి పూజలందుకోవడం విశేషం. సాధారణంగా ఎంతో కఠిన తపస్సు చేస్తే గాని సాధ్యం కానీ మోక్షం గురువాయూర్ శ్రీకృష్ణుని దర్శించినంత మాత్రానే లభిస్తుందని విశ్వాసం. కేరళ రాష్ట్రం త్రిశూర్ నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసిన దివ్యధామం గురువాయూర్!

గురువాయూర్ అంటే?
దేవతల గురువు బృహస్పతి, వాయుదేవుడు కలిసి ప్రతిష్టించిన శ్రీకృష్ణుని క్షేత్రం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి గురువాయూర్ అని పేరు వచ్చింది. ద్రవిడ భాషలో 'అప్ప' అంటే తండ్రి అని అర్ధం. గురువు, వాయువుల పేర్లతో వెలసిన పరబ్రహ్మం కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని గురువాయూరప్ప అంటారు. దక్షిణ ద్వారకగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్షేత్ర స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.

స్థల పురాణం
సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే ద్వాపర యుగాంతంలో తన విగ్రహాన్ని తయారు చేసి తన శిష్యుడైన ఉద్ధవునికి ఇచ్చినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ద్వాపర యుగాంతంలో వచ్చిన మహాప్రళయంలో ప్రపంచమంతా నీట మునిగింది. ఈ సమయంలో వాయువు తన ప్రభంజనంతో సముద్రాన్ని ఉప్పొంగించగా, గురువు వాయుదేవునితో కలిసి సముద్ర జలాలపై తేలియాడుతున్న శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాన్ని గురువాయూర్​లో ప్రతిష్టించినట్లుగా తెలుస్తోంది. మహిమాన్వితమైన ఈ శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం రాతితోను, లోహంతోను కాకుండా 'పడ అంజనం' అనే మిశ్రమంతో తయారైనట్లు తెలుస్తోంది.

జనమేజయుడు స్వస్థత పొందిన క్షేత్రం
మహా భారతం ప్రకారం అర్జునుని మనమడు, అభిమన్యుని కుమారుడు అయిన పరీక్షిత్ మహారాజును నాగులరాజు అయిన తక్షకుడు కాటు వేస్తాడు. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడు జనమేజయుడు అందుకు ఆగ్రహించి భయంకరమైన సర్పయాగాన్ని నిర్వహిస్తాడు. ఈ ఘటనతో సంబంధం లేని అమాయకమైన లక్షలాది నాగులు కూడా సర్పయాగంలో ఆహుతి అవుతాయి. ఈ పాపానికి గాను జనమేజయునికి కుష్టు వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. అప్పుడు జనమేజయుడు వ్యాధి నివారణ కోసం దత్తాత్రేయుని ఆశ్రయిస్తాడు. అప్పుడు దత్తాత్రేయ స్వామి సలహా మేరకు జనమేజయుడు గురువాయూర్​లో ఉంటూ ప్రతిరోజూ శ్రీకృష్ణుని దర్శించుకోవడం వలన క్రమేణా అతని కుష్టురోగం నయమైంది.

ఆలయ విశేషాలు
దాదాపు 5000 సంవత్సరాల క్రితం వెలసిన ఈ ప్రాచీన ఆలయంలోని గర్భాలయంలో వెలసిన శ్రీకృష్ణుని 'ఉన్నికృష్ణన్' అంటారు. ఒక చేతిలో పాంచజన్యం, మరో చేతిలో సుదర్శన చక్రం, తక్కిన రెండు హస్తాల్లో కౌముది, తామర పుష్పంతో దర్శనమిచ్చే స్వామి దివ్య దర్శనం అపురూపం! అనిర్వచనీయం!

నిర్మల దర్శనం
గురువాయూర్​లో ప్రధాన పూజారి తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టకుండా నాదస్వరంతో చిన్నికృష్ణుని నిద్ర లేపుతారు. ఈ దర్శనాన్ని 'నిర్మల దర్శనం' అంటారు. ప్రతిరోజూ స్వామికి విగ్రహాన్ని పాలు, గులాబీ అత్తరు, కొబ్బరినీళ్లు, గంధాలతో అభిషేకించి, పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరిస్తారు. బియ్యం పిండి, బెల్లం, నెయ్యితో చేసిన తీపి రొట్టెలు, కొబ్బరి ఉండలు, కొబ్బరి పాలు, బెల్లం, బియ్యంతో చేసిన పాయసం, పాలలో ఉడికించిన పిండిరొట్టెల్ని స్వామికి నైవేద్యంగా పెడతారు. పుత్తడితో చేసిన స్వామి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని అంబారీ ఎక్కించి మేళతాళాలతో ప్రహరీ లోపల ఆలయం చుట్టూ మూడు సార్లు తిప్పుకొస్తారు. 108 శ్రీవైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో ఈ క్షేత్రం లేనప్పటికీ వైష్ణవులకు గురువాయూర్ పవిత్ర ప్రదేశం.

అన్నప్రాశనతో తొలగే గండాలు
గురువాయురప్ప సన్నిధిలో ప్రతిరోజు ఎంతో మంది చిన్నారులకు అన్నప్రాశన నిర్వహిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆ పిల్లలకి ఎలాంటి విపత్తూ వాటిల్లదనేది భక్తుల విశ్వాసం. అలాగే స్వామి సమక్షంలో వివాహబంధం ద్వారా ఒక్కటైతే జీవితం ఆనందమయంగా ఉంటుందన్న నమ్మకంతో ప్రముఖుల నుంచి సామాన్యులవరకూ ఇక్కడ పెళ్లిళ్లు చేసుకునేందుకు ఇష్టపడతారు. అందుకే కేరళలో మరే గుడిలో లేనన్ని వివాహాలు ఇక్కడ జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ నిత్యం జరిగే మరో వేడుక తులాభారం. స్వామికి మొక్కులు తీర్చుకునే భక్తులు తమ బరువుకి సమానంగా అరటి పండ్లు, బెల్లం, కొబ్బరికాయలు, పంచదారను స్వామివారికి తులాభారం నివేదిస్తారు.

పూజోత్సవాలు
గురువాయూర్​లో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే పండుగను 'ఆరతు' పండుగ అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో పది రోజుల పాటు ఘనంగా వేడుకలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఏనుగులకు ఆటలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. ఈ పది రోజులూ శ్రీకృష్ణుని ఆలయంలో అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఇందులో కేరళ సాంప్రదాయ నృత్య రీతి కథాకళి శైలిలో శ్రీకృష్ణుని జీవిత చరిత్రను తెలిపే కార్యక్రమం ప్రధాన ఆకర్షణ.

నారాయణీయంతో దూరమయ్యే రోగాలు
భాగవతాన్ని మలయాళంలో మేళపతూర్ నారాయణ భట్టతిరి అనువదించారు. దీన్నే నారాయణీయం అంటారు. గురువాయూర్ శ్రీకృష్ణుని సన్నిధిలో ఈ నారాయణీయాన్ని పూర్తిగా పారాయణ చేయడం వలన సమస్త రోగాలు దూరమవుతాయని విశ్వాసం.

ఆరోగ్య భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే గురువాయూరప్ప
గురువాయూరప్పను దర్శించి అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి పొందిన భక్తుల కథలు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. అందుచేతనే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధ పడేవారు దేశవిదేశాల నుంచి గురువాయూరప్ప దర్శనం కోసం తరలి రావడం విశేషం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
కేరళ రాష్ట్రం త్రిశూర్ నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలున్నాయి. ఇహంలో సుఖ సంతోషాలు, పరంలో మోక్షాన్ని ప్రసాదించే గురువాయూర్ క్షేత్రాన్ని దర్శించడం భక్తులకు అలౌకికమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.

మనం కూడా గురువాయూరప్పను దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

