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గురువారం గురుపూజ ఎందుకు చేయాలి? గురువు విశిష్టత, ఆరాధన వల్ల కలిగే అద్భుత ఫలితాలు!

సనాతన ధర్మంలో గురువుకు దైవంతో సమానమైన స్థానం- అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞాన మార్గాన్ని చూపే గురువును ఎందుకు ఆరాధించాలి? గురువారం గురుపూజ ఎలా చేయాలి?

Guru Worship Significance
Guru Worship Significance (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 3:59 AM IST

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Guru Worship Significance : జీవితంలో ఎవరికైనా గురువు అవసరం. అది విద్యార్థులకైనా, ఆధ్యాత్మిక సాధకులకైనా సరే! అందుకే మన సనాతన ధర్మం 'ఆచార్య దేవోభవ!' అంటూ తల్లిదండ్రుల తరువాతి స్థానం గురువుకే ఇచ్చింది. 'గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః' అంటూ త్రిమూర్తుల అంశయే గురువు అని నొక్కి వక్కాణించింది. వారంలో మిగిలిన ఆరు రోజుల ఎలా ఉన్నా గురువారం మాత్రం గురువును తప్పకుండా ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ కథనంలో అసలు గురువును ఎందుకు ఆరాధించాలి? గురువు ఆరాధనకు ఎందుకంతటి విశిష్టత అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

అజ్ఞాన తిమిరాన్ని తొలగించే వెలుగు గురువు
భారతీయ సంస్కృతిలో 'గురువు' అనే పదానికి దైవంతో సమానమైన స్థానం ఉంది. జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి, అజ్ఞానమనే చీకటిని తొలగించి, జీవితానికి సరైన మార్గదర్శనం చేసేవారే గురువు. సంస్కృతంలో 'గు' అంటే అజ్ఞానం లేదా చీకటి, 'రు' అంటే దానిని తొలగించేవాడు అని అర్థం. శిష్యునిలోని అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేవాడే గురువు.

త్రిమూర్తి స్వరూపం:
"గురుర్ర్బహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః" అనే శ్లోకం ప్రకారం, గురువు బ్రహ్మలా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు విష్ణువులా రక్షిస్తాడు మహేశ్వరునిలా మనలోని అజ్ఞానాన్ని లయం చేస్తాడు.

ప్రత్యక్ష దైవం
సామాన్య మానవులకు దైవం కనిపించడు. దైవ దర్శనం కావాలంటే ఎన్నో ఉపాసనలు చేయాలి. కఠినమైన తపస్సులు ఆచరించాలి. కానీ, రోజూ మనకు ప్రత్యక్షంగా కనిపించే దైవం గురువు. భగవంతుడిని చేరే మార్గాన్ని గురువే చూపిస్తాడు.

గురువును ఎందుకు స్మరించాలి ?
గురువు ఒక శిల్పి లాంటి వాడు. బండరాళ్లపై అందమైన శిల్పాలు చెక్కి వాటికి పూజార్హత కలిగించగల ప్రఙ్ఞాశాలి గురువు. ఓ మంచి గురువు మలచిన శిష్యులు సంస్కారవంతులై సమాజానికి ఉపయోగపడతారు. ఆ విధంగా సమాజసేవ చేస్తున్న గురువును ప్రతినిత్యం స్మరించుకోవడం మన కర్తవ్యం. ప్రత్యేకించి గురువుకు శ్రేష్టమైన గురువారం రోజు గురువును ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఎలా పూజించాలో చూద్దాం.

గురువారం గురుపూజ ఎలా చేయాలి?
ఒక్కో కుటుంబంలో ఒక్కో గురువును ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంటుంది. ప్రతి గురువారం మీరు ఆరాధించే గురువును ప్రత్యేకంగా పూజించడం వలన నిత్య జీవితంలో ఎదుర్కొనే అనేక సమస్యలకు సులభమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది.

చదువులో విజయం కోసం
"చదువది ఎంతకల్గిన రసజ్ఞత ఇంచుక చాలకున్న" అని భాస్కర శతక పద్యంలో వివరించినట్లుగా ఎన్ని చదువులు చదివినా, ఆ చదువుల సారం గ్రహించలేనప్పుడు ఆ చదువులు వ్యర్థం. గురువును పూజించడం వల్లనే చదువుల సారాన్ని గ్రహించగలిగే బుద్ధిబలం పెరుగుతుంది. అందుకోసం ప్రతి గురువారం గోవును పూజించడం, గోమాతకు గ్రాసం తినిపించడం మంచిది. ప్రతిరోజూ భగవద్గీత నుంచి ఒక్క శ్లోకాన్ని అయినా చదవడం మంచిది.

వివాహంలో ఇబ్బందులా!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దేవ గురువు బృహస్పతి అనుగ్రహంతోనే జీవితంలో కళ్యాణ యోగం కలుగుతుంది. జాతకంలో గురువు అనుకూలత లేనప్పుడు ఇంటి గురువును గురువారం రోజు పూజించి, పూజామందిరంలో గురు యంత్రాన్ని స్థాపించాలి. గురువుకు ప్రీతికరమైన శెనగలు నానబెట్టి గోమాతకు తినిపించాలి. అలాగే పసుపు రంగు ప్రసాదాలు, వస్త్రాలు దానం చేయడం వలన గురువు అనుకూలత పెరిగి కళ్యాణ యోగం సిద్ధిస్తుంది.

ఆర్థిక బాధలు
ఆర్థిక సమస్యలు, ఋణబాధలతో సతమతమవుతున్న వారు గురువారం రోజు గురుచరిత్ర పారాయణ చేయడం, గురు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాలు, దత్తాత్రేయ స్వామి స్తోత్రాలు పఠించడం వల్ల, పేదలకు అన్నదానం చేయడం వల్ల గురువు అనుకూలతతో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి.

గురువు ఆవశ్యకత
విద్యాబుద్దులు నేర్పించే గురువులను దైవంతో సమానంగా భావించి పూజించడం మన సంప్రదాయం. గురువు ఆవశ్యకత గ్రహించడం వల్లనే శ్రీరాముడు వశిష్టుని వద్ద, శ్రీకృష్ణుడు సాందీపుని వద్ద విద్య అభ్యసించారు. సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపాలైన వారే గురువు వద్ద వినయంగా విద్య అభ్యసించి గురువు ఆవశ్యకతను లోకానికి తెలిపారు. అందుకే గురువును దైవం కన్నా మిన్న అని కూడా అన్నారు.

గురువును గౌరవిద్దాం. గురువును పూజిద్దాం. శ్రీ గురుభ్యోనమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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