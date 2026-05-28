కర్కాటకంలోకి గురు ప్రవేశం- ఈ రాశివారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహం జ్ఞానం, సంపద, అదృష్టానికి కారకుడు - జూన్ 2న గురువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో చూద్దాం

Guru Transit 2026 Effects and Lucky Zodiac Signs
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 28, 2026 at 4:01 AM IST

Guru Transit 2026 Effects and Lucky Zodiac Signs : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దేవతల గురువు బృహస్పతికి సంబంధించిన గురు గ్రహం నవ గ్రహాలలో అతిపెద్ద గ్రహం. గురు గ్రహం జ్ఞానం, సంపద, అదృష్టం, వివాహం మరియు సంతానానికి కారకుడు. జాతకంలో గురువు అనుగ్రహం ఉంటే జీవితంలో అద్భుతమైన అభివృద్ధి, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తాయి. అతి త్వరలో గురువు తన రాశిని మార్చుకోనున్న సందర్భంగా గురు సంచార మార్పు వలన కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన రాజయోగం పట్టనుంది. ఈ సందర్భంగా అసలు గురు బలం అంటే ఏమిటి? గురు రాశి మార్పు ఎప్పుడు జరగనుంది? గురువు మార్పు వలన ఏ రాశుల వారికి మేలు జరగనుంది అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గురుబలం అంటే ఏమిటి?
హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి సంబంధాలు, ఇతర శుభకార్యాలు ప్రారంభించేటప్పుడు గురు బలాన్ని చూస్తారు. గోచారంలో గురువు అనుకూల స్థానాల్లో ఉంటే ఆటంకాలు తొలగి, సర్వతోముఖాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.

గురువు అనుకూలంగా లేకపోతే?
జాతకరీత్యా ఒకవేళ గురువు అనుకూలత లేకపోతే ఆర్థిక నష్టాలు, వివాహంలో ఆటంకాలు, ఉన్నత విద్యలో సమస్యలు ఏర్పడతాయి

గురువు రాశి మార్పు ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జూన్ 2, మంగళవారం నుంచి గురువు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కర్కాటకం గురువుకు అత్యంత ఇష్టమైన స్థానం. గురు సంచారం వల్ల దాదాపు అక్టోబర్ 31, 2026 వరకు అద్భుతమైన "హంస యోగం" ఏర్పడి, అనేక రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనప్రాప్తి, శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గురువు యొక్క ఈ రాశి మార్పు ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపిస్తున్నప్పటికీ ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూర్చనుంది. గురువు మార్పు వలన రాజయోగం కలగబోయే ఆ రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

మేష రాశి:
కర్కాటక రాశిలో గురు సంచారం మేష రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు తొలగి సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా అన్ని విధాలుగా వీరికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ప్రతిరోజూ గురు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని పఠించడం ఉత్తమం.

కర్కాటక రాశి
గురువు జూన్ 2, మంగళవారం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కర్కాటకం గురువు తమ సొంత రాశిలోకి మొదటి గృహంలోకి రావడం వల్ల, ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిగత వికాసం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కర్కాటక రాశి వారు అన్నింటా విజయాలను సాధిస్తారు. ఏ పని చేసినా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ రాశివారికి ఇది అద్భుతమైన కాలం. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి, ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి, ఉన్నత విద్యలో రాణించడం, ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం పొందడం వంటి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ఈ రాశివారు ప్రతిరోజూ గురుచరిత్ర పారాయణ చేయడం మంచిది.

వృషభ రాశి
గురుగ్రహ సంచారం వలన లాభం పొందబోయే మరో రాశి వృషభం. ఈ రాశి వారికి 3వ ఇంట గురువు సంచారం వల్ల వృత్తిలో అభివృద్ధి, ఆర్థిక వృద్ధి ఉంటాయి. వృషభ రాశి జాతకులకు ఈ సమయం సానుకూల ఫలితాలని ఇస్తుంది. విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. వాహనయోగం, భూ, గృహ యోగాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ దేవగురువు బృహస్పతి శ్లోకాన్ని పఠించడం వలన శుభం కలుగుతుంది.

వృశ్చిక రాశి
గురుగ్రహ సంచారం వలన అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందబోయే మరో రాశి వృశ్చిక రాశి. ఈ రాశిలో 9వ ఇంట గురువు సంచారం వల్ల వృశ్చిక రాశి జాతకులు అదృష్ట జాతకులు అవుతున్నారు. 9వ స్థానం భాగ్య స్థానం కావడం వలన ఈ రాశివారికి ఈ సమయంలో అదృష్ట భాగ్యం ఉంటుంది. వివిధ వనరుల ద్వారా ధనలాభం ఉండడంతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. విదేశీ ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఈ గురు సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి అన్ని విధాలా శ్రేయస్సును ఇస్తుంది. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ దక్షిణామూర్తిని ధ్యానించడం మంచిది.

ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. గురువు సంచారం కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వీరు వృత్తి పరంగా మెరుగైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వివాహితులకు కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న విభేదాలు తొలిగిపోతాయి. కుటుంబ జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతాలు పెరగడం వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ గురు దత్తాత్రేయ స్వామి ఆరాధన చేయడం మంచిది. గురువు ఈ ఉచ్ఛ స్థితి ద్వారా జ్ఞానం, సంపద, మరియు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. గురుగ్రహ సంచారం వలన ఏర్పడనున్న ఈ ఫలితాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఆధారంగా సూచించిన సామూహిక ఫలితాలు. ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతకాలను పరిశీలించడం మంచిది.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
