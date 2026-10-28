ఈ నెల 31న 'గురు సింహ సంక్రమణం' - ఈ 6 రాశులవారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!
సింహ రాశిలోకి 'గురువు' ప్రవేశం - ఈ రాశుల వారికి ఊహించని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:14 PM IST
Guru Simha Sankramanam : నవగ్రహాలలో ఒకటైన గురు గ్రహం అక్టోబరు 31, 2026 శనివారం కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశం చేయబోతున్నాడు. అయితే, ఈ 'గురు సింహ సంక్రమణం' కేవలం 85 రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. 2027, జనవరి 25న మళ్లీ గురువు వక్రగమనంలో(వెనక్కి) ప్రయాణిస్తూ తిరిగి కర్కాటక రాశిలోకి చేరుకుంటాడు. 85 రోజులపాటు ఈ 'గురు సింహ సంక్రమణం' అనేది ద్వాదశ రాశులలో కొన్ని రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు, మరికొన్ని రాశులకు వ్యతిరేక ఫలితాలనిస్తుందని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. అయితే, ఈ గురు గ్రహ సంచారం అనేది ప్రధానంగా గురువు మూర్తిత్వాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. గురు గ్రహ మూర్తిత్వాన్ని బట్టి 12 రాశులలో ఈ ఆరు రాశులకు విశేషమైనటువంటి రాజయోగాన్ని, అదృష్టాన్ని కలిగింపజేస్తుందంటున్నారు. మరి, ఆ రాశులేంటి? ఎలాంటి అద్భుత ఫలితాలుంటాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గోచార జ్యోతిష్య గ్రంథాల ప్రకారం, గురు గ్రహం జన్మరాశి నుంచి రెండు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది, పదకొండు స్థానాల్లో సంచరిస్తే శుభ ఫలితాలు ఇస్తుందని చెబుతారు. అయితే, కేవలం ఈ స్థానాల ఆధారంగానే ఫలితాలను అంచనా వేయలేం. గురువు తన రాశిని మార్చుకున్నప్పుడు ఆ గ్రహానికి లభించే 'మూర్తిత్వం' ఆధారంగానే అసలైన ఫలితాలు ప్రభావితమవుతాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
నిజానికి రాహువు, కేతువు, గురువు, శని వంటి పెద్ద గ్రహాలు రాశి మారినప్పుడు అవి ఉంటే స్థానం కంటే వాటి మూర్తిత్వానికే జ్యోతిష్య గ్రంథాలలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఒక గ్రహం కొత్త రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ గ్రహానికి ముఖ్యంగా నాలుగు మూర్తిత్వాలలో ఏదో ఒకటి లభిస్తుంది. అవే, సువర్ణ, రజత, తామ్ర, లోహ మూర్తిత్వాలు. గ్రహం వీటిల్లో ఏ మూర్తిగా ఉంది అనే దాన్ని బట్టే 85 రోజుల పాటు గురువు ఇచ్చే రిజల్ట్స్ ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటాయని గమనించాలంటున్నారు.
ఏదైనా గ్రహానికి సువర్ణ లేదా రజత మూర్తిత్వం వస్తే అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. లోహ లేదా తామ్ర మూర్తిత్వం వస్తే కొద్దిగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి. అయితే, ఈ మూర్తిత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎప్పుడైనా సరే ఒక గ్రహం కొత్త రాశిలోకి మారుతున్న టైమ్లో చంద్రుడు ఏ రాశిలో ఉన్నాడో చూసుకోవాలంటున్నారు. మన జన్మరాశి నుంచి చంద్రుడు ఉన్న రాశికి లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఆ వచ్చే నంబర్ బట్టే మూర్తిత్వం ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో చెప్పారు.
అక్టోబరు 31, 2026 శనివారం మధ్యాహ్నం పూట గురువు కర్కాటక రాశిలో నుంచి సింహరాశిలోకి మారుతున్న టైమ్లో చంద్రుడు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి, మన జన్మరాశి నుంచి మిథున రాశి ఎన్నో రాశిగా ఉందో, ఏ నంబర్ వచ్చిందో చూసుకోవాలి. అలా చూసినప్పుడు వచ్చిన నంబర్ 1, 6 , 11 గాని అయినట్లయితే గురువుకు సువర్ణమూర్తిత్వం వచ్చినట్లుగా తెలుసుకోవాలి. అదే, 2, 5, 9 గాని అయినట్లయితే గురువుకు రజత మూర్తిత్వం వచ్చినట్లు అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ రెండు మూర్తిత్వాలు అద్భుతమైన రాజయోగాన్ని, శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు కిరణ్ కుమార్.
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ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు :
ద్వాదశ రాశులలో ఈ 6 రాశులవారికి గురువు మూర్తిత్వం బట్టి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు. అందులో మొట్టమొదటి ఇప్పుడు చూద్దాం.
1.మిథున రాశి :
జన్మరాశి మిథున రాశి వారికి చంద్రుడు అదే రాశిలో ఉన్నాడు సో నంబర్ ఒకటి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రాశివారికి గురువు సువర్ణమూర్తిగా వచ్చాడు. దానివల్ల విశేషమైన ధనలాభం 85 రోజుల పాటు కలుగుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. ఆర్థికంగా మంచి పురోభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయట. సమాజంలో అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంటారంటున్నారు.
2.మకరరాశి :
మకరరాశి నుంచి చూసుకున్నప్పుడు చంద్రుడు ఉన్న మిథున రాశి నంబర్ 6 అవుతుంది. అంటే వీరికి గురువు సువర్ణమూర్తిగా వచ్చాడు. కాబట్టి, ఈ రాశివారికి శత్రు బాధలన్నీ తొలగిపోతాయట. అప్పుల సమస్య నుంచి బయటపడతారు. వృత్తిపరంగా అత్యున్నత స్థాయికి ఎదగగలుగుతారని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు.
3.సింహరాశి :
ఈ రాశి నుంచి చూసుకున్నప్పుడు మిథున రాశికి వచ్చిన నంబర్ 11 అవుతుంది. అంటే సువర్ణమూర్తిత్వం. కాబట్టి సింహరాశి వాళ్లకు ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి, ఖర్చులు తగ్గిపోతాయి. ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. వృత్తిపరంగా మంచి స్థాయిలో ఉంటారు. అన్ని రకాలుగా కుటుంబ జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. పైన పేర్కొన్న ఈ మూడు రాశులకు గురువు సువర్ణమూర్తిత్వం వల్ల రాజయోగం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
4.వృషభరాశి :
వృషభరాశి నుంచి చూసుకున్నట్లయితే గురువు ట్రాన్సిట్ జరిగిన టైమ్లో చంద్రుడు ఉన్న మిథునరాశి సెకండ్ది అవుతుంది. అంటే రజతమూర్తిత్వం. కాబట్టి ఈ రాశివారికి ధనపరంగా బాగుంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుందంటున్నారు.
5.కుంభరాశి :
కుంభం నుంచి చూసుకుంటే గురు గ్రహం సంచార సమయంలో చంద్రుడు ఉన్న మిథున రాశి ఐదో నంబర్ అవుతుంది. ఐదు అంటే రజతమూర్తిత్వం. కాబట్టి కుంభరాశి వారికి ధనపరంగా, వివాహపరంగా, దాంపత్యపరంగా, వ్యాపారాలపరంగా, సంతాన, ఆధ్యాత్మికపరంగా విశేషమైనటువంటి పురోభివృద్ధిని గురువుకు వచ్చిన ఈ రజతమూర్తిత్వం కలిగింపజేస్తుందంటున్నారు.
6.తులా రాశి :
తులా రాశి నుంచి చూసుకుంటే గురువు ట్రాన్సిట్ టైమ్లో చంద్రుడు ఉన్న మిథున రాశి తొమ్మిదో నంబర్ అవుతుంది. తొమ్మిది అంటే రజతమూర్తిత్వం. ఈ రాశివారు పూర్వజన్మ పుణ్య ఫలితం కలిసిరావడం వల్ల అదృష్టం అనేది పొందగలుగుతారు. ఖర్చులు తగ్గి, ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యంగా బాగుంటారు. కుటుంబ జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుందంటున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మూడు రాశుల వారికి రజత మూర్తిత్వం వల్ల రాజయోగం ఉంటుంది కానీ, సువర్ణమూర్తిత్వం కంటే కాస్త తక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. చాలా మందికి ఇక్కడ ఓ సందేహం వస్తుంది. అదేంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే గ్రహం మారినప్పుడు మూర్తిత్వం తీసుకోవాలా? గ్రహ సంచారంలో మార్పు గోచారపరంగా తీసుకోవాలా అని డౌట్ ఉంటుంది. అయితే, రెండింటిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు జ్యోతిష్యులు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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