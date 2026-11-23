దేవుడు ఒక్కడే! కులమతాలకు అతీతంగా మానవత్వాన్ని బోధించిన గురునానక్ జీవిత విశేషాలు ఇవే!
Guru Nanak Jayanti 2026: అన్ని రకాల మత గురువులకు గౌరవిస్తూ వారి జయంతులను జరుపుకోవడం మన దేశ సంప్రదాయం. ఈ క్రమంలో సిక్కు మత స్థాపకుడు గురునానక్ జయంతి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 23, 2026 at 1:43 AM IST
సకల మత సమాహారం భారతదేశం. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే మన దేశంలో ఉన్న మతపరమైన స్వేచ్ఛ ఉన్నతమైనది. పరమత సహనంతో అన్ని మతాల వారు అన్నదమ్ముల్లా కలిసిమెలిసి ఉండే భారతదేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. అన్ని రకాల మత గురువులకు సమానమైన ప్రాతినిధ్యం ఇస్తూ వారి జయంతులను ఘనంగా జరుపుకోవడం మన దేశ సంప్రదాయం. ఈ క్రమంలో సిక్కు మత స్థాపకుడు, సిక్కులకు ప్రధాన గురువైన గురునానక్ జయంతి విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
గురు నానక్ జయంతి ఎప్పుడు
కార్తీక శుద్ధ పౌర్ణమిని గురునానక్ జయంతిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది గురు నానక్ జయంతి నవంబర్ 24వ తేదీ మంగళవారం జరుపుకోనున్నాం. హిందువులకు కార్తిక పౌర్ణమి పరమ పవిత్రమైన పర్వదినం. అదే రోజు గురు నానక్ జయంతి కూడా జరుపుకోవడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా గురు నానక్ జయంతి గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
గురు పురబ్
గురు నానక్ జయంతి వేడుకలను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సిక్కులందరూ ఘనంగా జరుపుకుంటారు. గురు నానక్ జయంతిని ‘గురు పురబ్’ లేదా 'ప్రకాష్ పర్వ్' అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఈ పవిత్రమైన పర్వదినాన గురునానక్ భగవంతుని ప్రతినిధిగా జన్మించినట్లు చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా దేశ విదేశాలలో ఉండే సిక్కులందరూ గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
ఆది గురువు
సిక్కు సమాజంలో మొత్తం 10 గురువులు ఉన్నారు. వీరందరిలో మొట్టమొదటి గురువు గురునానక్. సిక్కు మతాన్ని బలోపేతం చేయడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన గురునానక్ పాకిస్తాన్లోని ‘నన్కానా సాహిబ్’ తలవండిలో 1469 లో కార్తిక పౌర్ణమి రోజున జన్మించారు.
జ్ఞాననిధి
గురు నానక్ హిందూ, ఇస్లాం మతాల గురించి లోతైన పరిశోధనలు జరిపి అపారమైన జ్ఞానాన్ని పొందాడు. ఈ జ్ఞానంతోనే ఆయన 15వ శతాబ్దంలో సిక్కు మతాన్ని స్థాపించాడు. కులమతాలకు అతీతంగా 'దేవుడు ఒక్కడే' అనే ఏకేశ్వర భావనను, మానవత్వాన్ని ఆయన ప్రచారం చేసాడు. గురునానక్ బోధనలు సిక్కు ప్రజల పవిత్ర గ్రంథమైన గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ లో భద్రపరిచి ఉన్నాయి.
మూడు ప్రధాన సూత్రాలతో గురునానక్ బోధనలు
గురునానక్ బోధనల్లో మంచితనం, స్వచ్ఛత, నిస్వార్థ సేవ, ధర్మం ఆధారంగా వివిధ సూత్రాలు ఉన్నాయి. గురునానక్ బోధనల ప్రకారం విశ్వానికి సృష్టికర్త ఒక్కరే అని తెలుస్తోంది. గురునానక్ బోధనలు కులమత భేదాలతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ మానవత్వం, శ్రేయస్సు, సామాజిక న్యాయం కోసం నిస్వార్థ సేవను ప్రచారం చేస్తాయి. ఆయన ప్రచారం చేసిన వాటిల్లో ముఖ్యమైన మూడు సూత్రాలేంటో చూద్దాం.
నామ్ జపో:
భగవంతుని నామాన్ని స్మరించడం, నిరంతర ధ్యానం చేయమని గురునానక్ విస్తృతంగా ప్రచారం చేసారు. హిందూ సనాతన ధర్మం కూడా కలియుగంలో నామస్మరణకు మించిన తపస్సు మరోటి లేదని స్పష్టం చేస్తోంది.
కీరాత్ కరో!
ఎటువంటి మోసాలకు పాల్పడకుండా నిజాయితీగా, కష్టపడి సంపాదించడం అనే గురునానక్ బోధించిన సూత్రాలలో రెండోది.
వంద్ చకో:
సంపాదించిన దాంట్లో అవసరమైన వారికి, తోటివారికి పంచిపెట్టడం ఉన్నది నలుగురితో పంచుకుని తినడం అనే శ్రేష్టమైన ధర్మం గురునానక్ ప్రచారం చేసిన ధర్మాల్లో మూడోది.
పునర్జన్మ భావనలు నిషేధం
భారత దేశంలో కొన్ని మతాలు పునర్జన్మను విశ్వసిస్తే సిక్కు మతం మాత్రం పునర్జన్మ భావనలను నిషేధిస్తుంది. అందుకే భగవంతుడు ప్రసాదించిన ఉత్కృష్టమైన ఈ మానవ జన్మలోనే పుణ్యకార్యాలు ఆచరిస్తూ, జన్మను సార్ధకం చేసుకోవాలని సిక్కు మతం సూచిస్తోంది.
గురు నానక్ జయంతి వేడుకలు ఇలా!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే గురుద్వారాలలో గురునానక్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఇక పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని గురుద్వార్ లో గురు నానక్ జయంతికి రెండు రోజుల ముందు వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి.
అఖండ పాఠ్:
గురుద్వారాస్ లో అఖండ మార్గంగా పిలువబడే గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ యొక్క పఠనం 48 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా జరుగుతుంది.
ప్రభాత్ ఫేరీ:
గురునానక్ జయంతి రోజు తెల్లవారుజామునే భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో ‘ప్రభాత్ ఫేరీ’ పేరుతో గురునానక్ భక్తి సూత్రాలను తెలియజేసే కీర్తనలు ఆలపిస్తూ ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు.
పంజ్ ప్యారే
గురునానక్ జయంతికి ఒకరోజు ముందు నగర్ కీర్తన జరుగుతుంది. దీనిని పంజ్ ప్యారే అని పిలుస్తారు. సిక్కులకు సంబంధించి త్రిభుజాకార జెండా, నిషాన్ సాహిబ్, నగర్ కీర్తన సమయంలో సిక్కు మతం యొక్క పవిత్ర మత గ్రంథమైన గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ పల్లకీలో ఉంచుతారు. ఆ తర్వాత ఘనంగా ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు.
గురు కా లంగర్:
గురునానక్ జయంతి రోజు గురుద్వారాల్లో కులమత భేదం లేకుండా అందరికీ 'లంగర్' అంటే సామూహిక అన్న ప్రసాదాన్ని పంచి పెడతారు. కులమతాలకు అతీతంగా జరిగే ఈ కార్యక్రమం నిస్వార్థ సేవకు ప్రతిరూపం.
మతమేదైనా మంచి ఒకటే!
గురునానక్ బోధించిన నామ్ జపో, కీరాత్ కరో, వంద్ చకో అనే మూడు సూత్రాలు వాస్తవానికి ఎంత గొప్పవో కదా! కార్తిక మాసంలో నామ స్మరణ, దానధర్మాలు, అన్నదానం వంటి కార్యక్రమాలతో మోక్షాన్ని పొందుతారని హిందూమతం కూడా ప్రబోధిస్తోంది కదా! ఏ మతమైనా భగవంతుడు ఒక్కడే! బోధనలు సమానమే! అవి అర్ధం చేసుకొని ఆచరణలో పెడితే భారతదేశం వసుధైక కుటుంబం అవుతుంది.
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ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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