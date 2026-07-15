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గురు మూఢంతో శుభకార్యాలకు బ్రేక్- అసలు మూఢం అంటే ఏంటి? ఈ సమయంలో చేయాల్సిన పనులు ఇవే!

గురు మూఢం ప్రారంభమైతే శుభముహూర్తాలకు విరామం- జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ కాలానికి ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యం ఉంది? గురు మూఢం ఎలా ఏర్పడుతుంది? మూఢకాలంలో నిషిద్ధమైన, అనుమతించిన కార్యక్రమాల పూర్తి వివరాలు

Guru Moudyami 2026
Guru Moudyami 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 2:51 AM IST

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Guru Moudyami 2026 : భారతీయ జ్యోతిష్యం, ముహూర్త శాస్త్రంలో గురుశుక్ర మూఢాలు అత్యంత ముఖ్యమైన కాలం. మూఢం ఉన్న సమయంలో శుభకార్యాలు నిలిపి వేయడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది మూఢం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానుందో తెలుసుకునే ముందు అసలు మూఢం అంటే ఏంటి, మూఢాలు ఎలా ఏర్పడుతాయి, మూఢంలో శుభకార్యాలు ఎందుకు చేయరు అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మూఢం అంటే ఏమిటి?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనకు గ్రహాలు 9 ఉన్నప్పటికీ మూఢాలు ఏర్పడేది మాత్రం ప్రధానంగా గురు శుక్ర గ్రహాల్లోనే కావడం గమనార్హం. గురుడు, శుక్రుడు అనే ఈ రెండు గ్రహాలు సూర్యునితో కలిసుండే కాలాన్ని మౌఢ్యమి అంటారు. దీనినే వాడుకలో మూఢమి అని కూడా అంటారు. 'మూఢమి' అనే పదానికి చీకటి అనే అర్ధం ఉంది. నవగ్రహాల్లో గురుడు లేదా శుక్రుడు సూర్యునికి అత్యంత సమీపంలో వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రహాలు తమ కాంతిని కోల్పోవడం వలన మూఢమి సంభవిస్తుంది.

గురు శుక్ర గ్రహాలే ఎందుకు?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు, శుక్ర గ్రహాలు శుభ గ్రహాలు. ఏదైనా శుభకార్యం తలపెట్టినప్పుడు ముహూర్తం నిర్ణయించాల్సి వచ్చినప్పుడు పండితులు గురు, శుక్ర గ్రహాల బలాన్ని, అనుకూలతను పరిశీలించి ముహుర్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు. మూఢమి ఏర్పడినప్పుడు గురు, శుక్ర గ్రహాల తేజ్జసు తగ్గి మూఢమి అంటే చీకటి ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో శుభకార్యాలకు ముహుర్తాలు నిర్ణయించడం జరగదు. అందుకే మూఢమిలో శుభకార్యాలు వాయిదా వేస్తారు.

మూఢం ఎప్పటి నుంచి?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ ఏడాది జులై 15, బుధవారం రాత్రి 2:44 నిమిషాలకు గురు మూఢం ప్రారంభం కానుంది. ఈ గురు మూఢమి ఆగస్టు 12, బుధవారం ఉదయం 7:29 నిముషాలకు పూర్తి కానుంది. దాదాపు 28 నుంచి 29 రోజుల పాటు కొనసాగనున్న ఈ గురు మూఢమిలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు నిషిద్ధం? ఎలాంటి పనులు చేయవచ్చు అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మూఢమిలో ఈ శుభకార్యాలు నిషిద్ధం
గురు మూఢమి సమయంలో పెళ్లి చూపులు, వివాహం, ఉపనయనం, నూతన గృహారంభానికి ఆచరించే గృహప్రవేశం, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, యజ్ఞాలు, వధూ ప్రవేశం, దేవతా ప్రతిష్టలు, ధ్వజస్థంభం స్థాపనలు, దీక్షోపనయనం, వాహనాలు కొనడం, బోరు బావులు, చెరువులు తవ్వడం, పుట్టు వెంట్రుకలు తీయించడం, విద్యారంభానికి ఆచరించే అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాలు, చెవులు కుట్టించడం, నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం, మహాదానాలు, అపూర్వ దేవతీర్థ దర్శనం, యాత్రలకు వెళ్లడం, కొత్త ప్రయాణాలు ఆరంభించడం, రాజ దర్శనం, రాజ్యాభిషేకం వంటి కార్యక్రమాలు మూఢమిలో ఆచరించకూడని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే కొన్ని కార్యక్రమాలకు మాత్రం శాస్త్రం మినహాయింపునిచ్చింది. అవేంటో చూద్దాం.

గురు మూఢమిలో ఏయే కార్యక్రమాలు ఆచరించవచ్చు?
ముహూర్త గ్రంథ శాస్త్రం కొన్ని అనివార్య కర్మలకు, నిత్య కర్మలకు గురు మూఢమి దోషం వర్తించదని స్పష్టం చేస్తోంది. అందుచేత గురు మూఢమిలో రోజువారీ ప్రయాణాలు, నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు, నిత్యపూజలు, శివాభిషేకాలు, నవగ్రహ శాంతి హోమాలు, జపాలు, సీమంతం, నామకరణం, అన్నప్రాశనాది కార్యక్రమాలు, పాత ఇంటికి మరమ్మత్తులు, నూతన వస్త్రధారణ, చాతుర్మాస వ్రతాలు వంటివి నిరభ్యంతరంగా ఆచరించవచ్చు. అయితే ఏ శుభకార్యం తలపెట్టినా ముందుగా గణపతిని, కుల దైవాన్ని, ఇష్ట దైవాన్ని పూజించి ప్రారంభించడం మంచిది.

రానున్న గురు మూఢమి సమయంలో మనం కూడా శాస్త్రం సమ్మతించిన శుభకార్యాలు జరుపుకుంటూ తక్కిన సమయాన్ని దైవారాధనలో గడుపుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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