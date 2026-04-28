వేసవిలో స్వామికి చల్లని సేవ- గోవిందరాజస్వామి బుగ్గోత్సవాల వెనుక అసలు రహస్యం!

వైశాఖ మాసంలో తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో జరిగే బుగ్గోత్సవాల విశిష్టత- స్వామివారికి వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం కలిగించేందుకు నిర్వహించే ఉత్సవాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 4:42 AM IST

Govindaraja Swamy Bugga Utsavam Significance : దాదాపు వెయ్యేళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయం తిరుపతి నగరం ఏర్పడక ముందు నుంచే ఉన్నట్లు ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలో వేసవి తాపం నుంచి స్వామికి ఉపశమనం కలిగించేందుకు ఆలయంలో బుగ్గోత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ! ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 28 నుంచి మూడు రోజులపాటు తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో బుగ్గోత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అసలు బుగ్గోత్సవాలు అంటే ఏమిటి? వాటిని ఎలా నిర్వహిస్తారు? గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ విశిష్టత ఏమిటి? అనే అంశాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఎవరీ గోవిందరాజస్వామి?
వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం గోవిందరాజ స్వామి తిరుమల శ్రీనివాసునికి అన్నగా భావిస్తారు. కొండమీద వడ్డి కాసులు కొలవడంలో అలిసిపోయి ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని చెబుతారు. అందుకు నిదర్శనంగా స్వామివారు ధాన్యాన్ని కొలిచే కుంచాన్ని తన తల క్రింద పెట్టుకుని శయన ముద్రలో దర్శనమిస్తాడు. గోవిందరాజ స్వామి ఆలయాలు ఏడాదికోసారి జరిగే బుగ్గోత్సవాలు స్వామివారికి జరిగే విశేష ఉత్సవాల్లో ప్రధానమైనవి. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

బుగ్గోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి?
ప్రతి సంవత్సరం తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి నుంచి చతుర్దశి వరకు మూడు రోజుల పాటు బుగ్గోత్సవాలు జరుపుతారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 28 నుంచి 30 వరకు ఈ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా బుగ్గోత్సవాలు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

బుగ్గోత్సవాలు అంటే?
తిరుపతిలోని చారిత్రాత్మక శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో బుగ్గోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఇది స్వామివారికి జరిగే విశేష ఉత్సవాల్లో ఒకటి. 2026 ఏప్రిల్ 28 నుంచి 30వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ బుగ్గోత్సవాలు జరగనున్నాయి. శ్రీ గోవిందరాజ స్వామికి, ఉభయ దేవేరులకు వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి ఉద్దేశించి చేపట్టిన ఈ ప్రత్యేక ఉత్సవాలు ఆలయ మహాద్వారానికి ఎదురుగా ఉన్న బుగ్గ పుష్కరిణి వద్ద జరుగుతాయి. గోవిందరాజస్వామి ఆలయ పుష్కరిణికి 'బుగ్గ' అని పేరు. పూర్వం నీటి చెలమలను, నీటి గుంతలను, నీటి బుగ్గలు అని వ్యవహరించే వారు. గోవిందరాజస్వామి పవిత్ర పుష్కరిణి అయిన 'బుగ్గ' వద్ద జరిగే ఉత్సవాలు కాబట్టి ఈ ఉత్సవాలకు బుగ్గోత్సవాలని పేరు వచ్చింది.

బుగ్గోత్సవాలు ఎలా నిర్వహిస్తారు?
తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో బుగ్గ పుష్కరిణి వద్ద మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ పవిత్ర ఉత్సవాల్లో ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆలయ మహా ద్వారానికి ఎదురుగా ఉన్న బుగ్గ పుష్కరిణి వద్దకు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారిని వేంచేపు చేస్తారు. అనంతరం పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

విశేష సేవలు
రోజూ మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి 4.30 గంటల వరకు స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం, సమర్పణ, ఆస్థానం కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం 5.30 నుంచి 6 గంటల వరకు ఉభయ నాంచారులతో కలిసి స్వామివారి ఉంజల్ సేవ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం బుగ్గ పుష్కరిణి వద్ద భక్తులకు ఉభయ దేవేరులతో కొలువైన స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. తదనంతరం సాయంత్రం 6 నుంచి 7 గంటల వరకు శ్రీ మహాలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ఆస్థానం కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.

బుగ్గోత్సవం అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా బుగ్గోత్సవం అంటే వసంత రుతువులో లేదా వేసవికాలంలో స్వామివారికి చలువ పందిళ్లలో, నీటి కొలనుల వద్ద జరిపే ఉత్సవం. ఈ ఉత్సవం స్వామివారికి వేడి నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి, భక్తులకు కనువిందు చేయడానికి నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో ఆలయంలో ఇతర వాహన సేవలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతాయి. శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయంలో జరిగే ఈ బుగ్గోత్సవాలను తిలకించడం వలన సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. ఈ వేసవిలో గోవిందరాజ స్వామి బుగ్గోత్సవాలను మనం కూడా వీక్షించి స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రులమవుదాం.
ఓం శ్రీ గోవిందరాజ స్వామినే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

వైశాఖంలో అన్నవరం కల్యాణం ఎందుకంత ప్రత్యేకం? ఒక్కసారి దర్శిస్తే సకల శుభాలు, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తి!

వైశాఖ మాసంలో మహా శుభం- పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవాల వైభవం!

