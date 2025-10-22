ఇంద్రుని గర్వం అణచిన కృష్ణుడు! దీపావళి తర్వాత చేసే పూజ గురించి తెలుసా?
గోవర్ధన పూజ ప్రాముఖ్యం మీకోసం
Published : October 22, 2025 at 2:41 AM IST
Govardhan Puja Importance : దీపావళి మరుసటి రోజు చేసుకునే అతి ముఖ్యమైన పూజ గోవర్ధన పూజ. ప్రధానంగా ఇది రైతుల పండుగ. వర్షాలు బాగా కురవాలని, పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని కోరుతూ రైతులు చేసే పూజ గోవర్ధన పూజ. ద్వాపర యుగంలో ప్రారంభమైన ఈ గోవర్ధన పూజ నేటికీ జరుపుకోవడం విశేషం. ఈ కథనంలో గోవర్ధన పూజ ఎలా చేయాలి? ఏ దేవుని ఆరాధించాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
గోవర్ధన పూజ ఎప్పుడు?
దీపావళి మరుసటి రోజైన అక్టోబర్ 22, బుధవారం కార్తిక శుక్ల పాడ్యమి రోజు గోవర్ధన పూజ జరుపుకుంటారు. ఈ పూజను 'అన్నకూట్' అని కూడా పిలుస్తారు.
గోవర్ధన పూజకు ఉన్న పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం
స్వర్గాధిపతి ఇంద్రునికి కొంత గర్వం కూడా ఉండేది. సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతరంగానే శ్రీకృష్ణుడు జన్మించాడని తెలిసి కూడా, కృష్ణునిచే పూజలు అందుకోవాలని అనుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసిన శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రుని గర్వం అణిచి అతనికి బుద్ధి చెప్పాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇంతలో గోవర్ధన పూజ చేసే రోజు వచ్చింది. ద్వాపరయుగానికి ముందు గోవర్ధన పూజకు ఇంద్రయాగం అనే పేరు ఉండేది.
గోకులంలో ఇంద్రయాగం
గోవర్ధన పూజ రోజు గోకులంలో ఉన్న వారందరూ ఇంద్రుని పూజించడానికి ఏర్పాట్లు చేసారు. ఇంద్రుని గర్వం అణచడానికి తగిన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న శ్రీ కృష్ణుడు 'గోకుల వాసులతో ఇకనుంచి ఇంద్రుని పూజించవద్దు. మనకు ఆహారాన్ని, మన పశువులకు గ్రాసాన్ని ఇస్తూ వర్షాలు కురవడానికి సహకరించే ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్నే మనమందరం పూజిద్దాం' అని అంటాడు. గోకుల వాసులకు కృష్ణుని మాట వేదవాక్కు లాంటిది. అందుకని వారందరూ గోవర్ధన పర్వతాన్నే పూజించసాగారు.
కలహ భోజనుని లీలా వినోదం
గోకులంలో వారందరూ ఇంద్రుని పూజించడం మాని, కృష్ణుని మాటను గౌరవించి గోవర్ధన పర్వతాన్ని పూజించారన్న విషయం నారదుని ద్వారా ఇంద్రునికి తెలుస్తుంది. దాంతో ఆగ్రహించిన ఇంద్రుడు గోకులం మీద ఏడు రాత్రులు, ఏడు పగళ్లు రాళ్ల వర్షాన్ని కురిపించాడు. ఆ ధాటికి భయపడ్డ గోకుల ప్రజలు శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడారు.
గోవర్ధన పర్వతాన్ని మోసిన గోవిందుడు
గోకులంలో ప్రజలను రాళ్లవాన నుంచి రక్షించడానికి శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన చిటికెన వేలి మీద గొడుగుగా నిలిపి ఉంచి గోకుల ప్రజలందరినీ దానికిందకు రమ్మని చెప్పాడు. జగన్నాధుడైన శ్రీకృష్ణుని అపారమైన కరుణకు ఆనందించిన గోకుల వాసులు గోవర్ధన పర్వతం కింద ఏడు రాత్రులు, ఏడు పగళ్లు ఆనందంగా గడిపారు.
ఇంద్రుని గర్వభంగం
ఇది చూసిన ఇంద్రునికి గర్వభంగం అయింది. శ్రీకృష్ణ్డుడు సాక్షాత్తూ శ్రీమన్నారాయణుడని తెలిసి కూడా తాను చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపం చెంది శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడాడు. దయామయుడైన శ్రీకృష్ణుడు తనను శరణు వేడిన ఇంద్రుని క్షమించాడు. గోవిందుని నామం ఇందుకే!
గోవర్ధన పర్వతాన్ని గొడుగుగా చేసి తమను కాపాడినందుకు గోకులవాసులంతా శ్రీకృష్ణుని గోవిందా! గోవిందా! అని ప్రేమగా పిలిచారు. ఆనాటి నుంచి శ్రీకృష్ణునికి గోవిందుడనే నామం స్థిరపడింది.
గోవర్ధన పూజ రైతులు ఇలా జరుపుకుంటారు!
గోవర్ధన పూజను రైతులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు రైతులు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి, రకరకాల పిండివంటలు, అన్నపురాశులు, మధుర పదార్ధాలు తయారు చేస్తారు. అనంతరం గోవు పేడతో శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహం తయారు చేసి, షోడశోపచారాలతో శ్రీకృష్ణుని పూజిస్తారు. శ్రీకృష్ణుని లీలలు తెలిపే ఆటపాటలతో సందడిగా గడుపుతారు. అనంతరం తాము తయారు చేసిన అన్నపురాశులు, పిండివంటలు, మధుర పదార్ధాలు శ్రీకృష్ణునికి నివేదిస్తారు. తరువాత ఊరంతా కలిసి శ్రీకృష్ణునికి నివేదించిన పదార్ధాలను శ్రీకృష్ణ ప్రసాదంగా భక్తి శ్రద్ధలతో స్వీకరిస్తారు.
గోవర్ధన పూజాఫలం
కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి రోజు ఈ విధంగా గోవర్ధన పూజ చేయడం వలన పాడిపంటలతో, ధనధాన్యాలతో కళకళలాడుతూ ఆనందంగా ఉంటారని విశ్వాసం. అమాయకులయిన గోకుల వాసులు శ్రీకృష్ణుని మీద భక్తి విశ్వాసంతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని పూజించారు. విశ్వాసంతో, భక్తితో పూజ చేస్తే భగవంతుని అనుగ్రహం తప్పకుండా ఉంటుంది. సర్వేజన సుఖినో భవంతు! లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు! జై శ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.