ఒకే రోజు రెండు పండుగలు! దుర్గాదేవిని, గోపాలుని, గోవులను పూజించే ఈ పండుగ విశిష్టత తెలుసా?
శ్రీకృష్ణునికి గోవర్థనోద్దారి అనే పేరు ఈ రోజునే వచ్చిందంట!
Published : October 28, 2025 at 8:57 PM IST
Gopashtami 2025 : కార్తిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే అష్టమి రోజును గోపాష్టమిగా జరుపుకొంటారు. గోపాష్టమి అనేది శ్రీకృష్ణుడిని, ఆవులను పూజించే పండుగ. త్రేతా యుగంలో కృష్ణుని తండ్రి నందుడు బృందావనంలోని గోవులను సంరక్షించే బాధ్యతను కృష్ణుడికి అప్పగించిన సందర్భంగా నిర్వహించిన వేడుక ఇది! హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గోమాతను దైవంగా భావించి పూజిస్తారు. గోవులను పూజించే ఈ పండుగ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. అలాగే ఇదే రోజు మరో విశేషం కూడా ఉంది. దుర్గాదేవిని ఆరాధించే బుధాష్టమి విశిష్టతను గురించి కూడా తెలుసుకుందాం.
పౌరాణిక కథనం
కార్తిక మాసంలో శుక్ల పక్ష అష్టమి రోజు గోపాష్టమి జరుపుకోవడం వెనుక ఓ పౌరాణిక గాథ ఉంది. కార్తిక మాసం ప్రారంభంలో శుద్ధ పాడ్యమి రోజు శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన చిటికెన వ్రేలిపై నిలిపి ఉంచి, ఇంద్రుడు కురిపించిన రాళ్ల వర్షం నుంచి ఏడు రాత్రుళ్లు, ఏడు పగళ్లు గోకులాన్ని కాపాడాడు. ఎనిమిదో రోజైన అష్టమి రోజు ఇంద్రుని గర్వం అణిగి శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడుకుంటాడు. ఈ సందర్భంగా కార్తిక శుక్ల అష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణునికి కృతఙ్ఞతలు తెలుపుతూ గోకుల ప్రజలు ఆచరించిన పండుగే ఈ గోపాష్టమి.
గోపాష్టమి ఎప్పుడు?
అక్టోబర్ 29, బుధవారం కార్తిక శుక్ల అష్టమి రోజును గోపాష్టమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
గోమాత లక్ష్మీ స్వరూపం
గోవును లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావించి పూజించడం మన సంప్రదాయం. పురాణాల ప్రకారం 33 కోట్ల దేవతలు ఒక్క గోవులోనే నివసించి ఉంటారని తెలుస్తోంది. అప్పుడే పుట్టిన పసికందుల నుంచి, పండు ముసలి వరకు గోవు పాలను నిరభ్యంతరంగా తీసుకోవచ్చు. సకలశాస్త్ర సారం గోమాత. ప్రతిరోజు గోమాత తోకవైపు పసుపు కుంకుమలు చల్లి, కర్పూర హారతులు ఇచ్చి పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. అందుకే గోపాష్టమి రోజు గోపూజకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
గోపాష్టమి రోజు పూజ ఇలా చేయాలి?
గోపాష్టమి రోజు గోశాలలో శ్రీకృష్ణునిని విగ్రహాన్ని కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్టించాలి. తరువాత గోవులను శుభ్రంగా కడిగి వాటి కొమ్ములకు రంగులు వేయాలి. ఆవుల మెడలో రంగు రంగు పూసలు, చిరు గంటలు కట్టి చక్కగా అలంకరించాలి. ఆవులకు ఈ రోజు విశేషంగా పచ్చి బఠాణీలు, గోధుమ గడ్డి కానీ, గోధుమలతో తయారైన వంటకాలను కానీ తినిపించాలి. చివరగా గోవుకు 11 ప్రదక్షిణాలు చేసి నమస్కరించుకోవాలి.
గోపాల పూజ
గోపాష్టమి రోజు గోపాలకుడైన శ్రీ కృష్ణుని కూడా విశేషంగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు శ్రీకృష్ణుని షోడశోపచారాలతో పూజించి, కృష్ణునికి ఇష్టమైన అటుకులు, పటిక బెల్లం, పాలు, వెన్న నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
గోవర్ధనోద్ధార అనే నామం ఇందుకే
భాగవతం ప్రకారం శ్రీకృష్ణునికి గోవర్ధనోద్ధార అనే పేరు ఈ రోజునే వచ్చిందంట! గోవులను ఉద్దరించాడు కాబట్టి కృష్ణునికి గోవర్ధనుడు అనే సార్ధక నామధేయం స్థిరపడింది. శ్రీకృష్ణుడు తనని కృష్ణా అనే కన్నా 'గోవర్ధనా' అనే పేరుతో పిలిస్తే ఎంతో సంతోషిస్తాడంట! అందుకే శ్రీకృష్ణునికి ఇష్టమైన గోవర్ధన నామాన్ని ఈ రోజు ఎన్నిసార్లు వీలయితే అన్ని సార్లు జపించడం మంచిది.
ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి?
ఈ రోజు ఓం సురభ్యై నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. గోపూజ పూర్తయ్యాక కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి గోశాలలోనే ఈ రోజు భోజనం చేస్తే కృష్ణుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడంట!
బుదాష్టమి
ఇదే రోజు ఇంకో విశేషం కూడా ఉంది. సాధారణంగా బుధవారం, అష్టమి కలిసి వచ్చిన రోజు బుదాష్టమి జరుపుకొంటారు. సాధారణంగా అష్టమి తిధి దుర్గాదేవికి ఎంతో ప్రీతికరం. దేవీభాగవతం ప్రకారం ఈ రోజు దుర్గాదేవిని పూజిస్తే జీవితంలో తరచూ ఏర్పడే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
దుర్గా పూజ ఇలా చేయాలి?
బుదాష్టమి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి శుచియై దుర్గాదేవి పటాన్ని పసుపు కుంకుమ, గంధముతో అలంకరించుకోవాలి. అమ్మవారిని ఎర్రని మందార పూలతో అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. దేవి ఖడ్గమాలా, దుర్గాస్తుతి విధిగా పారాయణ చేయాలి. అనంతరం నిమ్మకాయలతో చేసిన పులిహోర అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.
బుదాష్టమి రోజు దుర్గాదేవిని శాస్త్రోక్తంగా పూజిస్తే సకల కార్యసిద్ధి, కలిగి శత్రు భయం తొలగి విజయం చేకూరుతుందని విశ్వాసం. ఈ కార్తిక మాసంలో రానున్న శుక్లపక్ష అష్టమి రోజున ఇటు గోపాష్టమి, అటు బుధాష్టమిని ఘనంగా జరుపుకొందాం సకల కార్యసిద్ధిని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ దురాదేవ్యై నమః! జై శ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం