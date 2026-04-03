గుడ్ ఫ్రైడే ఎందుకు 'గుడ్'? ఏసుక్రీస్తు శిలువ వేసిన రోజే శుభ శుక్రవారం ఎలా అయింది!
ఏసుక్రీస్తు శిలువ వేసిన రోజును గుడ్ ఫ్రైడేగా ఎందుకు పిలుస్తారు?- ఇది శుభ శుక్రవారం ఎలా అయింది?- ఇలా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఈ కథనంలో!
Published : April 3, 2026 at 2:48 PM IST
Good Friday Significance : క్రైస్తవులకు డిసెంబర్లో వచ్చే క్రిస్మస్ పండుగ తర్వాత గుడ్ ఫ్రైడే పెద్ద పండుగ. క్రైస్తవ మత విశ్వాసం ప్రకారం ఏసుక్రీస్తుకు శుక్రవారం శిలువ వేశారని తెలుస్తోంది. ఏసుక్రీస్తు మరణించిన శుక్రవారం శుభ శుక్రవారం ఎలా అవుతుంది? ఈ శుక్రవారాన్ని గుడ్ ఫ్రైడే అని ఎందుకు పిలుస్తారు? అసలు ఇది శుభం ఎలా అవుతుంది? ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గుడ్ ఫ్రైడే! శుభశుక్రవారం!
గుడ్ ఫ్రైడే గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియని వారు గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏదో పండగలా భావిస్తారు. ఇందుకు కారణం ఆ పదంలో 'గుడ్' అంటే శుభం అని ఉండటమే. వాస్తవానికి గుడ్ ఫ్రైడే అంటే క్రైస్తవుల ప్రకారం మానవాళి చేసిన పాపాల కోసం తన ప్రాణాలను జీసస్ శిలువపై పణంగా పెట్టాడని చెబుతారు. జీసస్ను శిలువపై వ్రేలాడదీసిన రోజును పవిత్ర శుక్రవారం, లేదా బ్లాక్ ఫ్రైడే అని కూడా పిలుస్తారు. ఏసు ప్రభువు చనిపోయిన రోజును గుడ్ ఫ్రైడేగా పిలుస్తారు. ఈ రోజున క్రైస్తవ సోదరులు ఉపవాసం ఉండి క్రీస్తును స్మరిస్తూ ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తారు.
గుడ్ ఫ్రైడే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా!
వాస్తవానికి గుడ్ ఫ్రైడే పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఎలా వచ్చిందో ఎవరికీ తెలియదు. ఈ అంశంపై భిన్న వాదనలు వినిపిస్తుంటాయి. శుభ శుక్రవారంలో ఏదో మంచి ఉందని చాలా మంది భావిస్తారు. ఏసు ప్రభువు సమస్త మానవాళి చేసిన పాపాలకు తన ప్రాణాలు అర్పించి పునరుత్థానం చెందాడని చెబుతారు. మరికొందరు గుడ్ అనే పదం ఇంగ్లీషులో ఏమైతే అర్థం ఇస్తుందో దాని ప్రకారంగానే 'హోలీ ఫ్రైడే' అని పిలుస్తారని చెప్తారు. లెంట్ కాలంలోనే గుడ్ ఫ్రైడే వస్తుంది. ఈ సమయంలో క్రైస్తవులు మాంసాహారం తీసుకోరు. గుడ్ ఫ్రైడే రోజున చాలామంది ఉపవాస దీక్షలు చేపడతారు.
క్రిస్మస్ కంటే పూర్వం
క్రిస్మస్ వేడుకల కంటే చాలా పురాతనమైనది గుడ్ఫ్రైడే. క్రైస్తవుల పవిత్ర గ్రంథం బైబిల్ కూడా జీసస్ పుట్టుక గురించి ఆయన పుట్టిన తేదీ గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. కానీ ప్రభువును శిలువ వేయడాన్ని గురించి ప్రస్తావన మాత్రం బైబిల్లో ఉంది. బైబిల్లో వివరించిన ప్రకారం యూదా ఇస్కరియోత్ అనే ఏసు ప్రభువు శిష్యుడు కేవలం 33 వెండి నాణేల కోసం ఏసు ప్రభువుకు నమ్మక ద్రోహం చేస్తాడు. క్రీస్తు ఎక్కడున్నాడో సైన్యానికి చెప్పేస్తాడు. ఆ తర్వాత క్రీస్తును తీసుకు రావడం ఆయన్ను శిలువ వేయడం జరుగుతుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుడ్ ఫ్రైడే ఇలా జరుపుతారు!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుడ్ ఫ్రైడే రోజున ఒక్కొక్కరూ ఒక్కొక్క పద్ధతిని పాటిస్తారు. కొందరు చర్చిలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిపి ప్రార్థనను ముగించేందుకు సూచనగా 33 సార్లు చర్చి గంటను మోగిస్తారు. శిలువపై వ్రేలాడి ఉండగా ప్రభువు చివరిగా మాట్లాడే ఏడు మాటలను క్రైస్తవులు ఈ రోజు గుర్తు తెచ్చుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఏసు క్రీస్తు తాను భూమిపై బతికున్న రోజుల్లో ఎన్నో బోధనలు చేశారు. అందులో ముఖ్యమైనది తమ పొరుగువారిని ప్రేమించి వారి తప్పులను క్షమించాలని చెప్పారు. దీన్నే క్రైస్తవులు అనుసరిస్తారు.
క్రైస్తవ సోదరులకు పరమ పవిత్రమైన ఈ రోజున ప్రపంచ దేశాల్లోని క్రైస్తవులంతా చర్చిల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరుపుతారు. పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం చేపడతారు. క్రీస్తు బోధనలు స్మరించుకుంటే స్వస్థత మహాసభలు జరుపుతారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు క్రైస్తవ సోదరులందరికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుదాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.