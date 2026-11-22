ఆకాశాన్ని తాకే 200 అడుగుల గాలి గోపురం! గొల్లల మామిడాడ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ విశిష్టత ఇదే!
Gollala Mamidada Suryanarayana Swamy : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అరుదుగానైనా అక్కడక్కడ సూర్యుని ఆలయాలు కనిపిస్తాయి. అలాంటి ప్రాచీన సూర్య దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది, ఆ ఆలయ చరిత్ర, విశేషాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 22, 2026 at 3:02 AM IST
ప్రతిరోజు కనిపించే దైవం సూర్యభగవానుడు. సూర్యభగవానుని మనం రోజూ దర్శిస్తున్నప్పటికీ, దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల సూర్యభగవానునికి ఆలయాలున్నాయి. ఒక్క వారణాసిలోనే 12కు పైగా సూర్య దేవాలయాలున్నాయి. మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా అరుదుగానైనా అక్కడక్కడ సూర్యుని ఆలయాలు కనిపిస్తాయి. అలాంటి ఓ ప్రాచీన సూర్య దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం.
ప్రత్యక్ష దైవం
హిందువులకు ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యభగవానుడు. వైదిక కాలంలో, మిగతా దేవతలతో పోలిస్తే సూర్యారాధనకే అధిక ప్రాధాన్యం ఉండేది. కాలక్రమేణా సూర్యునికి ప్రత్యేకించిన దేవాలయాల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. అలాంటి అతి కొద్ది దేవాలయాల్లో కొన్ని ప్రాచీన ఆలయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం విశేషం. వీటిలో అరసవిల్లి, భావనారాయణ స్వామి వంటి ఆలయాలు అందరికీ సుపరిచితమే!
అరుదైన ఆలయం
తెలుగు రాష్ట్రంలో వెలసి, అందరికీ పెద్దగా తెలియని మరో పురాతన సూర్య దేవాలయం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే ఉంది. అందరికీ అంతగా తెలియని ఈ ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
సూర్య దేవాలయం- గొల్లల మామిడాడ
కాకినాడకు కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో గొల్లల మామిడాడ అన్న గ్రామంలో వెలసిన సూర్య దేవాలయం అత్యంత ప్రాచీనమైన ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, కాకినాడ జిల్లాలోని గొల్లల మామిడాడ గ్రామంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ సూర్య క్షేత్రాలలో ఒకటి. అరసవల్లి తర్వాత అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ ఆలయం అంతర్వాహినిగా ప్రవహించే తుల్యభాగ నది ఒడ్డున ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొలువై ఉంది.
ఆలయ చరిత్ర
గొల్లల మామిడాల సూర్య దేవాలయానికి కొన్ని వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయాన్ని 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో 1902–1920 మధ్య కాలంలో గొల్లల మామిడాడ జమీందారు స్వర్గీయ శ్రీ కొవ్వూరి బసివి రెడ్డి పునరుద్ధరించినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
మామిడాడ క్షేత్రంలో రెండు గాలి గోపురాలు ఉన్నాయి.అవి రెండూ కూడా ఎంతో ఎత్తుగా ఉండి ఆకాశాన్ని అంటుతున్నట్లుగా ఉంటాయి. ఈ రెండు తూర్పు, పశ్చిమ దిక్కులలో ఎదురెదురుగా ఉంటాయి. ఈ గోపురాల్లో మొదటిది 1950వ సంవత్సరంలో నిర్మించిన గాలి గోపురం 9 అంతస్తులతో, 160 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. రెండవ గాలిగోపురం 1958వ సంవత్సరంలో 13 అంతస్తులతో, 200 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది.
గోపురాల ప్రత్యేకత
ఈ రెండు గోపురాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ గోపురాల క్రింద నుంచి పైకి ఎక్కడానికి మెట్లు ఉన్నాయి. మెట్లు ఎక్కి గోపురం పైకి చేరిన తరువాత ఆ పైనుంచి చూస్తే చుట్టూ 25కి.మీ దూరం వరకు కనిపించే పచ్చని పంటలు, కాలువలు, కాకినాడ నగరం, సముద్రతీరం ఇలా ఎన్నో ప్రకృతి రమణీయతలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తాయి.
ఆకట్టుకునే శిల్పకళా నైపుణ్యం
గోపురాలపై చెక్కి ఉన్న శిల్ప సౌందర్యం అలనాటి శిల్పకళా చాతుర్యానికి అద్దం పడుతుంది. ఈ శిల్పాలు రామాయణ, మహాభారత ఇతివృత్తాన్ని శిల్పాల రూపంలో ఎంతో మనోహరంగా, సుందరంగా చిత్రించి ఉన్నారు. ఆ శిల్ప సౌందర్యాన్ని పరిశీలిస్తే ఆనాటి రామాయణ, మహాభారత విశేషాలను కళ్లకు కట్టినట్లుగా గోచరించి, అనిర్వచనీయమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి.
ఆలయ విశేషాలు
గొల్లల మామిడాడ సూర్యాలయంలో గర్భగుడిలో సూర్య భగవానుడు తన దేవేరులైన ఉష, పద్మిని, ఛాయా దేవి సమేతంగా ఏడు గుర్రాల రథంపై విష్ణు స్వరూపుడిగా దర్శనమిస్తాడు. అలాగే గణపతి, గరుడాళ్వార్, హనుమాన్, శంఖు చక్ర పద్మావతి సమేతంగా శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని కూడా ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో దర్శించుకోవచ్చు.
వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పూజలు
గొల్లల మామిడాడ సూర్యాలయంలో నిత్య పూజలు, అర్చనలు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారం నిర్వహిస్తారు.
ఆదివారం విశేషం.
ఇక ఈ సూర్య దేవాలయంలో సూర్య భగవానుడికి ప్రీతికరమైన ఆదివారం నాడు స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించి సూర్య భగవానునికి అభిషేకాలు నిర్వహిస్తే సకల ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగి, కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం.
ప్రధాన పండుగలు
ఏటా మాఘ శుద్ధ సప్తమి నాడు వచ్చే రథసప్తమి, భీష్మ ఏకాదశి పర్వదినాలలో స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
గొల్లల మామిడాడ గ్రామం కాకినాడకు 20 కి.మీ దూరంలో, రాజమండ్రికి 58 కి.మీ దూరంలో సామర్లకోటకు 17 కి.మీ దూరంలో ఉంటుంది. కాకినాడ, రాజమండ్రి, సామర్లకోట వరకు రైలు సౌకర్యం కలదు. అక్కడ నుంచి బస్సులు, ఆటోలు, ఇతర ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా గొల్లల మామిడాడ గ్రామానికి సులువుగా చేరుకోవచ్చు.
ఓం భాస్కరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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