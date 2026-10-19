సిద్ధిదాత్రి అవతారంలో భ్రమరాంబిక- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే సకల గ్రహదోషాలు మటుమాయం!
శరన్నవరాత్రుల్లో తొమ్మిదో రోజైన మహర్నవమి సందర్భంగా శ్రీశైల క్షేత్రంలో శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవిని సిద్ధిదాత్రి స్వరూపంలో ఆరాధించే సంప్రదాయానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. 'సిద్ధి' అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి, 'దాత్రి' అంటే ప్రసాదించేది అని అర్థం.
Published : October 19, 2026 at 4:01 AM IST
Siddhidatri Devi Significance : దేశవ్యాప్తంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో దేవి నవరాత్రులు వేడుకలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శరన్నవరాత్రులలో తొమ్మిదో రోజు అనగా అక్టోబర్ 19, సోమవారం రోజు ప్రముఖ శక్తి పీఠం శ్రీశైలంలో శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక సిద్ధిధాత్రిగా దర్శనమివ్వనున్నారు. అమ్మవారి ఈ సిద్ధిధాత్రి అవతారం వెనుక ఉన్న పురాణగాథ, ఈ అవతార విశిష్టత గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
మోక్షాన్ని ప్రసాదించే సిద్ధిదాత్రి
దేవీ శరన్నవరాత్రులలో తొమ్మిదవ మరియు ఆఖరి రోజైన మహర్నవమి నాడు శ్రీశైలంలో శ్రీ భ్రమరాంబికను శ్రీ సిద్ధిదాత్రి దేవిగా అలంకరించి పూజిస్తారు. 'సిద్ధి' అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తులు లేదా కోరికలు సిద్ధించడం, 'దాత్రి' అంటే ప్రసాదించేది అని అర్థం. సకల కార్యాలలో విజయాన్ని, మోక్షాన్ని చేకూర్చే పరమపావనమైన అవతారం ఇది. ఈ సందర్భంగా సిద్ధిదాత్రి దేవి ఎవరు? ఆ తల్లి స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది? ఈ రోజు అమ్మవారిని ఎలాంటి పూలతో పూజించాలి? అమ్మవారికి ఏ రంగు వస్త్రం సమర్పించాలి? అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలు ఏంటి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారి స్వరూపం
శరన్నవరాత్రులలో సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారు పూర్తిగా వికసించిన కమలపువ్వుపై సింహవాహనంపై ఆసీనురాలై ఉంటుంది. చతుర్భుజాలలో దర్శనమిచ్చే సిద్ధిదాత్రి తన నాలుగు హస్తాలలో చక్రం, శంఖం, గద, తామరపువ్వును ధరించి భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. ఈ తల్లి తన భక్తుల జీవితంలో నెలకొన్న చీకటిని తొలగించి వెలుగును ప్రసాదిస్తుందని నమ్ముతారు.
అష్టసిద్ధుల ప్రదాత
నవరాత్రుల్లో సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారి తొమ్మిదో రూపం. ఈ స్వరూపంలో జగన్మాత అణిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యం, ఈశిత్వం, వశిత్వం అనే అష్ట సిద్ధులను ప్రసాదిస్తుందని మార్కండేయ పురాణంలో వివరించి ఉంది.
అర్ధనారీశ్వర తత్వం:
పురాణాల ప్రకారం, పరమశివుడు సృష్టి కార్యం కోసం పరాశక్తిని ప్రార్థించగా, అమ్మవారు ఆయన ఎడమ భాగం నుంచి సిద్ధిదాత్రిగా ఆవిర్భవించిందని తెలుస్తోంది. అందుకే శివుడికి అర్ధనారీశ్వరుడు అనే పేరు వచ్చింది. శివుడు సైతం ఈమె కృప వలనే సకల సిద్ధులను పొందాడని దేవీ భాగవతం చెబుతోంది.
గ్రహ దోష నివారణ:
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సిద్ధిదాత్రి దేవి కేతు గ్రహానికి అధిపతి అని తెలుస్తోంది. అందుకే శరన్నవరాత్రులలో సిద్ధిధాత్రిని ఆరాధించడం వల్ల జాతకంలోని కేతు గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఏ రంగు పూలు? ఏ వస్త్రం?
శరన్నవరాత్రులలో సిద్ధిధాత్రిగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారిని ఈ రోజు గులాబీ పూలతో పూజిచాలి. అమ్మవారికి గులాబీ రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి.
ఏ నైవేద్యం?
శరన్నవరాత్రులలో చివరి రోజు సిద్ధిధాత్రిగా అనుగ్రహించే అమ్మవారికి నువ్వుల లడ్డూలు, పాయసం, కట్టె పొంగలి, పులిహోర, కదంబం వంటి ప్రసాదాలు నివేదించడం శుభకరం.
ఏ శ్లోకం పఠించాలి?
సిద్ధిదాత్రి పూజలో అమ్మవారి స్తోత్రాన్ని పఠించడం ప్రధానం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు
ఓం దేవి సిద్ధిదాత్రియే నమః సిద్ధ గంధర్వ యక్షాద్యైరసురైరమరైరపి
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు మా సిద్ధిదాత్రీ రూపేణా సంస్థితా!
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః అనే స్తోత్రాన్ని పఠించాలి.
పూజాఫలం
నవరాత్రులలో తొమ్మిది రోజుల పాటు నిష్టతో పూజలు చేసిన సాధకులు, ఈ ఆఖరి రోజున సిద్ధిదాత్రి దేవిని ఆరాధించడం ద్వారా లౌకిక సుఖాలతో పాటు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని, అంతిమంగా మోక్షాన్ని పొందుతారని భక్తుల విశ్వాసం.
ఈ శరన్నవరాత్రులలో మనం కూడా సిద్ధిధాత్రిని పూజిద్దాం. సకల సిద్ధులను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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