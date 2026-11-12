సంపద, సౌందర్యానికి ప్రతీక "లక్ష్మీదేవి" - తన వాహనంగా గుడ్లగూబను ఎందుకు ఎంచుకుంది?
అప్రమత్తత, జాగరూకతకు గుడ్లగూబ ప్రతీక - డబ్బుతో చీకట్లు కమ్ముకోవద్దనే సంకేతం్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 11:51 AM IST
laxmidevi : పార్వతీ దేవి వాహనం సింహం, సరస్వతీ దేవి వాహనం హంస. లక్ష్మీదేవి చైతన్యం, జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యమిస్తూ గుడ్లగూబ (ఉలూకం)ను తన వాహనంగా ఎంచుకుంది. డబ్బు మనుషులను గుడ్డివారిగా చేస్తుందని, బాధ్యత, స్పష్టమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలని దీని అర్థం. గుడ్లగూబ అప్రమత్తత, జాగరూకతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు.
లక్ష్మీదేవి సంపద, శ్రేయస్సు, అదృష్టంతో ముడిపడి ఉంటుంది. కానీ నెమలి, హంస వంటి ఇతర అందమైన పక్షులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె తన వాహనంగా గుడ్లగూబను ఎందుకు ఎంచుకుంది? డబ్బు, మానవ స్వభావాన్ని చెప్పకనే చెప్తుంది. చీకటిలో ఉండే గుడ్లగూబ స్పష్టంగానూ చూడగలుగుతుంది. అందుకే లక్ష్మీదేవితో దానికున్న సంబంధం ఒక లోతైన ప్రతీకాత్మక అర్థాన్ని కలిగి ఉంది. అందరూ సంపదతో గుడ్డివారైనప్పుడు, స్పష్టంగా చూడగల సామర్థ్యం గురించే తప్ప అందం లేదా రూపానికి సంబంధించింది కాదని తెలుసుకోవాలి.
సంపద, సౌందర్యానికి ప్రతీక
సంపద, సౌందర్యానికి ప్రతీక అయిన లక్ష్మీదేవి తన వాహనంగా గుడ్లగూబను ఎందుకు ఎంచుకుంది? అని అనుమానం సహజమే. వాస్తవానికి గరుడుడు, హంస, నెమలి వంటివి మరింత ఆకట్టుకునే ఎంపికలుగా కనిపించినా ఇతరులు గమనించని సూక్ష్మమైన విషయాన్ని గుడ్లగూబ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సంపద వచ్చినపుడు ఎలా వ్యవహరించాలో తెలియజేస్తుంది.
చీకట్లోనూ చూడగల సామర్థ్యం
గుడ్లగూబలు తక్కువ కాంతిలో చూడటానికి, వేటాడటానికి చురుకుగా ఉంటాయి. అదే విధంగా డబ్బు శక్తిమంతులుగా, గొప్ప వాళ్లమని భావించేలా చేస్తుంది. అహంకారాన్ని, గర్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే సంపద వ్యక్తి మంచీ, చెడులను గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని ఎప్పటికీ దూరం చేయకూడదన్నది అంతరార్థం.
గుడ్లగూబ వాహనం మాత్రమే కాదు
గుడ్లగూబ లక్ష్మీదేవి వాహనం మాత్రమే కాదు. అది ఎల్లప్పుడూ కాపలా కాసే ఒక సంరక్షకుడిగానూ పురాణాల్లో వర్ణించారు. సంపద ఆర్థిక శ్రేయస్సులో ఒక భాగం. దానిని కాపాడుకోవడానికి జాగ్రత్తతో కూడిన నిర్ణయాలు, నష్టాల పట్ల అవగాహన, విచక్షణారహితంగా ఖర్చు చేయకుండా ఉండే క్రమశిక్షణ అవసరం. గుడ్లగూబ చీకటిలో ఎలాగైతే అప్రమత్తంగా ఉంటుందో, అలాగే జీవితం సుఖవంతంగా మారినప్పుడు ప్రజలు కూడా శ్రద్ధగా ఉండాలి. విజయం అతివిశ్వాసానికి లేదా తప్పుడు భద్రతా భావానికి దారితీయకూడదు.
లక్ష్మీ గుడ్లగూబ మనకు నేర్పేది
గుడ్లగూబ వాహనం సంపదకు, జ్ఞానానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ఆలోచించమని ప్రోత్సహిస్తుంది. డబ్బు సౌకర్యాన్ని, అవకాశాలను మాత్రమే అందిస్తుంది తప్ప ఆలోచనాపరులుగా లేదా బాధ్యతాయుతంగా మార్చలేదన్నది వాస్తవం. ప్రణాళిక లేకుండా చేసే ఖర్చులు, నష్టాలను పట్టించుకోని, లేదా ఇతరులను తక్కువగా చూసే వ్యక్తులు ఆర్థిక వనరులు ఉన్నా ఇబ్బందులు పడొచ్చు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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