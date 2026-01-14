తులసి వనంలో దొరికిన పాప- భగవంతుని భార్యగా మారిన గాథ! భోగి రోజే గోదా కల్యాణం ఎందుకు?
Goda Kalyanam History In Telugu : శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో 12 మంది ఆళ్వార్లలో శ్రీ ఆండాళ్ కూడా ఒకరు. ఈమెను గోదాదేవి అని, నాచియార్ అని కూడా పిలుస్తారు. రంగనాథుని స్తుతిస్తూ ఆండాళ్ రచించిన 30 పాశురాలను కలిపి తిరుప్పావై అంటారు. ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధంలో తిరుప్పావై ఒక భాగం. విష్ణుచిత్తుని తనూజ అయిన గోదాదేవి శ్రీరంగనాథుని వరిస్తుంది. సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుని స్వరూపమైన శ్రీరంగనాథుని మానవ కన్య అయిన గోదాదేవి వివాహం చేసుకుని ఆయనలో ఐక్యం అవుతుంది. భోగి రోజు వైష్ణవ ఆలయాల్లో శ్రీ గోదారంగనాయకుల కల్యాణం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
విష్ణుచిత్త తనూజ
శ్రీ విల్లిపుత్తూర్ లో శ్రీకృష్ణుని ఆలయంలో పూజా కైంకర్యాలు నిర్వహించే విష్ణుచిత్తునికి తులసి వనంలో గోదాదేవి పసిపాపగా దొరుకుతుంది. చిన్న వయసు నుంచి ఆమె శ్రీకృష్ణుని తన భర్తగా భావించి ఆయన కోసం తయారు చేసిన పూల మాలికలను ముందుగా తాను ధరించి కొలనులో నీటిలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకొని మురిసిపోతుండేది. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన విష్ణుచిత్తుడు స్వామి విషయంలో తీరని అపరాధం జరిగిందని గోదాదేవిని మందలిస్తాడు. అదే రోజు రాత్రి శ్రీకృష్ణుడు విష్ణుచిత్తునికి కలలో కనిపించి ఆండాళ్ ధరించిన మాలలు తనకు ఇష్టమని వాటినే తనకు అలంకరించమని చెబుతాడు.
దివ్య పాశురాలు
ఆండాళ్ శ్రీకృష్ణుడే తన భర్తగా భావించి ఆయనను కీర్తిస్తూ 30 పాశురాలు రచిస్తుంది. అవే తిరుప్పావై పాశురాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. అనంతరం ఆమె తండ్రి ఆమెకు వివాహం చేయదలచి ఆమె అభీష్టాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం వటపత్ర శాయితో మొదలు పెట్టి, 108 దివ్యదేశాలలో విష్ణు స్వరూపాలు వర్ణించి అందులో ఎవరిని ఆమె భర్తగా కోరుకుంటుంది అని అడగగా, శ్రీరంగంలో రంగనాథుని వర్ణించే సమయంలో ఆమె శరీరం గగుర్పాటుకు గురై, సిగ్గుతో తలవంచుకోగా ఆమె వరించింది శ్రీరంగనాయకుని అని విష్ణుచిత్తుడు గ్రహిస్తాడు. కానీ శ్రీరంగడు చూస్తే భగవంతుడు. ఈమె చూస్తే మానవకన్య ఈ వివాహం ఎలా జరుగుతుందా అన్న ఆందోళనతో ఉన్న విష్ణుచిత్తునికి కలలో శ్రీరంగనాయకుడు సాక్షాత్కరిస్తాడు.
స్వప్న సందేశం
శ్రీరంగనాథుడు విష్ణుచిత్తునితో "నువ్వు గోదా దేవిని తీసుకొని మేళతాళాలతో శ్రీరంగం వస్తే సాక్షాత్తూ పాండ్య మహారాజు ఛత్రధ్వజ చామరాదులతో, రత్నాదులచే అలంకరించబడిన దంతపు పల్లకిలో నిన్ను స్వాగతిస్తాడని, అక్కడే తాను గోదాదేవిని వివాహం చేసుకుంటానని" చెబుతాడు. ఆశ్చర్యపోయిన విష్ణుచిత్తుడు గోదాదేవిని, విల్లిపుత్తూరులోని ప్రజలనూ తీసుకుని శ్రీరంగానికి బయల్దేరాడు.
శ్రీరంగనిలో ఐక్యమైన గోదాదేవి
గోదాదేవి పెళ్లి కూతురిగా శ్రీరంగనాథుని అంతరాలయంలో ప్రవేశించి అందరూ చూస్తుండగానే ఆ రంగనాథునిలో ఐక్యమైపోయింది. ఇదంతా మకర సంక్రాంతికి ముందు రోజైన భోగినాడు జరిగింది కాబట్టి ఆనాటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం భోగి పండుగ రోజు దేశంలోని అన్ని వైష్ణవాలయాల్లో శ్రీ గోదా రంగనాయక కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరపడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
కల్యాణ యోగం
వివాహం కావలసిన కన్నెపిల్లలు శ్రీ గోదా రంగనాయక కల్యాణంలో పాలు పంచుకుంటే కోరుకున్న భర్త లభించి త్వరగా వివాహం అవుతుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు అన్యోన్య దాంపత్యం కూడా సిద్ధిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ఈ భోగి పండుగకు మనం కూడా శ్రీ గోదా రంగనాయకుల కల్యాణం వైభోగాన్ని చూసి తరిద్దాం. ఓం శ్రీ గోదా రంగనాయక స్వామియే నమః
