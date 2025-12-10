ETV Bharat / spiritual

దేవుడిని ఎక్కువగా పూజించేవారికి - కష్టాలు ఎక్కువగా వస్తాయా?

- మరణించిన వారి ఫొటోలు పూజగదిలో పెట్టకూడదా? - పండితులు చెబుతున్న కీలక విషయాలివే!

December 10, 2025

Hindu puja vidhanam : నూటికి 98 శాతం మంది దైవారాధన చేస్తుంటారు. ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థిస్తూ కష్టాల్లో తోడుండాలని వేడుకుంటారు. కోర్కెలు తీర్చాలని కోరుకుంటారు. ఇందుకోసం నిత్యం గుడికి వెళ్తుంటారు. ఇంట్లో కూడా పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే.. ఈ విషయంలో చాలా మందికి చాలా సందేహాలు ఉంటాయి. కొన్ని నమ్మకాలు కూడా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు దేవుడికి ఎక్కువగా పూజలు చేస్తే కష్టాలూ ఎక్కువగానే వస్తాయని అంటారు. ఆలయానికి వెళ్లిన తర్వాత తిరుగు ప్రయాణంలో ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా ఇంటికే చేరుకోవాలని అంటారు. ఇంకా.. పూజ గదిలో మరణించినవారి చిత్రాలు ఉంచకూడదని చెబుతుంటారు. ఇలాంటి విశ్వాసాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో నిజమెంత? అన్నది మాత్రం చాలా మందికి తెలియదు. ఈ సందేహాలను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి తీరుస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ చూద్దాం.

ఇంటికే వెళ్లాలా?

దేవాలయం అనేది ఆధ్యాత్మిక శక్తి కేంద్రం. ఆలయ పరిసరాల్లో భగవంతుడి తరంగాలు ప్రవహిస్తుంటాయి. గుళ్లకు వెళ్లినప్పుడు ఆ భక్తి తరంగాలు మనల్ని అలుముకుంటాయి. అందుకే మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ముఖం ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోతుంది. అలాంటి దైవిక శక్తిని మనలో ఇముడ్చుకున్న తర్వాత తిరిగి బయల్దేరినప్పుడు నేరుగా ఇంటికి వెళ్లడమే మంచిదట. ఇలా చేయడం ద్వారా పుణ్యక్షేత్రంలో సంపాదించుకున్న మనశ్శాంతిని, దైవ చింతనను మరికాసేపు మనతోనే ఉంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలా కాకుండా వేరే వాళ్ల ఇంటికి వెళ్తే.. అక్కడ వేరే విషయాలు చర్చించాల్సి రావచ్చు. మీ దైవ చింతనను స్వీకరించే పరిస్థితుల్లో వారు ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు మీ మనసులోని దైవ చింతన, ప్రశాంతత త్వరగా భంగమైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే.. ఆలయ సందర్శన తర్వాత నేరుగా ఇంటికే వెళ్లడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

ఎక్కువ పూజలు.. ఎక్కువ కష్టాలు? :

ఎక్కువగా పూజలు చేసే వారి కష్టాలు అంత త్వరగా తీరవని, వారిని దేవుడు మరింతగా పరీక్షిస్తాడని అనాదిగా చెబుతుంటారు. కానీ, ఇది నిజం కాదని, అపోహ మాత్రమేనని అంటున్నారు పండితులు. కష్టాలు, సుఖాలు అనేవి మన కర్మ ఫలితంగా వస్తాయని చెబుతున్నారు. సూర్యోదయం, అస్తమయం మాదిరిగా కష్టసుఖాలు కూడా ఒకదాని వెంట మరొకటి వచ్చిపోతూ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. దేవుడిని పూజించడం వల్ల కష్టాలను తట్టుకుని నిలబడే మనో ధైర్యం వస్తుందని, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేతప్ప, ఎక్కువగా పూజిస్తే కష్టాలు మొత్తం తొలగిపోతాయని అనుకోవడం, లేదా ఎక్కువగా కష్టాలు వస్తాయని అనుకోవడం అపోహేనని చెబుతున్నారు. విపరీతంగా నైవేద్యాలు పెట్టి, లెక్కలేనన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టడం కూడా మూఢభక్తి అవుతుందని అంటున్నారు. దీనినే "రావణపూజ" అని కూడా అంటారట. శివుడికి అసహనం కలిగించేలా రావణుడు తీవ్రంగా పూజలు చేయడం వల్ల ఆ పేరు వచ్చిందట. ప్రశాంతంగా, పద్ధతిగా పూజలు చేసి ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం పొందాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

చనిపోయినవారి ఫొటోలు :

కుటుంబ సభ్యులు కావొచ్చు, ఇంకెవరైనా ప్రముఖులు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు కావచ్చు.. మరణిస్తే వారి ఫొటోలు పూజగదిలో పెట్టుకోవచ్చా? లేదా? అనే విషయంలో చాలా మందికి స్పష్టత లేదు. కొంత మంది ఫొటోలు ఉంచకూడదని చెబుతారు. అయితే ఇది అపోహేనని సూర్యనారాయణమూర్తి చెబుతున్నారు. చనిపోయిన కుటుంబ సభ్యులకు ఉత్తమలోకాలు దక్కాలనే ఉద్దేశ్యంతో వారసులు పలు పూజలు చేస్తారు. పితృదేవతల కర్మల్ని శ్రద్ధగా పూర్తి చేస్తారు. ఇదంతా దైవ బలంతోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి మరణించిన వారి చిత్రపటాలను పూజగదిలో నిస్సందేహంగా పెట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే.. ఆ చిత్రాలను దక్షిణం వైపు ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ ఫొటోలు దేవతా విగ్రహాలకన్నా మరీ పెద్దగా ఉండకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

