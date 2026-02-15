పోర్చుగీసు దాడుల్లోనూ నిలిచిన శివలింగం - 400 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన శ్రీమంగేశి ఆలయం గురించి తెలుసా?
స్థల పురాణం ఏంటి? - పలు ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉన్న ఆలయం - శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులను ఆకర్షిస్తున్న శ్రీ మంగేశి ఆలయం - ఆలయ పూర్తి వివరాలు - పూజ విశేషాలివే
Published : February 15, 2026 at 5:02 AM IST
Sri Mangeshi Temple: మహాశివరాత్రి సందర్భంగా శివాలయాలన్నీ కిటకిటలాడుతాయి. ఇటు పంచారామాలు, అటు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలతో పాటు పంచభూత లింగ క్షేత్రాలు శివభక్తులతో కళకళలాడుతుంటాయి. కేవలం ఈ ఆలయాలు మాత్రమే కాకుండా పరమేశ్వరుడు స్వయంగా సంచరించిన మరికొన్ని శైవ క్షేత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ కోవలోకి చెందిన అతి ప్రాచీన శైవ క్షేత్రం శ్రీమంగేశి! ఇంతకు ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? క్షేత్ర విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీ మంగేశి మందిరం - గోవా!
ఒకప్పుడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఉండి, ప్రస్తుతం అతి చిన్న రాష్ట్రంగా ఉన్న గోవా ప్రకృతి సౌందర్యానికే కాదు ఆలయాలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ప్రదేశం సనాతన ధర్మానికి కూడా పేరెన్నికగన్నది. ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు స్వయంభువుగా వెలసిన మందిరం శ్రీమంగేశి మందిరం. ఇక్కడ సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు విహరించాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
ఒకసారి కైలాసంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు సరదాగా ఆటలాడుకుంటున్న సమయంలో పార్వతీదేవి గెలిచి శివుడు ఓటమి పొందుతాడు. దాంతో శివుడు కైలాసాన్ని విడిచి ఈ ప్రదేశానికి వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు. శివుడు లేని కైలాసంలో ఉండలేక పార్వతి కూడా శివుని వెతుక్కుంటూ ఇక్కడకు వచ్చింది. పార్వతిని పరీక్షించదలచి శంభునాథుడు ఒక పులి రూపంలో ఆమె ముందుకు వస్తాడు. ఒక్కసారిగా తన ముందు పులి ప్రత్యక్షం కావడంతో నిశ్చేష్టురాలైన పార్వతి కొంత తేరుకున్నాక 'త్రాహి మాం గిరీశ' అని ప్రార్ధించింది. అంటే 'పర్వతాలకు ప్రభువైన ఈశ్వరా నన్ను రక్షించు' అని అర్ధం. వెంటనే పరమేశ్వరుడు తన నిజరూపంలో పార్వతి ముందు ప్రత్యక్షం కాగానే అమ్మవారి ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. అమ్మవారు ఉచ్చరించిన 'మాం గిరీశ' అనే పదమే కాలక్రమేణా 'మంగేశ్' గా, శ్రీమంగేశిగా మారిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ చరిత్ర
పరమ శివుడు ప్రత్యక్షమైన జువారి నది ఒడ్డునే శ్రీమంగేశి ఆలయాన్ని నిర్మించారు. కొంతకాలం తర్వాత పోర్చుగీసు వారు ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసారు. ఆ సమయంలో భక్తులు గర్భాలయంలోని శివలింగాన్ని సమీపంలోని 'ప్రియల్' కు తరలించారు. అక్కడే 400 సంవత్సరాల పాటు మంగేశుడు పూజలందుకున్నాడు. తిరిగి 18 వ శతాబ్దంలో మరాఠా సైన్యాధికారి రామచంద్ర సుక్తాంకర్ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించి శివలింగాన్ని పునఃప్రతిష్టించారు.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీమంగేశి ఆలయంలో ఉన్న ఎత్తైన దీపస్తంభం భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. మంగేశుడు వెలసివున్న గర్భాలయంలో పాటు వినాయక, భైరవ, ముక్తేశ్వర్, గ్రామదేవత శాంతేరి, దేవి భగవతి తదితర దేవి దేవతలు ఉపాలయాలు కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
పూజోత్సవాలు
శ్రీమంగేశి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ నిత్య పూజలతో పాటు ప్రతి సోమవారం అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. ప్రతి మాసంలో వచ్చే మాస శివరాత్రి రోజు ప్రత్యేక అభిషేక పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే కార్తీక మాసం నెల రోజులు ఆలయం దీపాల శోభతో కాంతులీను తుంటుంది. ఇక మహాశివరాత్రి సందర్భంగా జరిగే జాతర చూడటానికి పొరుగు రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
గోవాకు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి రైలు, విమాన, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. గోవా రాజధాని పనాజీ నుంచి 22 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న శ్రీమంగేశ్ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి బస్సు, ప్రైవేటు రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ శివరాత్రికి మనం కూడా శ్రీమంగేశి క్షేత్రానికి వెళ్లి పరమేశ్వరుని దర్శిద్దాం, తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం