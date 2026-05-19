మహిళా రూపంలో దర్శనమిచ్చే హనుమ- ప్రపంచంలోనే ఏకైక క్షేత్రం- గిరిజాబంధ్ మందిర్ విశేషాలివే!
'మాతా హనుమాన్'గా దర్శనమిచ్చే ఆలయం- విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసి ఆలయం నిర్మించిన పృథ్వీరాజు- ఛత్తీస్గఢ్లోని గిరిజాబంధ్ హనుమాన్ ఆలయం విశేషాలు మీకోసం!
Published : May 19, 2026 at 2:44 AM IST
Girijabandh Hanuman Temple : సాధారణంగా హనుమంతుడు అన్ని ఆలయాల్లో ఒంటరిగానే దర్శమిస్తాడు. వేద విద్యాభ్యాసం కోసం సువర్చలను వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ హనుమ ఎక్కడ సతీ సమేతంగా కూడా దర్శనమివ్వడు. హనుమ ప్రతిచోటా బ్రహ్మచారిగా, పురుష రూపంలోనే పూజలందుకుంటాడు. కానీ, ఒక చోట మాత్రం హనుమంతుడు మహిళా రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు.
'మాతా హనుమాన్' మందిర్
ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అయిన హనుమను మహిళా రూపంలో అలంకరించి 'మాతా హనుమాన్'గా పూజించే ఆలయమే 'గిరిజాబంధ్ హనుమాన్' క్షేత్రం. ప్రపంచంలో హనుమ మహిళా రూపంలో దర్శనమిచ్చే ఏకైక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయం ఛత్తీస్గఢ్లోని రతన్పూర్లో ఉంది. ఈ ఆలయంలో హనుమంతుడు మహిళా రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. సుమారు 10,000 సంవత్సరాల ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆసక్తి కలిగించే హనుమ స్వరూపం
హనుమంతుడు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే పరాక్రమ రూపానికి భిన్నంగా, మాతృత్వంతో కూడిన మహిళా రూపంలో స్వామి దర్శనమివ్వడం నిజంగా విశేషం. ఛత్తీస్గఢ్లోని రతన్పూర్ మహా మాయా దేవి క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అటువంటి శక్తి పీఠం ఉన్న చోట హనుమంతుడు కూడా మహిళా రూపంలో ఉండటం వెనుక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఉంది. అదేమిటో చూద్దాం.
స్థల పురాణం
పూర్వం ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే పృథ్విదేవజు అనే రాజుకు కర్మ వశాత్తు కుష్ఠు వ్యాధి సోకింది. అప్పుడు ఆ రాజు కుష్ఠు వ్యాధి నుంచి విముక్తి కోసం హనుమంతుని ప్రార్ధిస్తాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత హనుమంతుడు రాజుకు స్వప్నంలో కనిపించి, తన విగ్రహం ఉన్న ఉనికిని తెలుపుతాడు. హనుమ తన విగ్రహాన్ని వెతికి తీసుకు వచ్చి ఆలయాన్ని నిర్మించమని రాజును ఆదేశించాడంట. హనుమ చెప్పిన ప్రకారం పృథ్వి రాజు సైన్యాన్ని పంపించి వెతికించగా హనుమ చెప్పిన ప్రదేశంలో మహిళా రూపంలో ఉన్న వానరవీరుడి విగ్రహం లభించిందంట!
విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసి ఆలయం నిర్మించిన పృథ్వీరాజు
సైన్యం తెచ్చిన విగ్రహాన్ని చూసి పృథ్వీరాజు ముందు కొంత ఆశ్చర్యపోయినా, హనుమంతుని లీలావిశేషాలపై ఉన్న నమ్మకంతో గొప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించి మహిళా రూపంలో వానరవీరుని విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాడంట! ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు హనుమ ఈ గిరిజాబంధ్ ఆలయంలో మహిళా రూపంలోనే పూజలందుకుంటున్నాడు.
ఆలయ విశేషాలు
గిరిజాబంధ్ హనుమాన్ ఆలయంలో మహిళా రూపంలో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి భుజాల మీద రామలక్ష్మణులు ఉంటారు. ఆలయంలో హనుమ మూలమూర్తి మహిళ ధరించే కుంకుమ, ముక్కుపుడక, కొంగు తదితర అలంకరణలతో శక్తిస్వరూపిణిగా దర్శనమివ్వడం విశేషం. స్వామి పాదాల కింద అహిరావణుడు, మహిరావణుడు అణచి వేయబడి ఉంటారు.
పూజోత్సవాలు
గిరిజాబంధ్ హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రతి రోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం త్రికాల పూజలు జరుగుతాయి. మంగళవారం, శనివారం స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, హారతులు నిర్వహిస్తారు. ఇక శ్రీరామనవమి, హనుమజ్జయంతి వంటి పర్వదినాలు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తారు.
దర్శన ఫలం
హనుమంతుడు మహిళా రూపంలో దర్శనమిచ్చే ఈ ఆలయంలో స్వామికి సింధూర పూజ జరిపించుకోవడం వల్ల సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. అలాగే ఆంజనేయ స్వామికి ప్రీతికరమైన తమలపాకు పూజ చేయించడం వల్ల కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయని అంటారు. సంతానం లేని వారు, మొండి వ్యాధులతో బాధపడేవారు గిరిజాబంధ్ హనుమాన్ ఆలయంలో మహిళా రూపంలో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుంటే సత్వర ఫలితం ఉంటుందని భక్తుల నమ్మకం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ఛత్తీస్గఢ్లోని రతన్పూర్లో కొలువైన గిరిజాబంధ్ హనుమాన్ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలున్నాయి.
మనం కూడా గిరిజాబంధ్ హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శించి ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు పొందుదాం. జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
