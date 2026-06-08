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ఒకే గర్భాలయంలో రెండు శివలింగాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే నాగ, కేతు దోషాలు తొలగడం ఖాయం!

పల్నాడు జిల్లా బెల్లంకొండలో వెలసిన గౌతమేశ్వర నాగేశ్వర స్వామి ఆలయం - ఒకే గర్భాలయంలో ఋషి ప్రతిష్ఠిత లింగం, స్వయంభూ లింగం

Gautameswara Nageswara Temple
Gautameswara Nageswara Temple (EENADU (Representative Image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 4:00 AM IST

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Gautameswara Nageswara Temple : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరమ శివుడు వెలసిన దివ్యక్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సాధారణంగా దేవాలయాలు స్వయంభువు ఆలయాలు, ఋషి ప్రతిష్ఠిత ఆలయాలు, మానవ ప్రతిష్ఠిత ఆలయాలు అని మూడు విధాలుగా ఉంటాయి. వీటిలో మానవ ప్రతిష్ఠిత ఆలయాల కంటే ఋషి ప్రతిష్ఠిత ఆలయాలు గొప్పవని, ఋషి ప్రతిష్ఠిత ఆలయాల కంటే స్వయంభువు ఆలయాలు అత్యున్నతమైనవని ఆగమ శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇటు స్వయంభువు లింగంతో పాటు ఋషి ప్రతిష్ఠిత లింగం కూడా ఒకే ఆలయంలో కొలువైన ఓ మహిమాన్వితమైన శైవక్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఒకే గర్భాలయంలో రెండు శివలింగాలు
పరమేశ్వరుడు లింగరూపంలో స్వయంభువుగా ప్రకటితమైన ఆలయాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఇటు చారిత్రకంగా, అటు పౌరాణికంగా ప్రసిద్ధి చెందిన పల్నాడు జిల్లా బెల్లం కొండ మండల కేంద్రమైన బెల్లం కొండ గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ గంగా పార్వతి సమేత గౌతమేశ్వర నాగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఎంతో మహిమాన్వితమైన దేవస్థానం. ఇక్కడ ఒకే గర్భాలయంలో స్వయంభువు లింగం, మహర్షి ప్రతిష్ఠిత లింగం కొలువై ఉండటం విశేషం. గౌతమ మహర్షి ఇక్కడ శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం కరవు కాటకాలు సంభవించినప్పుడు ప్రాణులకు ఆహారం దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో గౌతమ మహర్షి తన తపోశక్తితో పంటలు పండించి తన భార్య అహల్యతో కలిసి ఎంతోమందికి అన్నదానం చేశారు. ఈ విధంగా గౌతమ మహర్షి కీర్తి వ్యాపించడం సహించలేని కొంతమంది అసూయ పరులైన ఋషులు గౌతముని పొలాల్లోకి ఒక గోవును విడిచి పెడతారు. ఆ గోవు పంటలు పాడు చేస్తుంటే గౌతమ మహర్షి ఒక దర్భతో దానిని అదిలిస్తాడు. ఈ స్వల్ప కారణానికే ఆ గోవు మరణిస్తుంది. ఆ గోవు మరణించడం గిట్టనివారు పన్నిన పన్నాగమే!

గౌతముని దేశ సంచారం
జరిగిన దానికి గౌతమ మహర్షి ఎంతో చింతించి గోహత్య పాతకాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి అనేక ప్రదేశాల్లో తపస్సులు చేసి, శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించినట్లుగా పురాణ గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో గౌతమ మహాముని బెల్లంకొండలో కూడా తపస్సు చేసి శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే గర్భాలయంలో వెలసి ఉన్న ఋషి ప్రతిష్ఠిత లింగానికి గౌతమేశ్వరుడు అని అంటారు. ఈ రకంగా ఋషి ప్రతిష్ఠితమైన ఈ శివలింగం భక్తులచే పూజలందుకుంటుండగా ఒక సంఘటన జరిగింది.

స్వయంభువుగా వెలసిన శివుడు
సుమారు 120 సంవత్సరాల క్రితం ఒకానొక పుణ్యతిథి రోజు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో పరమేశ్వరుడు బెల్లంకొండ గ్రామంలోని 11 మందికి ఏకకాలంలో స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి గౌతమేశ్వరుని ఆలయానికి ఈశాన్యభాగంలో నాగజెముడు గుట్టల్లో దేవతలచే పూజలందుకున్న బ్రహ్మసూత్రం కలిగి ఉన్న సాలగ్రామ శివలింగం సర్పం రక్షణలో ఉందని, దానిని వెలికి తీసి గౌతమేశ్వర లింగానికి తూర్పు భాగంలో ప్రతిష్ఠించమని శివుడు వారిని ఆదేశించాడు. అలాగే ఆ శివలింగానికి 'నాగేశ్వర లింగం' అనే పేరును కూడా పరమేశ్వరుడే సూచించినట్లు ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది.

ఇందుకే మహిమాన్వితం
ఒకే ఆలయంలో ఇటు స్వయంభువు లింగం, అటు ఋషి ప్రతిష్ఠిత లింగం రెండూ వెలసి ఉండటం చేత ఈ ఆలయం అత్యంత మహిమాన్వితమైనదని అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు.

బ్రహ్మసూత్రం విశేషం
సాధారణ శివాలయాలు కన్నా బ్రహ్మసూత్రం ఉన్న దేవాలయాలు దర్శించి, అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించడం వలన మామూలు ఆలయాలలో చేసే పూజల కన్నా కోటిరెట్ల అధిక ఫలితం లభిస్తుందని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది. నిజానికి బ్రహ్మసూత్ర శోభితమైన శివాలయాన్ని దర్శించాలంటే పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం ఉండాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో గౌతమేశ్వరుడు, నాగేశ్వర లింగాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. ఆలయ ప్రాంగణంలో గంగా, పార్వతి దేవి ఆలయాలు కూడా వెలసి ఉన్నాయి.

నాగ సర్ప దోషాలు తొలగించే దివ్యక్షేత్రం
బిల పర్వత మూలంలో ఆవిర్భవించి గౌతమేశ్వర, నాగేశ్వర నామాలతో జంట లింగాల రూపంలో పూజలందుకుంటున్న ఈ క్షేత్రంలోని పరమేశ్వరుని మనస్ఫూర్తిగా పూజిస్తే విద్య, ఆరోగ్యం, వివాహం, ఐశ్వర్యం వంటి అభీష్టాలను నెరవేరుస్తాడని ప్రతీతి. కేతు గ్రహ దోషంతో పాటు, నాగదోషం ఉన్నవారు నాగేశ్వర లింగాన్ని పూజించడం ద్వారా కళత్ర దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. అలాగే అవివాహితులు ఈ స్వామిని పూజిస్తే యోగ్యులైన వారితో శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతుందని, సంతానం లేనివారు పూజిస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని నమ్మకం.

దేవతా సర్పం
గౌతమేశ్వర నాగేశ్వర శివాలయానికి దక్షిణం వైపు సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన పుట్ట ఉంది. ఈ పుట్టను స్థానికులు కులమతాలకతీతంగా పూజించడం విశేషం. ప్రతినిత్యం ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించే ఎంతో మంది భక్తులకు ఈ పుట్టలోని దేవతా సర్పం లీలామాత్రంగా కనిపించడం విశేషం. ఇటు స్వయంభువు లింగంగా, అటు ఋషి ప్రతిష్ఠిత లింగంగా ఎన్నో మహిమలకు నెలవైన ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించడం ద్వారా భక్తుల అభీష్టాలు తప్పక నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ మహిమాన్వితమైన ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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