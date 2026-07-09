గరుడ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చా? మరణానంతరం మాత్రమే చదవాలా? నిజమెంత?
అష్టాదశ పురాణాల్లో గరుడ పురాణం అత్యంత విశిష్టమైన వైష్ణవ గ్రంథం- మరణానంతర జీవితం, కర్మఫలాలు, ధర్మాచరణ, పాపపుణ్యాల గురించి వివరణ- గరుడ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం అశుభమనే ప్రచారంలో ఎంతవరకు నిజం ఉంది?
Published : July 9, 2026 at 3:59 AM IST
Can We Keep Garuda Purana at Home : అష్టాదశ పురాణాల్లో గరుడ పురాణానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువు తన వాహనమైన గరుత్మంతునికి బోధించిన వైష్ణవ పురాణమే గరుడ పురాణం. ఇందులో మొత్తం 18,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి మరణించే వరకు చేయాల్సిన కర్మలు, ఆచారాల గురించి ఇందులో వివరించబడింది. గరుడ పురాణం ఎక్కువగా మరణానంతర విషయాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కలిగి ఉండడం చేత మిగిలిన పురాణాల మాదిరిగా ఈ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చా అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది. ఈ అంశంపై మరింత సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనాన్ని పూర్తిగా చదవాల్సిందే!
గరుడ పురాణం విశిష్టత
వ్యాస మహర్షి రచించిన అష్టాదశ పురాణాల్లో గరుడ పురాణం కూడా ఒకటి. ఈ గరుడ పురాణంలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు, తాము చేసిన పనులను బట్టి ఎలాంటి శిక్షలు అనుభవిస్తారో వివరించబడింది. అంతేకాదు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మరణించే వరకు ఏమేమి జరుగుతాయనే పూర్తి వివరాలు గరుడ పురాణంలో ఉన్నాయని పండితులు చెబుతారు. మనం మరణించిన తర్వాత మన ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుందనే వివరాలను కూడా పొందుపరిచారు. అసలు గరుడ పురాణం మామూలు వ్యక్తులు చదవచ్చా? చదవాలంటే ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
గరుత్మంతునికి శ్రీ మహావిష్ణువు బోధించిన పురాణం
గరుడ పురాణం పేరుకు పురాణం అయినప్పటికీ మిగతా పురాణాలు చదివినంత తేలికగా, ఆసక్తిగా గరుడ పురాణం చదవడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. అందుకు కారణం గరుడ పురాణం పట్ల ప్రచారంలో ఉన్న అపోహలే అని చెప్పవచ్చు. ఈ పురాణం లోని విషయాలు గరుత్మంతుడి సందేహాలను తీర్చడానికి శ్రీమహావిష్ణువు చెప్పే సమాధానాలుగా కనిపిస్తాయి.
మరణానంతరం మాత్రమే చదవాలా?
పురాణాల ప్రకారం, గరుడ పురాణాన్ని కుటుంబ సభ్యుల మరణం తర్వాత మాత్రమే పారాయణ చేస్తారు. చనిపోయిన వారి ఆత్మ 13 రోజుల పాటు ఇంట్లో ఉంటుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ సమయంలో గరుడ పురాణం చదవం వల్ల చనిపోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరుతుందని, మోక్షం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు.
గరుడ పురాణంలోని ముఖ్యాంశాలు
గరుడ పురాణంలో మరణించిన వ్యక్తి దేహాన్ని వదిలిన తరువాత ఆత్మ ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది? ఆ సమయంలో జీవికి ఎదురయ్యే పరిస్థితులు ఈ పురాణంలో స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో, కొన్ని కుటుంబాల్లో శ్రాద్ధ సమయాల్లో గరుడ పురాణం చదవడం ఆనవాయతీగా వస్తోంది.
మరణించిన వారికి ఉత్తమ గతులు
ఇంట్లో ఎవరైనా మరణించిన సందర్భాల్లో గరుడ పురాణం చదవడం వల్ల చనిపోయిన తమ కుటుంబ సభ్యులకు ఉత్తమగతులు కల్పించడానికి ఎలాంటి ఆచార వ్యవహారాలు పాటించాలి? ఎలాంటి విధులు నిర్వహించాలి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. నిజానికి ఈ విషయాలన్నీ ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవలసినవే!
మరుగున పడుతున్న నిజాలు
ప్రస్తుత కాలంలో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు గరుడపురాణం చదవాలనే విషయం మరుగున పడిపోయింది. ఎందుకు వచ్చిందో, ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ, గరుడ పురాణం చదవడం వలన ఎవరైనా మరణిస్తారేమో అనే సందేహం ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఈ కారణంగానే గరుడ పురాణం ఇంట్లో ఉంచుకోవడం అశుభం అనే భావన ప్రతి ఒక్కరిలో పెరిగి పోయింది. అందుకే ఎంతో గొప్పదైన గరుడ పురాణం ఎవరి ఇంట్లో కనిపించకుండా పోయింది. ఎవరి నోటా వినిపించకుండా పోయింది.
పండితులు ఏమి చెబుతున్నారు?
పరలోకంలో ఆత్మగా జీవుడు కొనసాగించే యాత్ర గురించి అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతోనే వ్యాసభగవానుడు రచించిన పురాణం కాబట్టి నిస్సందేహంగా ఈ పురాణాన్ని అందరూ ఇంట్లో ఉంచుకుని చదువుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
గరుడ పురాణం నిషేధించిన కర్మలు
కొన్ని విషయాలను పాపాలని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. అవి బ్రహ్మహత్య, శిశుహత్య, గో హత్య, స్త్రీ హత్యల వంటివి. అలాగే రహస్యంగా పాపపు పని చేసేవారు, గురువులు, పండితులు, దేవతలు, స్త్రీ, శిశు ధనం హరించేవారు కూడా నరకంలో శిక్షలను అనుభవించక తప్పదంటుంది. అలాగే పుణ్యతీర్థాలను, సజ్జనులను, సత్కర్ములను, గురువులను, దేవతలను నిందించేవారు యమలోకంలో దక్షిణపు మార్గాన నడవాల్సి ఉంటుందట.
భయంకర పాపాలు ఇవే!
పురాణాలను, వేదాలను, మీమాంస, న్యాయశాస్త్రాలను, వేదాంత శాస్త్రాలను దూషించేవారు, ఇతరులు సంతోషంగా ఉంటే దుఃఖించేవారు, ఎదుటివారు దుఃఖిస్తుంటే ఆనందించేవారు, చెడుమాటలు పలికేవారు కూడా దుర్గతుల పాలు కాక తప్పదు. పెద్దల హితోపదేశాన్ని వినని వారు, ఆత్మస్తుతి, పరనింద చేసేవారు, అధర్మ మార్గంలో నడిచే వారు ఒకరకానికి చెందిన వారైతే ఇంకా నీచమైన పనులు చేసేవారు మరి కొందరున్నారు.
వైతరణి నది దాటి తీరాల్సిందే!
తల్లిదండ్రులను, గురువును, ఆచార్యులను అవమానించేవారు, భార్యను అకారణంగా ద్వేషించి విడిచిపెట్టేవారు, ఏదైనా ఇస్తానని మాట తప్పినవారు, ఇచ్చిన దానిని తిరిగి తీసుకునేవారు, దానం ఇచ్చి బాధపడేవారు వైతరణిని దాటక తప్పదు. దానం చేసేవారిని ఇవ్వవద్దని ఆపేవారు, యజ్ఞ విధ్వంసకులు, హరికథకులకు విఘ్నం కలిగించేవారు, పరుల భూముల సరిహద్దులను చెరిపి ఆక్రమించేవారు, పశువులకి మేత లేకుండా చేసేవారు, పశుహత్య చేసేవారు, యమలోకంలో దక్షిణమార్గాన ఉన్న వైతరణిలో నరకబాధలు అనుభవించాల్సిందే అని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
నిత్య జీవితంలో నిషిద్ధకర్మలు
అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పేవారు, వంచన చేసి ధనం సంపాదించేవారు, దొంగతనం చేసేవారు, పచ్చని చెట్లను నరికేవారు, ఫలవృక్షములను పూల తోటలు ధ్వంసం చేసేవారు, తీర్థయాత్రలు చేసేవారికి ఆటంకం కలిగించే వారు కూడా యమబాధలు అనుభవించాల్సిందే అని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
భయం లేనిదే బతుకు లేదు!
ప్రతి ఒక్కరికి భయం ఉండాలి. అది దైవభీతి కావచ్చు, పాపభీతి కావచ్చు! తప్పు చేస్తే దండన తప్పదేమో అనే భయం లేకుంటే మనిషికి, మృగానికి భేదం లేకుండా పోతుంది. అందుకే ఋషులు ఎంతో ముందుచూపుతో పురాణాలను రచించి మానవజాతికి అందించారు.
ఇదే కదా మానవ నైజం
దాదాపుగా మన పురాణాలన్నింటిలోనూ అది చేస్తే పాపం, ఇది చేస్తే పాపం అని చెప్పడం వలన అది రుచించక వాటిని పక్కన పడేస్తాం. వాస్తవానికి మనిషిని సత్య మార్గంలో నడిపించాలంటే భయం కూడా అవసరమే. గరుడ పురాణంలో అన్నీ ఇలాంటి విషయాలే ఉంటాయి. మనిషి మనిషిగా బతకాలంటే భయం భక్తి రెండు ఉండాల్సిందే! అందుకే గరుడ పురాణం చదవాలని ఆధ్యాత్మికవేత్తలు చెబుతున్నారు.
మహత్తరమైన గ్రంథం
గరుడ పురాణం మనిషిని సన్మార్గంలో నడిపించడానికి మన మహర్షులు రాసిన ఒక మహత్తరమైన గ్రంథం. దీనిని చదవడం వల్ల మనిషి తన జీవితాన్ని మంచి మార్గంలోకి మలచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అందుచేత గరుడ పురాణం ఇంటిలో ఉండటం కూడా మంచిది కాదని జరిగే ప్రచారాలలో ఏమాత్రం యథార్థం లేదని పండితులు చెబుతున్నారు. అన్ని పురాణాల మాదిరిగానే గరుడ పురాణాన్ని కూడా ఇంట్లో నిరభ్యంతరంగా ఉంచుకోవచ్చని పెద్దలు చెబుతున్నారు.
గరుడ పురాణాన్ని చదవడం వల్ల ఏది తప్పో. ఏది ఒప్పో తెలుసుకుని మానవుడు సన్మార్గంలో నడుచుకోగలడు. తద్వారా సమాజంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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