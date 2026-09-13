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గణపయ్యకు 'గరిక' అంటే ఎందుకంత ఇష్టం? - దాని వెనుక ఉన్న పురాణగాథ ఇదే!

వినాయకుడి పూజలో 'గరిక' ఎందుకు ఉంచుతారో తెలుసా? - పురాణాలు చెబుతున్న అసలు రహస్యమిదే!

Garika Importance
వినాయక పూజ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 12:50 PM IST

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Garika Importance in Ganesh Puja : కొత్తగా ఏ పని స్టార్ట్ చేసినా, ఎలాంటి శుభకార్యం చేసినా మొదట పూజించేది వినాయకుడినే. ఆర్భాటాలు, హంగులు లేకుండా గరికతో పూజించినా చాలు కరుణించి వరాలిస్తాడు మన విఘ్నేశ్వరుడు. మరి, వినాయక చవితి వేళ గణపయ్యకు గరిక అంటే ఎందుకంత ఇష్టం? దాని వెనుక ఉన్న పురాణగాథ ఏంటి? గరికతో గణనాథుడిని పూజించడం ద్వారా ఆయన అనుగ్రహం ఎలా లభిస్తుంది? వంటి విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గణపయ్యకు పత్రి పూజ అంటే ఇష్టం. అందునా 'గరిక' చాలా ప్రీతికరమైనది. విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించేటప్పుడు ముఖ్యంగా వినాయక చవితి వంటి వ్రతాల్లో 21 రకాలతో 'ఏకవింశతి పత్ర పూజ' మనం చేస్తాం. వినాయకుడిని అక్షింతలతో పూజించడం, మాచిపత్రం పూజయామి, బృహతీ పత్రం పూజయామి, దత్తూర పత్రం పూజయామి, అర్క పత్రం పూజయామి అంటూ ఇలా 21 రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి పత్రాలతో లంబోదరుడిని మనం పూజించినప్పటికీ, గణపతి పూజలో గరికను ప్రత్యేకంగా వాడుతాం. అయితే, వినాయక పూజలో గరికను వాడడానికి గల ముఖ్య కారణాన్ని ప్రముఖ పంచాగకర్త, జ్యోతిష్యులు చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ ఇలా వివరిస్తున్నారు.

మనకు పురాణాల ప్రకారం, అనలాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు. ఆ రాక్షసుడు దేవతలు, ఋషులను అనేక ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉండగా, అతడి నుంచి రక్షించమని విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రార్థిస్తారు. అప్పుడు ఆ రాక్షసుడిని లంబోదరుడు మింగేయడం జరుగుతుంది. అలా ఆ రాక్షసుడిని మింగిన తర్వాత విఘ్నేశ్వరుడి శరీరమంతా కూడా వేడెక్కిపోతుంది. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా గణపతి శరీరంలో వేడి తగ్గట్లేదు. ఆ మంటలను తగ్గించడానికి దేవతలూ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తారు.

ఈ క్రమంలోనే విష్ణువు తన కమలాన్ని వినాయకుడికి ఇస్తాడు. పరమేశ్వరుడు తన మెడలోని పామును విఘ్నేశ్వరుడి బొజ్జ చుట్టూ చుడతాడు. ఇలా ఎన్ని పరిచర్యలు చేసినా గణపతి శరీరంలో మంటలు తగ్గలేదు. చివరకు కొంతమంది ఋషులు వచ్చి 21 గరిక పోచలు ఘనాపాటి సమర్పిస్తే గణపతి శరీరంలో వేడి తగ్గుతుందని చెప్పడం వల్ల 21 గరిక పోచలు విఘ్నేశ్వరుడి తలపై ఉంచగానే లంబోదరుడి శరీరంలో మంటలు తగ్గి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అప్పటి నుంచి వినాయకుడిని గరికతో పూజించాలనేటువంటి సంప్రదాయం ఈ పురాణ కథ ద్వారా వచ్చిందని పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయని చెబుతున్నారు పంచాంగకర్త ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ.

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విఘ్నేశ్వరుడి వరం :

గరికపోచలు సమర్పించాక విఘ్నేశ్వరుడి శరీరంలో మంటలు తగ్గగానే వినాయకుడు ఎవరైతే తనను గరికపోచలతో పూజిస్తారో వారికి ఎల్లప్పుడూ తన ఆశీస్సులు ఉంటాయని, వారి సకల మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని వరమిస్తాడు. అంతేకాదు, ఏ పని అయినా ప్రారంభించేటప్పుడు, శుభకార్యాల టైమ్​లో గణపతిని గరికతో పూజిస్తే చేసే పనుల్లో విఘ్నాలు ఉండవని కూడా వరమిస్తాడు.

గరిక బుద్ధికి ప్రతీక :

గరిక చాలా సులభంగా లభించేటటువంటిది. వినాయకుడిని పూజించేవారికి ఆడంభరాలతో పని లేదు. ఆయనకు భక్తి, శ్రద్ధలు ప్రాధాన్యం. భక్తితో ఎక్కడైనా దొరికేటటువంటి గరిక పోచలు సమర్పించినట్లయితే, ఆయన చాలా ఆనందించి విఘ్నాలను తొలగిస్తాడట. అలాగే, గరికకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలలో ఎటువంటి ప్రాంతంలోనైనా సరే, నీరు ఉన్నా లేకపోయినా ఇది పెరిగేటటువంటి స్థితి ఉంటుంది. అదేవిధంగా, గరిక బుద్ధికి ప్రతీకగా చెబుతారు. అటువంటి గరికను వినాయకుడికి సమర్పించడం చేత ఆయన బుద్ధి వికాసాలను, జ్ఞానమును, మోక్ష మార్గాన్ని కలుగజేస్తాడు. అందుకనే పిల్లలకి చదువు రావాలనుకునేటువంటి వారు గనుక విఘ్నేశ్వరుని పిల్లల చేత గరికతో పూజింపచేయగలిగితే వారికి చదువు బాగా వస్తుంది. బుధుడి అనుగ్రహం, కేతువు అనుగ్రహం చేత చదువు, జ్ఞానము, సిద్ధి లభిస్తాయని శాస్త్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి. అందుకే, గణపతిని గరికతో పూజించడం చేత వారికి శుభాలు కలుగుతాయని, వినాయకుడి పురాణ కథల ద్వారా తెలియజేశారని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ.

గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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వినాయకుడి పూజలో గరిక ప్రాధాన్యత
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