గర్భగుడిలో విగ్రహమే లేదట- కేవలం పాదుకలను మాత్రమే దర్శించుకోవాలట- దత్త క్షేత్రం విశేషాలు తెలుసా?

Ganagapur Dattatreya Temple
Ganagapur Dattatreya Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 12:03 AM IST

3 Min Read
Ganagapur Dattatreya Temple : సాధారణంగా మనం ఏదైనా పుణ్య క్షేత్రానికి వెళ్లినప్పుడు భగవంతుడిని దర్శించుకుని ప్రసాదం కొనుక్కుని వచ్చేస్తాం. లేదా అక్కడ పెట్టే అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాం. కానీ కర్ణాటకలోని శ్రీ క్షేత్ర దత్తాత్రేయ ఆలయంలో నదీ స్నానం, దేవతామూర్తుల దర్శనం అన్నీ ఓ పద్ధతి ప్రకారం చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు ఇక్కడి ఊరివారి నుంచి భిక్ష స్వీకరించడం, తాము కూడా భిక్ష వెయ్యడం చేస్తారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజం. దత్త క్షేత్రాల్లో ఒకటైన గణగాపూర్‌లో ఈ సంప్రదాయాన్ని మనం చూడవచ్చు. దత్తజయంతి సందర్భంగా గాణగాపూర్‌లో వెలసిన దత్తుని అవతార విశేషాలను, క్షేత్ర మహత్యాన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.


గాణగాపూర్‌ దర్శనం సకలపాప హరణం
దత్తాత్రేయుడి అవతారమైన నరసింహ సరస్వతి కొలువుదీరిన గాణగాపూర్‌ ఆలయ దర్శనం సర్వపాప హరణమని ప్రతీతి. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర స్వరూపంగా, భూత, భవిష్యత్‌, వర్తమాన కాలాలకు ప్రతిరూపంగానూ దత్తాత్రేయుడిని భావిస్తాం. ఆ దత్తాత్రేయుడు కొలువుదీరిన ఆలయమే గాణగాపూర్‌ శ్రీ క్షేత్ర దత్తాత్రేయ సన్నిధానం. కర్ణాటకలోని గుల్బర్గా జిల్లాలోని ఈ క్షేత్రంలో దత్తాత్రేయ స్వామి తన రెండో అవతారమైన నరసింహ సరస్వతిగా పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ఈ ఆలయాన్ని పదమూడో శతాబ్దంలో నిర్మించారు.

స్థలపురాణం
సాక్షాత్తూ త్రిమూర్తులే దత్తాత్రేయుడి రూపంలో అత్రి మహర్షి అనసూయ దంపతులకు వరపుత్రుడిగా జన్మించారు. ఆ స్వామే కలియుగంలో నరసింహ సరస్వతిగా గాణగాపూర్‌లో అవతరించాడనీ కథనం. అలా అవతరించిన నరసింహ సరస్వతి కాశీకి వెళ్లి కృష్ణ సరస్వతి అనే స్వామి దగ్గర సన్యాసదీక్ష స్వీకరించాడు. అనంతరం తీర్థయాత్రలు చేస్తూ కర్ణాటకలోని గాణగాపూర్‌లోనూ 23 సంవత్సరాలు ఉన్నాడట. చివరకు తన పాదుకలను ఇక్కడే వదిలేసి మఠాన్ని నిర్మించి శ్రీశైలంలోని కదళీవనంలో అవతార సమాప్తి గావించాడని పురాణగాథ. అలా గాణగాపూర్‌లో ఆలయం ఏర్పడిందని అంటారు.

దర్శనం ఎలా చేసుకోవాలంటే!
గాణగాపూర్‌లో స్వామిని దర్శించడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. ముందుగా ఈ ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు నదీస్నానం చేయాలి. ఆ తరువాత నరసింహ సరస్వతి నిర్గుణ పాదాలను దర్శించుకున్నాక కల్లేశ్వరస్వామిగా పిలిచే పరమేశ్వరుడిని పూజించాలనీ అప్పుడే గాణగాపూర్‌ యాత్ర చేసిన ఫలితం కలుగుతుందనీ చెబుతారు.

సంగమ స్నానం- పాదుకా దర్శనం
స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా భీమా-అమరజా నది సంగమంలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించి స్వామి మందిరంలోకి ప్రవేశిస్తారు. గర్భాలయంలో పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలేమి ఉండవు. ఆలయ ప్రాంగణంలోని చిన్న కిటికీ ద్వారా మందిరంలో స్వామి పాదుకలనూ, స్వామినీ దర్శించుకుంటారు. ఆ తరువాతే పరమేశ్వరుడిని పూజిస్తారు.

ఇతర ఉపాలయాలు
గాణగాపూర్‌లో స్వామితోపాటూ పంచముఖ గణపతి, హనుమంతుడు, నవగ్రహాలు తదితర దేవతామూర్తులను దర్శించవచ్చు. నాగ, కుజ, ఇతర గ్రహ దోషాలున్నవారు, మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారు ఈ ఆలయాన్ని ఎక్కువగా దర్శించుకుంటారు. అలాగే ఈ ప్రాంగణంలో స్వయంభువుగా కొలువుదీరిన శనికి తైలాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు ఈ ఆవరణలో శ్రీ గురు చరిత్ర పారాయణం చేసేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.

అయిదిళ్ల భిక్ష- గాణగాపూర్‌ దీక్ష
గాణగాపూర్‌లో సాక్షాత్తూ నరసింహ సరస్వతి మధ్యాహ్నం పూట ఊళ్లో ఇల్లిల్లూ తిరుగుతూ భిక్షను స్వీకరిస్తాడని స్థానికులు, భక్తులు నమ్ముతారు. అందుకే ఊరివాళ్లు తమ శక్తికొద్దీ రొట్టెలు, కిచిడీ, పాయసం వంటివి చేసి సిద్ధంగా ఉంచుతారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు కూడా ఊళ్లోకి వెళ్లి కనీసం అయిదు ఇళ్లల్లో భిక్ష అడుగుతారు. అలా భిక్షకు వచ్చే భక్తులకు స్థానికులు ప్రసాదాన్ని అందిస్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడకు వచ్చిన భక్తులు కూడా తాము స్వయంగా చేసిన ప్రసాదాలను బిక్షగా అందిస్తుంటారు. ఏదో ఒక రూపంలో స్వామినే ఈ భిక్షను స్వీకరిస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం. గాణగాపూర్‌లో స్వామి దర్శనంతో భక్తులు ఒక అలౌకికమైన అనుభూతికి లోనవుతారు. జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం గాణగాపూర్‌. మనం కూడా గాణగాపూర్‌ క్షేత్రాన్ని దర్శించి దత్తాత్రేయ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
జై గురుదత్త! శ్రీ గురుదత్త!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

