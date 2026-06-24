భగీరథ తపస్సుతో భువికి దిగివచ్చిన గంగమ్మ- గంగానది అంత పవిత్రం ఎందుకో తెలుసా?
జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి రోజున భగీరథుని తపస్సుకు మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు- తన జటాజూటం నుంచి గంగానదిని భూమిపైకి విడుదల
Published : June 24, 2026 at 2:46 AM IST
Significance of Holy River Ganga : శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి రోజున పరమ పావని గంగానది దివి నుంచి భువికి అవతరించిన పవిత్రమైన రోజు. ఈ పవిత్రమైన రోజు దశపాపహర దశమితో పాటు గంగోత్సవం కూడా జరుపుకుంటారు. ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించిన భగీరథుడు తన పూర్వీకులైన సగరులకు ఉత్తమగతులు కల్పించడం కోసం కఠోర తపస్సు ఆచరించి శివుని ప్రత్యక్షం చేసుకుంటాడు. భగీరథుని తపస్సుకు మెచ్చి ప్రసన్నుడైన శివుడు బిందుసరోవరం దగ్గర గంగను తన జటాజూటం నుంచి విడిచిపెట్టాడు. ఈ విధంగా భూమిపైకి వచ్చిన గంగ పరమ పావనిగా ఖ్యాతి చెందింది. ఈ సంర్భంగా గంగానదికి అంతటి పవిత్రత ఎలా వచ్చింది? గంగానది విశిష్టత ఏమిటి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గంగానది ఎక్కడ పుట్టింది?
గంగా నది ఉత్తరాఖండ్లోని హిమాలయాల్లో, గంగోత్రి హిమానీనదం వద్ద 'భగీరథి' నదిగా ఉద్భవిస్తుంది. ఇది దేవప్రయాగ్ వద్ద అలకనంద నదితో కలిసి గంగా నదిగా రూపాంతరం చెందుతుంది. గంగోత్రి నుంచి బయలుదేరిన గంగ ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, ఝార్ఖండ్, బంగాల్ రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహిస్తుంది.
పేర్లు ఎన్నో! పవిత్రత అపారం!
గంగను ఇంద్రలోకంలో మందాకినీ అని, పాతాళలోకంలో భోగవతి అని, భూలోకంలో అలకనంద అని అంటారు. అంతేకాదు గంగమ్మ తల్లికి గంగ, నందినీ, నళినీ, మహాపగా, విష్ణు పాదాబ్జ, త్రిపధగామినీ, భాగీరథీ భోగవతీ, సీతామాలినీ, జాహ్నవీ, త్రిదశేశ్వరీ” అనే పన్నెండు పేర్లు ఉన్నాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
దేవి సురేశ్వరి భగవతి గంగే!
భగీరథుని ఘోర తపస్సుతో భువికి దిగి వచ్చి, గంగామాతగా పూజలందుకుంటున్న గంగానది మన జాతీయ నది. పాప పరిహారానికి గంగానదిలో జీవితంలో ఒక్కసారైనా స్నానం చేయాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. గంగ అంతటి పవిత్రమైనది కాబట్టే తాపసికులు, జ్ఞానులు, భక్తులు, సాధకులు అనే భేదం లేకుండా అందరూ గంగను కొనియాడుతారు. గంగను కొనియాడుతూ ఆదిశంకరాచార్యులు 14 శ్లోకాలతో 'దేవి సురేశ్వరి భగవతి గంగే! అంటూ రచించిన గంగా స్తోత్రం లోక ప్రసిద్ధమైనది.
గంగానది విశిష్టత!
గంగానది విశిష్టత ఎంతని చెప్పగలం? ఏమని చెప్పగలం? గంగానది పవిత్రతను వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు. అందుకే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో నదులలో గంగానది నా శక్తికి ప్రతిరూపం నా విభూతే ఆ భగీరథీ' అని ప్రస్తావించాడు. ఒక్క చిన్న వాక్యంలో గొప్ప సారాన్ని అందించాడు ఆ పరమాత్మ!
హరి పాదాన పుట్టావంటే గంగమ్మా!
వామనావతారంలో విష్ణుమూర్తి ఎడమపాదం నుంచి గంగానది ఉద్భవించిందని పురాణ కథనం. అందుకే గంగాదేవికి 'విష్ణుపదీ' అనే పేరు స్థిరపడింది. గంగా నది ప్రవహించే ముఖ్య పట్టణమైన హరిద్వార్ లో గంగా తీరాన్ని "హరి కీ ఫౌదీ" అని పిలుస్తారు. అంటే హరి పాదం అని అర్ధం.
పుణ్య క్షేత్రాలుగా గంగానది పరివాహక ప్రాంతాలు
గంగా నదీ తీరాన హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్, కోల్కతా, వారణాసి వంటి అత్యంత ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. ఎందరో మోక్ష కాముకులు, సాధకులు, సన్యాసులు గంగాతీరాన తపస్సు చేసి తరించారు.
పవిత్రం - గంగాస్నానం
హిందూ మత ఆచారాల ప్రకారం గంగా స్నానం విశిష్టమైనది. మత్స్యపురాణం వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు గంగా స్నానం చేయడానికి విధివిధానాలను నిర్దేశించాయి. 'ఓం నమో నారాయణాయ' అనే అష్టాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ చేసే గంగాస్నానం మరింత పవిత్రమైనదని మహర్షులు పేర్కొన్నారు.
దశపాపహర దశమి
గంగానది భూమిపై అవతరించిన జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి రోజు ఉత్తర భారతంలో 'దశహరా' పేరిట పర్వదినాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున కాశీలోని దశాశ్వమేద్ ఘాట్ లో పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తారు. ఈ పుణ్య స్నానం తో పది రకాల పాపాలు నశిస్తాయని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా జ్యేష్ఠ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి దశమి వరకు పది రోజుల పాటు గంగోత్సవం ఘనంగా జరుపుతారు.
గంగాజలం పవిత్రమే కాదు పరిశుద్ధం కూడా!
సాధారణంగా నీరు ప్రవహించకుండా ఒకే చోట నిల్వ ఉంచినప్పుడు అందులో క్రిమికీటకాలు చేరే అవకాశం ఉంది. కాశీ, హరిద్వార్ వెళ్లినప్పుడు ఎంతోమంది తమతో పాటు గంగను రాగిచెంబుల్లో ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ చెంబులకు ఉన్న మూతను తొలగించి చూసినా గంగాజలం స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుంది. గంగా జలం ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటంటే అది ఎంత కాలం నిల్వ ఉంచినా చెడిపోదు.
శాస్త్రీయ కారణాలు
గంగా నది ప్రవహించే సమయంలో అనేక కొండలు అధిరోహిస్తూ, లోయలోకి ఒదిగిపోతూ మెలికలు తిరుగుతూ, అనేక వనమూలికలు వృక్షాలు స్పృశిస్తూ ప్రవహిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆ వనమూలికలు ఔషధీతత్వం గంగలో చేరుతుంది. అందుకే గంగాజలంలో క్రిమికీటకాలు చేరవు. దుర్గంధం వెదజల్లదు. గంగాజలం పాపాలు తొలగించడమే కాదు వ్యాధులను కూడా నివారిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధించి రుజువు చేసిన సత్యం. అందుకే గంగ పరమ పావనిగా ఖ్యాతి చెందింది.
అందుకే మహర్షులు అంటారు గంగ గురించి ఏమని చెప్తాం? ఎంతని చెప్తాం? అది మాటలకందని మౌనం! చివరకు అందరూ చెప్పేది ఒకటే మాట 'గంగ...గంగే!' గంగానది ఒక పుణ్యనది మాత్రమే కాదు. అది భారతీయుల భావోద్వేగం!
ఈ పవిత్ర గంగను మన జీవనగంగగా గౌరవిద్దాం. నదీమతల్లిగా పూజిద్దాం. గంగానదిని కాలుష్య కోరల నుంచి కాపాడుదాం.
గంగామాతకు జై!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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