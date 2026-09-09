వినాయక విగ్రహం పెట్టాలనుకుంటున్నారా? - 'ఇలాంటిదైతే' ధనలాభం ఉంటుందంటున్న జ్యోతిషులు!
ఈ రంగు విగ్రహాలను తీసుకోకూడదట! - తొండం విషయంలో ఈ సూచనలు పాటించాలని సూచన!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 11:54 AM IST
Ganesha Idol Selection : దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు వేళైంది. మరో నాలుగు రోజుల్లో పట్టణాలు, గ్రామాలు అన్న తేడా లేకుండా ప్రతీ వాడలో విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహాలు మండపాల్లో కొలువుదీరనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి నుంచే చాలా మంది ఎలాంటి గణపతి విగ్రహం తీసుకురావాలి. ఎటువైపు తొండం ఉన్న విగ్రహాన్ని పూజించడం మంచిది అని తెగ ఆలోచిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. ఇంతకీ, వినాయక చవితి వేళ గణపతి విగ్రహం ఎంపిక విషయంలో పాటించాల్సిన ఆ సూచనలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వినాయక చవితి సమీపిస్తుండడంతో గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా గణనాథులు కొలువుదీరేందుకు మండపాలు రెడీ అవుతున్నాయి. భాద్రపద మాసంలో చతుర్థి తిథి నుంచి మొదలై అనంత చతుర్దశి తిథి వరకు గణేశ్ నవరాత్రులు కొనసాగుతుంటాయి. ఈ సంవత్సరం(2026) సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం నాడు 'వినాయక చవితి' వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా తీరొక్క రూపాల్లో దర్శనమిచ్చే గణపయ్యలను మండపాల్లో ఏర్పాటు చేసి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఉత్సాహంగా లంబోదరుడికి పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. కేవలం వీధుల్లో కాకుండా చాలా మంది ఇంట్లో కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో గణపయ్యకు పూజలు చేస్తారు. అయితే, వినాయకుడి విగ్రహం ఎంపిక విషయంలో, విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎంతో మంచి జరుగుతుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
తొండం ఆ వైపునకు వంగి ఉన్నది తీసుకోవాలి?
మనం ఇంట్లో లేదా మండపాల్లో ప్రతిష్ఠించుకునే గణపతి విగ్రహం తొండం వినాయకుడికి ఎడమ వైపునకు వంగి ఉండాలని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెబుతున్నారు. అలాంటి విగ్రహం చాలా శుభప్రదమని, దీన్ని పూజించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి, ధన లాభం చేకూరుతుందట. దీంతోపాటు గణపతిని ఏదైనా ఆసనం లేదా ఎలుకపై కూర్చున్న విగ్రహాన్ని తీసుకుంటే మంచిదని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో పూజకు నిలుచున్న భంగిమలో ఉన్న విగ్రహాన్ని వీలైనంత వరకు తీసుకోకపోవడం మంచిదంటున్నారు.
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ఆ రంగు విగ్రహాలను తీసుకోకూడదట! : వినాయకుడి విగ్రహాన్ని కొనేటప్పుడు రంగులు కూడా చాలా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే చాలా మంది విగ్రహాలు ఆకర్షణీయంగా ఉండాలనే భావనతో ప్రకృతికి నష్టం కలిగించే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, రసాయన రంగులతో తయారు చేసిన విగ్రహాలను కొనుగోలు చేసి మండపాల్లో ప్రతిష్ఠిస్తుంటారు. అయితే, ఆకర్షణీయంగా ఉన్న రంగురంగుల విగ్రహాలను కొనాలన్న ఉద్దేశంతో నలుపు రంగు ఉన్న విగ్రహాన్ని తీసుకోకూడదని చెబుతున్నారు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
మట్టి విగ్రహాలను పూజించడం ఉత్తమం : విగ్రహం చిన్నదైనా, పెద్దదైనా మట్టితో చేసిన విగ్రహాన్ని పూజించడం చాలా ఉత్తమమని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. మట్టి అనేది పంచభూతాల్లో ఒకటి. కాబట్టి దాంతో చేసిన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, పూజించడం చాలా మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఈ సూచనలు పాటిస్తూ విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకురావడం వల్ల ఇంటికి అదృష్టం సిద్ధిస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు అంటున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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