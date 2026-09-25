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వినాయకుడిని నిమజ్జనం ఎందుకు చేస్తారు? గణనాథుని వీడ్కోలు వెనుక దాగిన ఆధ్యాత్మిక, పర్యావరణ సందేశం ఇదే!

వినాయక చవితి పూజకు ముగింపుగా నిర్వహించే నిమజ్జనం సృష్టి– స్థితి–లయ తత్వాన్ని గుర్తుచేసే సంప్రదాయం- మట్టి విగ్రహాలు, పత్రి వంటి సహజ పదార్థాల వినియోగం ద్వారా పండుగను ప్రకృతితో అనుసంధానించే సంప్రదాయం

Ganesh Visarjan Spiritual Meaning
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 6:32 AM IST

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Ganesh Visarjan Spiritual Meaning : ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకున్న వినాయక చవితి వేడుకలకు ముగింపు పలికే నిమజ్జనోత్సవం. 10 రోజులపాటు ఘనంగా పూజలందుకున్న గణేశునికి పలికే అపూర్వ వీడ్కోలే నిమజ్జనం! నిమజ్జనోత్సవంతో పెరిగే సామాజిక బంధాలు

గణనాథునికి ఘనంగా వీడ్కోలు!
10 రోజుల పాటు ఇంట్లోనూ, మండపాల్లో వైభవంగా పూజలందుకున్న గణనాథునికి వీడ్కోలు పలికే సమయం ఆసన్నమైంది. సెప్టెంబర్ 25, శుక్రవారం రోజు ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనోత్సవాన్ని జరుపుకోనున్నాం. ఈ సందర్భంగా వినాయకుడ్ని అసలు ఎందుకు నిమజ్జనం చేస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? నిమజ్జనంలో ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రకృతిలో ఒదిగిపోయే అద్భుత సంప్రదాయం
నిమజ్జన కార్యక్రమం కొంతమంది 9 రోజులకు కొంతమంది 11 రోజులకు చేస్తారు. ఏది ఏమైనా నిమజ్జనం చేసే ముందు కొన్ని విషయాలు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. వినాయక చవితి పండుగ సంప్రదాయం యావత్తూ, ప్రకృతికి అనుగుణంగా సాగుతుంది. నదులలో, వాగులలో దొరికే ఒండ్రుమట్టితో ఆ స్వామి ప్రతిమను రూపొందిస్తాము. ఏకవింశతి పత్రి పూజ పేరుతో 21 రకాల ఆకులతో గణనాధుని పూజిస్తాం. ఇలా కొలుచుకున్న స్వామిని, ఆయనను పూజించిన పత్రితో సహా నిమజ్జనం చేస్తాం. సృష్టి, స్థితి, లయ అనే మూడు దశలు వినాయక చవితి పూజలో కనిపిస్తాయి.

నిమజ్జనంలో దాగిఉన్న ఔషధీ తత్వం
వినాయకుడి పూజ కోసం మట్టి విగ్రహం, పత్రాలు ఉపయోగించడం వెనక మరో కారణం కూడా కనిపిస్తుంది. ఒండ్రు మట్టిలోనూ, పత్రాలలోనూ ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. గణపతికి చేసే షోడశోపచార పూజలో భాగంగా మాటిమాటికీ ఈ విగ్రహాన్నీ, పత్రాలనూ తాకడం వల్ల వాటిలోని ఔషధి తత్వం మనకి చేరుతుంది. పూజ ముగిసిన తర్వాత తొమ్మిది రోజుల పాటు ఆ విగ్రహాన్నీ, పత్రాలనూ ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల చుట్టూ ఉన్న గాలిలోకి ఆ ఔషధ గుణాలు చేరతాయి.

నిమజ్జనం సంప్రదాయం ఇందుకే వచ్చింది!
ఈ విధంగా గణపతి నవరాత్రుల పేరిట తొమ్మిది రోజుల పాటు విగ్రహాన్నీ, పత్రాలనీ ఇంట్లో ఉంచుకున్న తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న జలాశయంలో లేదా బావిలో నిమజ్జనం చేస్తాం. ఈ క్రతువులో ఎక్కడా ఎలాంటి శేషం మిగలదు. అంతేకాదు! వినాయక చవితి నాటికి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవడంతో వాగులూ, నదులూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో తీరం వెంబడి మట్టి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడం వల్ల వరద పోటు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. పైగా ఈ కాలంలో ప్రవహించే నీటిలో క్రిమికీటకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటారు. నిమజ్జనంలో విడిచే పత్రితో నీరు కూడా క్రిమిరహితంగా మారిపోతుందన్నది పెద్దల మాట. అందుకేనేమో! నిమజ్జనం చేసే ఆచారం ఉన్న దసరా, బతుకమ్మ పండుగలు కూడా వర్ష రుతువులోనే వస్తాయి.

సామాజిక సంబంధాలు పటిష్టం
వినాయకుని నిమజ్జనం సందర్భంగా ఊరు వాడ ఒక్కచోట చేరి కలిసి మెలిసి ఉత్సాహంగా నిమజ్జనోత్సవంలో పాల్గొనడం వలన సామాజిక బంధాలు మెరుగు పడతాయి. గణేశుని నిమజ్జనం సందర్భంగా ఇరుగూ పొరుగూ కలిసి కోలాహలంగా నిమజ్జనం వేడుక జరుపుకోవడం, అలాగే మండపాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, సామూహిక భోజనాల పేరుతో పిల్లలు, పెద్దలు కలిసి ఆనందంగా గడపడం మనం చూస్తున్నాం. ఇందువలన ఇరుగుపొరుగు వారి మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ప్రతి ఒక్కరిలో దాగి ఉన్న ప్రతిభా విశేషాలు కూడా వెలికి వస్తాయి.

ఇదీ గుర్తుంచుకుందాం
నిమజ్జనం సందర్భంగా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రకృతికి హాని చేయని విధంగా తయారైన మట్టి గణపతి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడం వలన నదీ జలాలు కలుషితం కావు. అలాగే మహానగరాల్లో రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇంట్లో ప్రతిష్టించిన మట్టి విగ్రహాలను ఇంట్లోనే నిమజ్జనం చేసుకోవడం మంచిది. ఒక బకెట్టులో నీటిని తీసుకుని అందులో గణపతి విగ్రహాన్ని నిమజ్జం చేసి, విగ్రహం మొత్తం కరిగిపోయాక ఆ మట్టిని నీటిని మొక్కల్లో పోయడం వలన మన గణపతి మన ఇంట్లోనే ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. పర్యావరణానికి కూడా మేలు చేసిన వారమవుతాం. ఈ నిమజ్జనాన్ని మనం కూడా పర్యావరణహితంగా జరుపుకుందాం. గణనాథునికి ఘనంగా వీడ్కోలు పలుకుదాం.

గణపతి బప్పా మోరియా!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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