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గణేశ్​ నవరాత్రులు ఎందుకు జరుపుతారు? దీని వెనకున్న ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థం ఏంటి?

భాద్రపద శుద్ధ చవితి నుంచి అనంత చతుర్దశి వరకు జరిగే గణేశ్​ నవరాత్రులు- భక్తితో పాటు సామాజిక ఐక్యత- తొమ్మిది రోజులూ వివిధ రూపాల్లో పూజలు, ప్రత్యేక నైవేద్యాలు సమర్పించడం వెనుక ఆధ్యాత్మిక భావాలు

Ganesh Navratri Spiritual Significance
గణేష్ నవరాత్రులు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 4:02 AM IST

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Ganesh Navratri Spiritual Significance : దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా ప్రారంభమైన గణేశ్​ నవరాత్రి ఉత్సవాలు. విఘ్నాలను తొలగించి, విజయాలను చేకూర్చే వినాయకుడిని 9 రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం ఈ నవరాత్రుల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం! భక్తిజ్ఞానాన్ని, సామాజిక చైతన్యాన్ని పెంపొందించే ఉత్సవాలు గణేశ నవరాత్రులు!

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగ వాతావరణం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రావణ మాసంతో మొదలైన పండుగ సందడి మకర సంక్రాతి వరకు కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా భాద్రపద మాసంలో జరుపుకునే గణేష్ నవరాత్రులు ప్రజలలో భక్తిభావాన్ని, సామాజిక చైతన్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 14 నుంచి 25 వరకు జరగనున్న గణేశ్​ నవరాత్రుల గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఊరూ వాడా సందడి!
సాధారణంగా ఏ పండుగనైనా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేసుకుంటాం. మరి కొందరు బంధుమిత్రులతో కలిసి చేసుకుంటారు. కానీ వినాయక చవితి పండుగ మాత్రం ఒక ఇంటికో, ఒక కుటుంబానికో పరిమితమైనది కాదు! ఊరు వాడా అందరినీ ఒక్క చోట చేర్చే పండుగ వినాయక చవితి. ఇంకా చెప్పాలంటే కులమతాలకు అతీతంగా గణేశ్​ నవరాత్రులు జరుపుకుంటారంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. ఈ సందర్భంగా అసలు గణేశ్​ నవరాత్రులు జరుపుకోవడం వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? మొదట ఎవరు ఈ ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

భక్తి భావం - సామాజిక చైతన్యం!
భాద్రపద శుద్ధ చవితితో ప్రారంభమై అనంతపద్మనాభస్వామి వ్రతంతో ముగిసే గణపతి నవరాత్రులు హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన ఉత్సవాలు. విఘ్నాలను తొలగించి, విజయాలను చేకూర్చే వినాయకుడిని 9 రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం ఈ నవరాత్రుల ముఖ్య ఉత్సవం. సాధారణంగా మన సంప్రదాయంలో మూడు నవరాత్రులు జరుపుకుంటాం. మొదటిది చైత్ర మాసంలో వచ్చే వసంత నవరాత్రులు, రెండోది భాద్రపద మాసంలో జరుపుకునే గణేశ్​ నవరాత్రులు, మూడోది ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుపుకునే శరన్నవరాత్రులు. ఇక గణేశ్​ నవరాత్రులు జరుపుకోవడం వెనుక ఉన్న విశిష్ట పరమార్థం ఏమిటో చూద్దాం.

నవ రూపాల పూజ
నవరాత్రులలో ఒక్కో రోజు వినాయకుడిని ఒక్కో అవతారంలో పూజిస్తారు.

  • మొదటి రోజు వినాయకుని వరసిద్ధి వినాయకునిగా పూజించి ఉండ్రాళ్లను నివేదించాలి.
  • రెండో రోజు వికట వినాయకుని పూజించి అటుకులు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • మూడో రోజు లంబోదర వినాయకుని పూజించి పేలాలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • నాలుగో రోజు గజానన వినాయకుని పూజించి చెరకు గడలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • ఐదో రోజు మహోదర వినాయకుని పూజించి కొబ్బరి కురిడిని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • ఆరో రోజు ఏకదంత వినాయకుని పూజించి నువ్వులు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • ఏడో రోజు వక్రతుండ వినాయకుని పూజించి అరటిపండ్లు, ఇతర పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • ఎనిమిదో రోజు విఘ్నరాజ వినాయకుని పూజించి సత్తుపిండి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • తొమ్మిదో రోజు ధూమ్రవర్ణ వినాయకుని పూజించి నేతి అప్పాలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

ఇలా తొమ్మిది రోజుల పాటు వినాయకుని తొమ్మిది స్వరూపాలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే వినాయకుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

విఘ్న నివారణ
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏ శుభకార్యం ప్రారంభించినా వినాయకుడికే తొలి పూజ చేస్తారు. నవరాత్రుల్లో లంబోదరుడిని పూజించడం వల్ల జీవితంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

బుద్ధి, జ్ఞాన ప్రదాత
గణపతి జ్ఞానానికి, వివేకానికి అధిపతి. 9 రోజుల పాటు స్వామిని ధ్యానించడం వల్ల ఏకాగ్రత, సద్బుద్ధి, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయి.

సామాజిక విశిష్టత - ఐకమత్యం దేశభక్తి - లోకమాన్య తిలక్ చొరవ
పూర్వం వినాయక చవితి పండుగ ఇళ్లకే పరిమితం కాగా, భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో ప్రజలందరినీ ఏకం చేయడానికి బాలగంగాధర్ తిలక్ గణేశ్​ నవరాత్రులను బహిరంగ ఉత్సవాలుగా మార్చారు.

కులమతాల అతీతంగా ఐక్యత
గణేశ్​ ఉత్సవాల సందర్భంగా వీధుల్లో మండపాలు ఏర్పాటు చేసి, అందరూ కలిసి వేడుకలు జరుపుకోవడం వల్ల సమాజంలో కుల, మత భేదాలు తొలిగి ఐకమత్యం పెరుగుతుంది. గణేశ్​ నవరాత్రులు జరుపుకోవడం వెనుక ఉన్న మరో మంచి ఉద్దేశ్యం ఇదే!

పర్యావరణ హితం- మట్టి గణపతి పూజ
వినాయక చవితి రోజు ఇంట్లోనూ, మండపాల్లోనూ ప్రతిష్టించే వినాయక విగ్రహాలు మట్టితో తయారు చేసినవై ఉండాలి. ఇలాంటి విగ్రహాల వలన పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుంది. కృత్రిమ రసాయనాలతో, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ వంటి పదార్ధాలతో తయారు చేసిన విగ్రహాలు నీటిలో నిమజ్జనం చేసినప్పుడు నదీ జలాలు కలుషితమై పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుంది. అందుకే మట్టి విగ్రహాలనే పూజించించడం పర్యావరణ హితం.

ప్రకృతితో అనుసంధానం
వినాయక చవితి రోజు గణనాథుని పూజలో సాంప్రదాయకంగా 21 రకాల పత్రితో పూజలు చేస్తారు. ఈ పత్రిలోని వనమూలికలు వర్షాకాలంలో వచ్చే గాలిని శుద్ధి చేస్తాయి. ప్రజలు అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా రక్షిస్తాయి. గణేశుని పత్రి పూజ లోని అంతరార్థం ఇదే!

నిమజ్జనం
గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భంగా తొమ్మిది రోజుల పూజల అనంతరం అనంత చతుర్దశి నాడు విగ్రహాలను నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తారు. మట్టి విగ్రహాలను నీటిలో కలపడం ద్వారా ప్రకృతి నుంచి వచ్చిన రూపం తిరిగి ప్రకృతిలోనే కలిసి పోతుందనే వేదాంత సత్యం బహిర్గత మవుతుంది.
గణేశ్​ నవరాత్రుల వెనుక అంతరార్థం, విశిష్టత తెలుసుకున్నాం కదా! మనం కూడా పర్యావరణ హితంగా గణపతి నవరాత్రులు జరుపుకుని సామాజిక చైతన్యానికి బాటలు వేద్దాం.

జై బోలో గణేశ్​ మహారాజ్ కీ జై!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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