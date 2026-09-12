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గణపయ్య మెచ్చే "ప్రసాదాలు" ఇవేనట! - వీటిని నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల అనేక ఇబ్బందులు తొలగుతాయట!

-సెప్టెంబర్​ 14 సోమవారం వినాయక చవితి - విఘ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహం కోసం ఈ ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా పెడితే మంచిదంటున్న జ్యోతిష్య నిపుణులు!

Ganesh Chaturthi 2026
Ganesh Chaturthi 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 7:16 PM IST

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Ganesh Chaturthi 2026 Prasadalu: మరికొన్ని గంటల్లో గణేష్​ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా గణనాథులు కొలువుదీరేందుకు మండపాలు రెడీ అయ్యాయి. ఇక వినాయకచవితి పండగలో తొమ్మిది రోజులు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఒక్కోరోజు ఒక్కో రూపంలో విఘ్నేశ్వరుడు పూజలు అందుకుంటాడు. అయితే చవితి రోజున కొన్ని ప్రత్యేక ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా పెడితే అప్పులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలిగిపోతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ చెబుతున్నారు. మరి ఆ ప్రసాదాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వినాయక చవితి ఎప్పుడు: ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసం శుక్ల పక్షం చవితి రోజున వినాయక చవితి జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్​ 14వ తేదీ సోమవారం రోజున పండగ వచ్చింది. మరి వినాయకుడికి ఏఏ ప్రసాదాలు పెట్టాలంటే..

మోదకాలు: వినాయక చవితి రోజు గణనాథుడికి ఎక్కువగా సమర్పించే ప్రసాదాల్లో 'మోదకాలు' ఒకటి. విఘ్నేశ్వరుడికి మోదకాలు సమర్పించడం చాలా మంచిదని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. మోదకం అంటే సంతోషాన్ని కలిగించేదని వివరిస్తున్నారు. లడ్డూలు, ఉండ్రాళ్లు ఇవన్నీ మోదకం కిందకే వస్తాయని, పండగ రోజున వీటిని ప్రసాదంగా పెడితే సంవత్సరం మొత్తం సంతోషంగా ఉంటారని పేర్కొంటున్నారు.

పేలాలు: చవితి రోజున వినాయకుడికి పేలాలు లేదా పేలాల పిండిని నైవేద్యంగా సమర్పించడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మానసిక అశాంతి తొలగిపోతుందని, ప్రశాంతత లభిస్తుందని అంటున్నారు. మొక్కజొన్న లేదా జొన్న పేలాలు పెట్టవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

అటుకులు: వినాయకుడికి అటుకులను నైవేద్యంగా పెడితే మంచిదంటున్నారు మాచిరాజు. సంసార జీవితంలో బాధలు, కష్టాలు ఉన్నవారు అటుకులను పెడితే క్రమక్రమంగా ఆ సమస్యలు తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు.

సత్తు పిండి: వినాయక చవితి రోజు గణపతికి సత్తుపిండిని ప్రసాదంగా పెడితే మనోధైర్యం పెరుగుతుందని, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో దేనినైనా సాధించగలమన్న నమ్మకం కలుగుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.

చెరుకు ముక్కలు: గణపతికి చెరుకు ముక్కలు పెట్టడం కూడా మంచిదంటున్నారు. ఇలా వీటిని నైవేద్యంగా పెడితే ఆగామి, సంచిత, ప్రారభ్ద మూడు కర్మ ఫలితాల తీవత్రను తగ్గించుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

కొబ్బరి కురిడి: వినాయక చవితి పర్వదినం రోజు గణపతికి కొబ్బరి కురిడిని నైవేద్యంగా పెడితే మంచిదంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​. ఇలా నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని, ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.

పండ్లు: గణేష్​ చతుర్థి రోజు వినాయకుడికి పండ్లు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో రాణించవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

నువ్వులు: చతుర్థి రోజు నువ్వులు లేదా నువ్వులతో తయారైన పదార్థాలను వినాయకుడికి నైవేద్యంగా పెడితే శని దోషాలు తొలగిపోతాయంటున్నారు. శని భగవానుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.

రాగులు: అప్పులతో చాలా మంది ఇబ్బందిపడుతుంటారు. అయితే ఇలా ఎక్కువ మొత్తంలో అప్పులతో బాధపడేవారు వినాయక చవితి రోజు రాగులు కలిపిన అన్నాన్ని గణపతికి నివేదించడం మంచిదంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అప్పులు క్రమక్రమంగా తగ్గుతాయంటున్నారు.

వెలగపండు: గణపతికి ఇష్టమైన వెలగపండును నైవేద్యంగా పెడితే కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం లభిస్తుందని, భూ లాభం కలుగుతుందని మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ చెబుతున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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