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అక్టోబర్ 2న ఇద్దరు మహనీయుల జయంతి- గాంధీ, శాస్త్రి దేశానికి అందించిన స్ఫూర్తి ఇదే!

అక్టోబర్ 2న మహాత్మా గాంధీ జయంతితో పాటు భారతదేశ రెండో ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి- స్వాతంత్య్ర పోరాటం, సామాజిక బాధ్యత, దేశ నిర్మాణం వంటి విలువలకు నిదర్శనంగా ఇద్దరు నాయకుల జీవితాలు

Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti
మహాత్మా గాంధీ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 3:10 AM IST

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Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti : అక్టోబర్ 2, భారతీయులకు జాతీయ పండుగ. ఒకేరోజు ఇద్దరు భరతజాతి ముద్దుబిడ్డల జయంతి వేడుకలు. స్వతంత్ర సముపార్జనే లక్ష్యంగా సత్యాగ్రహమనే ఆయుధంతో ఆంగ్లేయులను ఎదిరించిన మహాత్మాగాంధీ! నిరాడంబరతకు మారుపేరు, రాజకీయ దురంధరుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి!

భారత జాతి ముద్దుగా బాపు అని పిలుచుకునే మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ 1869, అక్టోబరు 2 న గుజరాత్​లోని పోరుబందర్​లో జన్మించారు. అతని తండ్రి పేరు కరంచంద్ గాంధీ. తల్లి పుతలీ బాయి. భరతజాతి ఆంగ్లేయుల ఉక్కు సంకెళ్లతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న సమయంలో సత్యాగ్రహం, అహింస అనే ఆయుధాలతో కొల్లాయి గట్టి, చేత కర్రబట్టి, నూలు వడికి, మురికివాడలు శుభ్రం చేసి, అన్ని మతాలు, కులాలు ఒకటే అని చాటిచెప్పిన బాపూజీ రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించాడు. ఆంగ్లేయుల పాలన నుంచి భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం లభించే దాకా అలుపెరగని పోరాటం సాగించాడు.

ఎన్నో ఉద్యమాలు!
స్వతంత్ర సమరంలో ఎన్నో సార్లు జైలు కెళ్లిన గాంధీజీ ఉప్పు సత్యాగ్రహం, విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ, సహాయ నిరాకరణ, క్విట్ ఇండియా లాంటి అనేక ఉద్యమాలతో ఆంగ్లేయులను గడగడలాడించి వారి గుండెల్లో నిద్రపోయాడు. ఆంగ్లేయులకు ఇక స్వాతంత్య్రం ఇవ్వక తప్పదన్న నిర్ణయానికి వచ్చేవరకు గాంధీజీ అలుపెరగని పోరాటం చేశాడు. దాంతో గాంధీజీతో పాటు మరెందరో వీరుల త్యాగఫలంగా 1947, ఆగస్టు 15న దేశానికీ స్వతంత్రం లభించింది.

దుర్మరణం
1948 జనవరి 30వ తారీఖున దిల్లీలో బిర్లా నివాసంవద్ద ప్రార్థన సమావేశానికి హాజరవుతున్న గాంధీజీని నాథూరామ్ గాడ్సే కాల్చి చంపాడు. బాపు మరణంతో ఒక శకం అంతమైంది. ఒక ఉద్యమానికి తెర పడింది. ఆనతి నుంచి మహాత్మాగాంధీ జన్మదినమైన అక్టోబర్ 2, జాతీయ పండుగగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది.

నిరాడంబర భారతరత్నం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి!
భారతదేశానికి రెండో ప్రధానమంత్రి, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడు, భారతదేశ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి 1904 అక్టోబరు 2 జన్మించారు. శాస్త్రి తండ్రి శారదా ప్రసాద్ శ్రీవాస్తవ, తల్లి రామ్ దులారి దేవి.

గొప్ప వ్యక్తుల ప్రభావం
యువకుడిగా శాస్త్రి స్వామి వివేకానంద, గాంధీజీ, అనీబిసెంట్ వంటి గొప్ప వ్యక్తుల చరిత్ర, వారు చేసిన సేవలను గూర్చి అధ్యయనం చేసి స్వాతంత్రోద్యమంపై మక్కువ పెంచుకున్నాడు. గాంధీజీ పిలుపుతో కాంగ్రెస్​లో చేరి స్వాతంత్రోద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు. ఉప్పు సత్యాగ్రహం, క్విట్‌ ఇండియా ఉద్యమాలలో చురుగ్గా పాల్గొని అనేక సార్లు జైలుకు కూడా వెళ్లాడు.

బాధ్యతాయుత రైల్వే మంత్రిగా!
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తరువాత ప్రధాని నెహ్రూ మంత్రివర్గంలో రైల్వే మంత్రిగా పని చేశారు శాస్త్రి. దేశంలో అతి పెద్ద రైల్వే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు శాస్త్రి నైతిక భాద్యత వహిస్తూ రైల్వే మంత్రిగా రాజీనామా చేసిన మొదటి వ్యక్తిగా చరిత్రలో నిలిచాడు.

దేశ ప్రధానిగా!
జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మరణం తరువాత దేశానికి రెండవ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శాస్త్రి దేశంలో ఆహార కొరత లేకుండా ఉండడానికి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చాడు. జై జవాన్, జై కిసాన్ అనే నినాదాలతో దేశాన్ని ఒక్క తాటిపై నడిపించిన మహనీయుడు శాస్త్రి.

మరణం
పాక్‌తో జరుగుతున్న యుద్ద విరమణ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసేందుకు ఉద్దేశించిన తాష్కెంట్‌ సమావేశంలో పాల్గొనడానికి వెళ్లిన శాస్త్రి అక్కడే తుదిశ్వాస విడిచారు.

ఈ మహనీయులను మరవద్దు
దెస సంక్షేమమే ఊపిరిగా, దేశం కోసం ప్రాణాలు సైతం తృణప్రాయంగా విడిచి పెట్టిన ఈ మహానీయులను భరతజాతి ఎన్నటికీ మరువదు. దేశం కోసం, దేశ స్వతంత్రం కోసం వారు చేసిన త్యాగాలు నేటి తరానికి తెలియజేయడానికి ఈ జన్మదిన వేడుకలను పాఠశాలల్లో జరుపుకోవాలి. ఈ మహనీయుల స్పూర్తిని వారిలో నింపుతూ, నేటి తరంలో దేశభక్తిని పెంపొందించడమే ఈ జయంతి ఉత్సవాల ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. మనం కూడా ఈ మహనీయలు చూపిన బాటలో నడుస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుద్దాం.

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